Als es in «The Last of Us» um Bill und Frank ging, blieb kein Auge trocken. Bild: shutterstock/ hbo

Wie «woke» sind Netflix und Co. wirklich?

Aus allen Ecken hört man, dass Netflix, Disney und Co. zu woke sind und es in jeder Serie von queeren Charakteren nur so wimmelt. Die GLAAD-Studie untersucht genau dies. Die Erkenntnisse findest du hier.

Mehr «Leben»

Neun Prozent der Weltbevölkerung identifiziert sich als queer. Bei jungen Menschen sind es mehr als doppelt so viel: 19 Prozent der Gen Z fühlt sich der queeren Community zugehörig.

Wie divers Serien wirklich sind und ob die queere Community über/unter-repräsentiert ist, erhebt jedes Jahr die GLAAD-Studie «Where We Are on TV». Hier kommen die Ergebnisse der Studie.



Die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst

Hier sind einige der wesentlichen Ergebnisse der jüngsten Studie von GLAAD:

GLAAD zählte 208 queere Hauptcharaktere in Serien und 119 wiederkehrende LGBTQ-Charaktere. Es werden nur Serien mit Drehbüchern gezählt. Reality-TV- und Comedy-Shows zählen hier also nicht dazu.

Gegenüber der Studie von 2022/2023 wurde ein Rückgang von 29 Charakteren verzeichnet.

Von den 468 LGBTQ-Charakteren, die auf allen Plattformen (Fernsehen, Kabel und Streaming) gezählt wurden, sind 24 trans (5,1 Prozent aller LGBTQ-Charaktere). Davon sind elf Trans-Frauen, fünf Trans-Männer und acht nicht binäre Personen. Auch hier ist die Repräsentation rückläufig.

Von den 468 LGBTQ-Charakteren auf allen Plattformen sind 232 (also die Hälfte) nicht weisse Charaktere. Dies ist ein Rückgang um 72 Charaktere und einen Prozentpunkt gegenüber dem letzten Jahr.

Von allen 468 gezählten LGBTQ-Charakteren werden mindestens 170 (36 Prozent) aufgrund von Absetzungen von Serien, limitierten Miniserien, dem Tod eines Charakters oder dem Ausstieg des Schauspielers aus der Serie nicht zurückkehren.

2023 gab es nur einen LGBTQ-Charakter, der mit HIV lebt: Tim Laughlin (gespielt von Jonathan Bailey) in der Miniserie «Fellow Travelers» vom Streaming-Dienst Showtime.

Jonathan Bailey (links) und Matt Bomer in «Fellow Travelers». Bild: showtime

Vertretung sexueller Orientierungen

Schwule Charaktere sind mit Abstand am meisten in Serien von Netflix und Co. vertreten. 108 schwule Männer waren 2023 auf dem Bildschirm zu sehen, hingegen lediglich 79 lesbische Frauen.

Kizzy Edgell and Corinna Brown in «Heartstopper». Bild: netflix

Die zweitgrösste Gruppe, die in Serien auf Streaming-Anbieter repräsentiert wird, sind bisexuelle Menschen. Also Leute, die sich zu mehr als nur einem Geschlecht hingezogen fühlen.

Diese Streaming-Dienste setzen auf Diversität

In dieser Kategorie führt Netflix die Tabelle ganz klar an. Im vergangenen Jahr waren 155 der 327 queeren Charaktere in Netflix-Serien präsent. Das Schlusslicht bildet Disney Plus mit zehn queeren Charakteren.

Verschiedene Gender-Identitäten

Von den 327 queeren Personen, die eine wiederkehrende Rolle in Serien haben, sind neun trans Frauen. Am wenigsten kommen trans Männer vor.

Repräsentation ist rückläufig

In allen Bereichen nahm die Repräsentation von queeren Charakteren in Serien im Vergleich zu 2022 ab.

«Die Ergebnisse der diesjährigen ‹Where We Are On TV›-Studie offenbaren einige unbestreitbare Wahrheiten, wenn es um LGBTQ-Storytelling geht», sagte GLAAD-Präsidentin und CEO Sarah Kate Ellis in einer Erklärung. «Wir wissen, dass LGBTQ-inklusive Serien erfolgreich sein können. Das zeigen Shows wie ‹The Last of Us› und ‹Yellowjackets›.»

Repräsentation ist wichtig, um Fehlinformationen entgegenzuwirken.

Ellis sagt weiter: «Wir wissen auch, dass es für die queere Community, insbesondere für trans Personen, unerlässlich ist, ihr Leben auf dem Bildschirm widergespiegelt zu sehen, um den Fehlinformationen und der schädlichen Rhetorik entgegenzuwirken, die verbreitet werden. Und wir wissen, dass das jüngere Publikum nach Sendungen verlangt, die die Welt um sie herum widerspiegelt».

LGBTQ-Geschichten sind sehr wirkungsvoll und stellen eine Priorität für die wichtigste Zuschauergruppe dar, so Ellis. Streaming-Dienste müssen LGBTQ-Inhalte aufrechterhalten, wenn sie weiterhin relevant sein wollen. Dazu gehöre, dass queere Serien nicht dauernd abgesetzt werden und nachhaltige Investitionen in inklusives Storytelling.

Mehr zum Thema: