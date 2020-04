14 wundervolle Miniaturgärten, die in jede noch so kleine Wohnung passen

10 Dinge, die wir aus der Coronakrise beibehalten sollten

Geschlossene Geschäfte, geschlossene Schulen, abgesagte Veranstaltungen. Die März- und April-Wochen 2020 werden in Erinnerung bleiben. Wir haben uns rasch an die Veränderungen angepasst. Einiges davon sollten wir auch nach der Corona-Pandemie beibehalten.

Als Zeichen der Solidarität kauften wir in den Corona-Wochen vermehrt beim Laden gleich um die Ecke. Wir unterstützten die Dorfbäckerei, das Schmuckatelier, das Blumengeschäft. Wir kauften Gemüse beim Bauern auf dem Hof und bestellten Bücher in der kleinen Buchhandlung.

Alles hatte sich globalisiert in den letzten zwei Jahrzehnten. Und so bestellen wir heute für wenig Geld elektronische Gadgets in China und Kleider bei Zalando. Doch im Frühling 2020 haben wir den Wert und auch den Charme des …