Jenna Ortega in der Netflix-Serie «Wednesday». Bild: netflix

«Squid Game» in Reichweite: «Wednesday» stellt neuen Netflix-Rekord auf

In gerade mal fünf Tagen haben laut Netflix mehr als 50 Millionen Haushalte die neue Fantasy-Serie «Wednesday» mit Jenna Ortega (20) in der Rolle der gleichnamigen Tochter der Addams Family angeschaut.

«Die Serie hält jetzt den Rekord bei den Stunden, die in einer Woche bei einer englischsprachigen TV-Serie auf Netflix gezählt wurden», teilte der Streamingdienst am Dienstag mit.

Demnach wurde der letzten Mittwoch (23.11.) veröffentlichte Achtteiler bis Sonntag (27.11.) rund 341,2 Millionen Stunden gestreamt. Die Serie landete in den Wochen-Top-Ten der Kategorie «TV (English)» (englischsprachige Serien) weit vor Netflix-Produktionen wie der aus Deutschland stammenden Mystery-Serie «1899» (87,9 Millionen Stunden) und der 5. Staffel der britischen Serie «The Crown» (42,4 Millionen zwischen dem 21. und 27.11.).

«Wednesday» schlägt «Squid Game»

In der von Netflix und Tim Burton produzierten Mystery-Comedy-Serie «Wednesday» wird das schaurige Leben der Tochter der Addams Family beleuchtet. Die Hauptfigur wird von einer lebenden abgetrennten Hand begleitet, die selbst eine Figur ist (genannt «Thing»; auf Deutsch «Eiskaltes Händchen»).

Zur Einordnung: Die bislang erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt, die südkoreanische Thriller-Serie «Squid Game», kam einst in ihren ersten 28 Tagen (andere Zahlen gibt der Streamingdienst nicht heraus) im September/Oktober 2021 auf gut 1.65 Milliarden Stunden. Der Hype begann damals erst ab der zweiten Woche. Bei «Wednesday» wurde jetzt in einem Sechstel der Zeit schon ein Fünftel der Stunden gezählt.

In 93 Ländern in den Top 10

Die Zahl der 50 Millionen «Wednesday»-Haushalte, so rechnete Netflix vor, ergibt sich, wenn man die Zahl der gestreamten Stunden durch die Länge der Serie teile (6,8 Stunden). «Wednesday» schaffte es ausserdem in 93 Ländern in die Top 10 bei den Serien. Dies gelang zuletzt der vierten Staffel von «Stranger Things» Ende Mai/Anfang Juni. Die Serie kam damals in ihren ersten drei Tagen auf 286,8 Millionen Stunden.

Mit nach eigenen Angaben etwa 223 Millionen Nutzerkonten nennt sich Netflix «der grösste Streaming-Entertainment-Dienst weltweit». (sda/dpa)