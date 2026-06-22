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Projekte rund um Haus und Garten, die uns grün vor Neid werden lassen

Die schönsten Bilder von coolen DIY Garten Projekten
Ab nach draussen mit uns allen!Bild: reddit/watson

Coole Wins rund um Haus und Garten, die uns grün vor Neid werden lassen

22.06.2026, 05:5122.06.2026, 05:51
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Arbeiten am Haus, im Garten oder zumindest auf dem Balkon haben doch etwas wahnsinnig Befriedigendes, oder? Zumindest wenn alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben.

Hier kommt ein wenig Inspiration für mehr Freude am DIY – die dir auch gefallen wird, wenn du selbst keinen grünen Daumen hast …

Falls du das Gefühl haben solltest, aus wenig Balkon könne man nichts Grosses zaubern – nimm das:

Die coolsten Gartenprojekte
Bild: reddit

Von einem wucherigen Irgendwas zum gemütlichen Gartensitzplatz:

Coole Wins rund um Haus und Garten
bild: reddit

Okay, wir wollen jetzt alle das hier haben!

Schöne und coole Bilder zu Haus und Garten
Bild: reddit

Inklusive Hund.

Hehe.

Auch hier hat jemand ganze Arbeit geleistet:

Garten und Haus WIns
Bild: reddit

Auf Reddit berichtet die Person: «Unsere urbane Oase im Hinterhof. Als wir vor zwei Jahren hierherzogen, war das hier nur ein Haufen Schutt.»

Kommen wir nun zum Klassiker Hochdruckreiniger: Ein paar schöne Vorher-nachher-Bilder

Vorher:

Die besten Haus und Garten Bilder
Bild: reddit

Nachher:

Die besten Haus und Garten Bilder
Bild: reddit

Wieso ist das so unglaublich befriedigend?

Krasse Bilder von Haus und Garten: Hochdruckreiniger Win
Bild: reddit
Krasse Bilder von Haus und Garten: Hochdruckreiniger Win
Bild: reddit

Boah.

Hochdruckreiniger Wins
Bild: reddit

Ach, das ist doch einfach eine Freude.

Grossartige Bilder aus Haus und Garten
Bild: reddit

Natürlich gehört auch etwas Unfug und Spielerei zu einem erfolgreichen Tag mit dem Hochdruckreiniger.

Lustige Bilder zu Haus und Garten
Bild: reddit

Apropos: Oh, ein Trick!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif via tiktok

Lieber trotzdem nicht nachmachen, oki?

Und hier nochmals Hochdruckreinigung im beinahe niemals endenden Bewegtbild. Niemals nicht geil.

Satisfying Pressure Washing
by u/NateyDon in Satisfyingasfuck

Was ein bisschen (okay, viel) Putzen und frisch Bepflanzen alles ausmachen kann:

Haus und Garten Win
Bild: reddit

Wer aber lieber nicht putzen und dafür ein bisschen Natur in den Fugen lassen will ...

Fugengarten
Bild: pinterest

Die ist nämlich auch eine ziemlich hübsche Gestalterin.

Fugengarten
Bild: pinterest

Schau!

Fugengarten
Bild: pinterest

Und das!

Fugengarten
Bild: pinterest

Und hier kommt eine ganz besondere Schönheit:

Sacrificed my phone overnight to catch this beauty bloom. Isn’t it gorgeous?!
by u/Monkey-can-cook in gardening

Ich habe mein Handy über Nacht «geopfert», um diesen wunderschönen Blütenmoment einzufangen. Ist sie nicht traumhaft?!

Auch die erste Ernte ist ein magischer Moment. «Ich bin ein sehr erfolgreicher Gärtner», heisst dieses Bild.

Gärtnern: Mais
quelle: reddit

Doch, doch, das ist durchaus ein Win!

Grösser geht natürlich immer ...

Garten und Haus Wins
Bild: reddit

«Diese riesige Karotte habe ich gerade aus meinem Garten gezogen» (reddit)

Wie perfekt kann eine Erbse aus dem eigenen Garten sein?
Ja:

Die besten und erstaunlichsten Bildern aus Haus und Garten: DIY WIns
Bild: reddit

Und noch etwas Farbenfrohes fürs Auge:

Haus- und Garten-Wins
Bild: reddit
Wie dein Heim aussieht, wenn die Handwerker fehlen – in 22 lustigen Bildern

Du merkst, dass du langsam älter oder erwachsener wirst, wenn dich dieses Gif in Ekstase versetzt.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

So schnell und so sauber. 😍

Dein Garten ist perfekt, wenn ...

Coole Garten Wins: Reh
Bild: reddit

«In meinem Spargelbeet liegt ein trächtiges Reh. Ich schätze, mein Garten ist nun offiziell eine rehfreundliche Zone», steht zum Bild.

Baumhäuser gehören wohl in die Kategorie «vermutlich nie erreichbares Lebensziel»:

Interessante Haus und Gartenprojekte
Bild: reddit

Wobei … Vielleicht …

Oder – halt! – noch besser: eine eigene kleine Bar.

Coole Haus- und Gartenprojekte: DIY
Bild: via boredpanda

Man wird ja wohl noch träumen dürfen …

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