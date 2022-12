Geek News

3. Staffel «The Mandalorian» kommt im März +++ «Top Gun» läuft wieder im Kino

«Top Gun: Maverick», der erfolgreichste Film des Jahres, kommt zurück in die Kinos. Ausserdem kündigte Disney den Starttermin für die dritte Staffel von «The Mandalorian» an. Diese und alle weiteren Geek News hier im Überblick.

Startdatum für 3. Staffel von «The Mandalorian»

Din Djarin und Grogu kehren nach zwei Jahren zurück. Disney hat bekannt gegeben, dass die dritte Staffel des «Star Wars»-Spin-offs «The Mandalorian» am 1. März 2023 auf Disney Plus herauskommt.

Din Djarin und Grogu in der 3. Staffel «Mandalorian». Bild: disney

Trailer für «Transformers 7»

Der Trailer für «Transformers: Aufstieg der Bestien», der siebte Film der Franchise, wurde veröffentlicht. Der Film hätte schon längst in den Kinos laufen sollen, wurde allerdings immer wieder verschoben. Neuer Starttermin ist der 8. Juni 2023.

Diesmal handelt die Geschichte aber nicht nur von Optimus Prime oder Bumblebee, es stehen neue Autobots im Fokus. Neue Helden heisst auch neue Bösewichte – diesmal aus dem Lager der Terrorcons und Decepticons. Im Zentrum stehen aber die Maximals, enge Verwandte der Autobots, die wie riesige Tiere in Maschinenform aussehen.

«Cocaine Bear»-Trailer

Was passiert, wenn ein Bär Kokain findet? Der Film «Cocaine Bear», der auf wahren Begebenheiten aus dem Jahre 1985 basiert, geht genau dem nach. Der Bär verstarb nur wenigen Minuten, nachdem er Kokain im Wert von mehreren Millionen Dollar gefressen hat. Im Gegensatz zum Film, in dem der Bär die lokale Bevölkerung terrorisiert, gibt es beim echten Fall keine Hinweise darauf, dass er Menschen angegriffen hat.

Der im Mai verstorbene Ray Liotta wird in seiner letzten Rolle zu sehen sein. Weiter spielen Keri Russell, O’Shea Jackson Jr. und Jesse Tyler Ferguson mit.

Der Schweizer Kinostart ist für den 6. April angesetzt.

Erster Trailer für «Guardians of the Galaxy Vol. 3»

Für den dritten Teil von Marvels «Guardians of the Galaxy» veröffentlichte Kevin Feige (Präsident von Marvel Studios) der erste Trailer an der diesjährigen Comic Con in São Paulo, Brasilien.

Die Mission der Gruppe von Aussenseiter ist es immer noch, das Universum zu beschützen. Denn falls sie das nicht hinbekommen, könnte zum Ende der Guardians, wie wir sie kennen, führen.

Der Superhelden-Film kommt am 3. Mai in die Schweizer Kinos.

«Top Gun: Maverick» kommt nochmals in die Kinos

27 Wochen nach der Premiere von «Top Gun: Maverick» kommt der Film nochmals im grossen Stil ins Kino. Seit dem 1. Dezember kann der Actionfilm mit Tom Cruise, Val Kilmer und Miles Teller dieser im Kino schauen gehen, obwohl er bereits im Stream und auf DVD verfügbar ist. «Top Gun: Maverick» ist mit Einnahmen von 1.4 Milliarden Dollar der erfolgreichste Film des Jahres.

Neues Poster für «Top Gun: Maverick». Bild: Paramount Pictures

«Rings of Power» wechselt Schauspieler aus

Ork-Anführer Adar wurde in der ersten Staffel der «Der Herr der Ringe»-Spin-off-Serie «The Rings of Power» von Joseph Mawle dargestellt. Auf Twitter schrieb er, dass es sein Wunsch ist, neue Charaktere und Welten zu erkunden.

Joseph Mawle als Adar. Bild: amazon prime

Ersetzt wird Mawle von Sam Hazeldine, der bei «The Witcher» und «Peaky Blinders» mitspielte.

(cmu)

Mehr zu Filme und Serien: