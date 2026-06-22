Ab nach draussen mit uns allen! Bild: reddit/watson

Coole Wins rund um Haus und Garten, die uns grün vor Neid werden lassen

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Leben»

Arbeiten am Haus, im Garten oder zumindest auf dem Balkon haben doch etwas wahnsinnig Befriedigendes, oder? Zumindest wenn alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben.

Hier kommt ein wenig Inspiration für mehr Freude am DIY – die dir auch gefallen wird, wenn du selbst keinen grünen Daumen hast …

Falls du das Gefühl haben solltest, aus wenig Balkon könne man nichts Grosses zaubern – nimm das:

Von einem wucherigen Irgendwas zum gemütlichen Gartensitzplatz:

Okay, wir wollen jetzt alle das hier haben!

Inklusive Hund.

Hehe.

Auch hier hat jemand ganze Arbeit geleistet:

Auf Reddit berichtet die Person: «Unsere urbane Oase im Hinterhof. Als wir vor zwei Jahren hierherzogen, war das hier nur ein Haufen Schutt.»

Kommen wir nun zum Klassiker Hochdruckreiniger: Ein paar schöne Vorher-nachher-Bilder

Vorher:

Nachher:

Wieso ist das so unglaublich befriedigend?

Boah.

Ach, das ist doch einfach eine Freude.

Natürlich gehört auch etwas Unfug und Spielerei zu einem erfolgreichen Tag mit dem Hochdruckreiniger.

Apropos: Oh, ein Trick!

gif via tiktok

Lieber trotzdem nicht nachmachen, oki?

Und hier nochmals Hochdruckreinigung im beinahe niemals endenden Bewegtbild. Niemals nicht geil.

Was ein bisschen (okay, viel) Putzen und frisch Bepflanzen alles ausmachen kann:

Wer aber lieber nicht putzen und dafür ein bisschen Natur in den Fugen lassen will ...

Bild: pinterest

Die ist nämlich auch eine ziemlich hübsche Gestalterin.

Bild: pinterest

Schau!

Bild: pinterest

Und das!

Bild: pinterest

Und hier kommt eine ganz besondere Schönheit:

Ich habe mein Handy über Nacht «geopfert», um diesen wunderschönen Blütenmoment einzufangen. Ist sie nicht traumhaft?!

Auch die erste Ernte ist ein magischer Moment. «Ich bin ein sehr erfolgreicher Gärtner», heisst dieses Bild.

Doch, doch, das ist durchaus ein Win!

Grösser geht natürlich immer ...

«Diese riesige Karotte habe ich gerade aus meinem Garten gezogen» (reddit)

Wie perfekt kann eine Erbse aus dem eigenen Garten sein?

Ja:



Und noch etwas Farbenfrohes fürs Auge:

Du merkst, dass du langsam älter oder erwachsener wirst, wenn dich dieses Gif in Ekstase versetzt.

So schnell und so sauber. 😍

Dein Garten ist perfekt, wenn ...

«In meinem Spargelbeet liegt ein trächtiges Reh. Ich schätze, mein Garten ist nun offiziell eine rehfreundliche Zone», steht zum Bild.

Baumhäuser gehören wohl in die Kategorie «vermutlich nie erreichbares Lebensziel»:

Wobei … Vielleicht …

Oder – halt! – noch besser: eine eigene kleine Bar.

Man wird ja wohl noch träumen dürfen …