Neues aus Hollywood: «Shrek 5» kommt 2025 +++ Dreharbeiten für «Freaky Friday 2» gestartet

Aus heiterem Himmel erzählt Eddie Murphy in einem Interview, dass die Dreharbeiten für einen neuen «Shrek»-Film bereits seit Monaten am Laufen sind. Damit nicht genug aus Hollywood: Auch «Freaky Friday» ist in Arbeit, «Megalopolis» kommt noch dieses Jahr in die Schweizer Kinos und Hugh Grant sperrt in einem neuen Film religiöse Missionare ein.

Hier kommen die aktuellen News aus der Film- und Serienwelt:

«Shrek 5» kommt schon 2025

Eddie Murphy, der Sprecher von Donkey, verriet, dass «Shrek 5» bereits seit Monaten in Arbeit ist. «Wir haben mit Shrek 4 oder 5 schon vor Monaten angefangen. Ich habe den ersten Akt aufgenommen, und den Rest machen wir dieses Jahr fertig», sagt Murphy in einem Interview gegenüber Collider. Doch beim Sequel «Shrek 5», das laut Murphy schon 2025 herauskommen soll, bleibe es nicht. Er bestätigt auch gleich noch ein weiteres Projekt:

«‹Shrek› kommt raus, und auch Esel wird seinen eigenen Film haben. Erst machen wir ‹Shrek›, und danach einen Esel-Film.» Eddie Murphy gegenüber «Collider».

Weitere Details über den Esel-Film sind noch keine bekannt. Über die «Shrek»-Fortsetzung ist bekannt, dass der englischsprachige Haupt-Cast inklusive Mike Myers und Cameron Diaz zurückkehren soll.

Dreharbeiten für «Freaky Friday 2» haben begonnen

Disney hat bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten für die «Freaky Friday»-Fortsetzung mit Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan begonnen haben. Auch Mark Harmon und Stephen Tobolowsky werden nach über 20 Jahren ihre alten Rollen als Ryan und Mr. Bates wieder aufnehmen. Über den Inhalt ist bisher nichts bekannt, der Film soll aber bereits nächstes Jahr in die Kinos kommen.

«Megalopolis» von Francis Ford Coppola kommt in Schweizer Kinos

Vor einem Monat feierte «Megalopolis», ein Film, an dem Regisseur Francis Ford Coppola 40 Jahre arbeitete, Premiere am Filmfestival in Cannes. Constantin Film hat sich die Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz gesichert und nun den Schweizer Kinostart bekannt gegeben. «Megalopolis» wird am 26. September 2024 in den Deutschschweizer Kinos starten.

«Harry Potter»-Serie findet Produzentin und Regisseur

Vergangenes Jahr wurde eine «Harry Potter»-Serie angekündigt. Nun ist bekannt, wer die Regie und Produktion übernimmt. Als Showrunnerin übernimmt Francesca Gardiner, die an Serien wie «Succession» und «Killing Eve» gearbeitet hat. Als Regisseur wurde Mark Mylod verpflichtet. Auch er kommt von «Succession». Weiter hat er an «Shameless», «The Last of Us» und «Game of Thrones» mitgewirkt.

Über den Cast ist noch nichts bekannt. Aber auch dies sollte bald bekannt gegeben werden, denn HBO möchte die erste Staffel 2026 veröffentlichen.

«Downton Abbey 3» kommt nächstes Jahr

Im Mai wurde angekündigt, dass es einen dritten Film von «Downton Abbey» geben wird. Nun wurde bekannt, wann dieser herauskommt. Der Kinostart soll weltweit am 12. September 2025 sein.

Maggie Smith wird nicht in ihre Rolle als Violet Crawley zurückkehren, nachdem Violet im letzten Film auf bewegende, aber auch lustige Weise von der Bildfläche verschwunden ist.

«Fantastic Four» spielt in den 60er-Jahren

Der neue «Fantastic Four»-Film ist eines der grössten Projekte des MCU seit dem letzten «Avengers»-Film. Im «The Official Marvel Podcast» bespricht Kevin Feige erste Details über den Film. Die Dreharbeiten beginnen Ende Juli nach der San-Diego-Comic-Con. Er bestätigt Fan-Theorien, dass der Film in New York in den 60er-Jahren spielen wird.

Matt Shakman wird Regie führen. In den Hauptrollen spielen Pedro Pascal als Reed Richards (alias Mister Fantastic), Vanessa Kirby als Sue Storm (alias The Invisible Woman), Joseph Quinn als Johnny Storm (alias The Human Torch) und Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm (alias The Thing). John Malkovich, Natasha Lyonne und Paul Walter Hauser wurden in unbekannten Rollen besetzt.

Schweizer Kinostart ist der 23. Juli 2025.

Trailer für «A Good Girl's Guide to Murder»

In der Serie «A Good Girl's Guide to Murder», die auf dem gleichnamigen Bestseller basiert, untersucht die Schülerin Pip einen fünf Jahre alten Mordfall in ihrer Stadt. Sie ist der festen Überzeugung, dass der Täter unschuldig ist und möchte das beweisen – koste es, was es wolle. In der Hauptrolle spielt «Wednesday»-Darstellerin Emma Myers. Produziert wurde die Serie von BBC und Netflix.

Die sechsteilige Serie ist ab dem 1. August auf Netflix verfügbar.

Hugh Grant spielt ein Psychopath, der Missionare einsperrt

Im neuen Psycho-Thriller «Heretic» spielt Hugh Grant ein Psychopath, der zwei Mormonen einsperrt, die an seiner Tür klingeln. Die Frauen wollten mit ihm über «unseren Retter, Jesus Christus» sprechen und er bittet sie für Kuchen hinein. Doch die Missionarinnen merken bald, dass es keinen Kuchen gibt und sie Teil von einem Experiment sind.

Der Film soll noch dieses Jahr ins Kino kommen.

Tom Hanks wird in neuem Film wieder zum Teenie

«Here» ist die sechste Zusammenarbeit zwischen dem «Forrest Gump»-Regisseur Robert Zemeckis und seinem Hauptdarsteller Tom Hanks. Auch Robin Wright ist mit dabei.

Basierend auf der Graphic Novel von Richard McGuire erzählt «Here» die jahrhundertelange Geschichte eines Hauses und all der verschiedenen Menschen, die dort lebten. Das Spezielle an diesem Film ist, dass die Kamera während der gesamten 104-minütigen Laufzeit in einem festen Winkel stehen bleibt. Einzig die Menschen bewegen sich, die Kameraeinstellung bleibt gleich.

«Here» soll Ende Jahr in die Kinos kommen.

Erster Trailer für neue animierte «Batman»-Serie

Nachdem «Batman: Caped Crusader» zunächst bei HBO geplant und später gestrichen wurde, bevor es zu Amazon Prime Video wechselte, wurde nun endlich der erste Trailer veröffentlicht. Der Nachfolger der allseits beliebten «Batman: The Animated Series» wurde mit Beteiligung von J.J. Abrams, Matt Reeves und Bruce Timm realisiert. Batman wird von Hamish Linklater (bekannt aus «Midnight Mass» und «Manhunt») gesprochen. Christina Ricci spricht Catwoman, Jamie Chung ist Harley Quinn und Diedrich Bader ist Two-face.

Die DC-Serie startet am 1. August auf Amazon Prime Video.

