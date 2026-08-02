Eine Sonnenfinsternis entsteht, wenn der Mond zwischen Sonne und Erde steht. Bild: AP

Die spektakulärsten Sonnenfinsternisse der Schweiz

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Eine totale Sonnenfinsternis ist extrem selten: Im Schweizer Mittelland verdunkelte sich die Sonne zum letzten Mal im Jahr 1724 komplett. Für das nächste 100-prozentige Spektakel müssen wir uns noch bis zum 3. September 2081 gedulden. Doch in der Zwischenzeit gab es immer wieder partielle Finsternisse. Eine Auswahl:

8. Juli 1842

Totale Sonnenfinsternis im Pschulav und Mendrisiotto

Während die letzte totale Sonnenfinsternis in Grossteilen der Schweiz bereits 302 Jahre zurückliegt, erlebten die südlichsten Zipfel des Landes in der Zwischenzeit noch einmal ein Spektakel: Am 8. Juli 1842 berührte der Kernschatten des Mondes das Tessin und das Puschlav. Es war das bislang letzte Mal, dass eine totale Sonnenfinsternis auf Schweizer Boden beobachtet werden konnte.

17. April 1912

Ein Spektakel zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Damals verfehlte der Kernschatten des Mondes die Schweiz nur knapp. In der Schweiz wurden je nach Region bis zu 90 Prozent der Sonnenscheibe vom Mond bedeckt. In anderen Teilen Europas verdunkelte sich die Sonne bei dieser sogenannten «hybriden» Finsternis phasenweise sogar total oder zu einem leuchtenden Feuerring (ringförmig).

15. Februar 1961

Der düstere Aschermittwoch

An diesem eiskalten Februarmorgen versank die Schweiz in einer unheimlichen Dämmerung. Die Totalitätszone verlief knapp südlich durch Frankreich und Norditalien. In der Südschweiz wurde ein Überdeckungsgrad von bis zu 98 Prozent erreicht. Für eine knappe Stunde sah es so aus, als würde der Tag gar nicht erst richtig beginnen.

In der Nähe von Interlaken konnte man 1961 mit rauchgeschwärzten Gläsern die sich langsam verfinsternde Sonne anschauen. Bild: KEYSTONE

11. August 1999

Die berühmte Sonnenfinsternis der Neunzigerjahre

Wer damals schon dabei war, erinnert sich garantiert an den Hype. Ganz Europa deckte sich mit Schutzbrillen ein. Die Zone der absoluten Dunkelheit zog in greifbarer Nähe an der Schweizer Nordgrenze (Süddeutschland, Österreich) vorbei. In der Schweiz wurde die Sonne je nach Region zu bis zu 99,5 Prozent bedeckt. Die Landschaft wurde in ein fahl-silbriges Licht getaucht und die Temperaturen fielen spürbar ab.

Auf dem Balkon vom Bundeshaus in Bern beobachtet der Bundesrat die Sonnenfinsternis. Bild: KEYSTONE REUTERS POOL

20. März 2015

Ein weiteres Grossereignis, bei dem die ganze Schweiz durch Pappbrillen in den Himmel starrte. Die Sonne wurde zu bis zu 75 Prozent verdeckt. Es reichte aus, um das Sonnenlicht seltsam gedämpft erscheinen zu lassen – eine eindrückliche «Mondsichel» dominierte den klaren Vormittagshimmel.

Die Sonnenfinsternis am 20. März 2015 in Sion. Bild: KEYSTONE

29. März 2025

Der kleine Vorgeschmack

Mit bis zu 14 Prozent Bedeckung am Samstagmittag war diese Verfinsterung der Sonnenscheibe eher bescheiden. Dennoch galt sie unter Astronomen als ein wichtiger Startschuss, denn sie läutete eine seltene Häufung von grossen europäischen Finsternissen in den Folgejahren ein.

Die Wetterbedingungen waren am Samstag, dem 29. März 2025, in Puidoux (VD) nicht günstig, um die partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Bild: KEYSTONE

12. August 2026

Das bevorstehende Mega-Ereignis

Am Abend des 12. August 2026 erwartet die Schweiz die grösste partielle Sonnenfinsternis bis zum Jahr 2075. Kurz vor Sonnenuntergang wird die Sonne je nach Region zu bis zu 93 Prozent verdeckt sein. Wer einen freien Blick auf den nordwestlichen Horizont hat, wird eine glutrote Sonnensichel untergehen sehen. (sda)