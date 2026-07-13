Darum erhalten Anwohner Gratistickets für Helene Fischers Konzert im Letzigrund

Mehr «Schweiz»

Helene Fischer zieht regelmässig Scharen an Zuschauern an – aber diesmal wohl nicht. Bild: imago-images.de

Anwohnerinnen und Anwohner des Letzigrund-Stadions in Zürich dürfen sich freuen: Sie erhalten Gratis-Tickets für die Show von Schlagersängerin Helene Fischer am Dienstag. Blue News berichtete am Montag darüber. Aber warum?

Wie aus dem Schreiben, welches den Anrainern eine Woche vor dem Konzert zugestellt wurde, hervorgeht, bietet Veranstalter Live Nation damit eine Entschädigung für ein zu lange gespieltes Rock-Konzert vor rund zwei Wochen. Die amerikanische Band Linkin Park hatte ihre Darbietung wegen eines heftigen Sommergewitters für eine halbe Stunde pausiert, weshalb das Konzert danach bis 23 Uhr, statt, wie von der Stadt genehmigt, bis 22.30 Uhr andauerte.

Im Schreiben von Live Nation heisst es deshalb:

«Als Zeichen unseres Dankes für Ihr Verständnis, möchten wir Ihnen für das Konzert von Helene Fischer am Dienstag, 14 Juli 2026 im Stadion Letzigrund Zürich, einmalig Tickets im Stehplatzbereich anbieten. [sic!]»

Während so mancher darin eine nette Geste seitens Live Nation sieht, kommt bei anderen der latente Verdacht auf, dass der Veranstalter die Gratis-Tickets eigentlich aus einem anderen Grund vergibt. So hat Helene Fischer anscheinend Mühe, die Shows ihrer «360° Stadion Tour» auszuverkaufen.

So wunderte sich bereits das Portal Echt Stuttgart im Juni, dass am Vorabend der Darbietung noch Tickets in bezahlbaren Platzkategorien zu kaufen waren. Und auch für das Konzert im Letzigrund am Dienstag sind am Montag auf der Plattform Ticketcorner noch Plätze in diversen Kategorien erhältlich.

Doch es geht noch weiter: Ende Juni wurden Besucher der «360° Show» unangenehm überrascht. Statt in der Amsterdamer Johan-Cruyff-Arena mit einer Kapazität von bis zu 72'000 Zuschauern wurde der Auftritt kurzfristig (zwei Wochen zuvor) aus «produktionstechnischen Gründen» ins 100 Kilometer entfernte Arnheim verschoben. Das dortige Gelredome hatte dann nur Platz für 34'000 Menschen, und auch dieses sei nicht ausverkauft gewesen, so «Blue News».

Veranstalter Live Nation widerspricht vehement: «Die Tour sowie die Ticketverkäufe verliefen bislang erwartungsgemäss sehr gut. Stuttgart war mit knapp 55'000 Tickets ausverkauft.» Und es sei nicht unüblich, dass man Anwohnern den Besuch eines Konzerns ermögliche, nachdem sie beeinträchtigt worden seien.

(cpf)