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Mattenmeer in Manhattan – Yogafans übernehmen Times Square

RECORD DATE NOT STATED 12th International Yoga Day at Times Square, NY New York, Jun 21 ANI: Participants perform yoga during an event organised by the Consul General of India in New York to host the ...
Der 21. Juni war der Internationale Tag des Yogas.Bild: www.imago-images.de

Mattenmeer in Manhattan – Yogafans übernehmen Times Square

22.06.2026, 00:5022.06.2026, 00:50

Tausende Menschen haben mitten auf dem New Yorker Times Square Matten ausgerollt und gemeinsam Yoga gemacht. Unter den riesigen Werbetafeln des Platzes und blauem Himmel reihten sich Sportbegeisterte dicht an dicht und folgten den Anweisungen der Trainer durch verschiedene Übungen und Positionen.

Vom frühen Morgen bis zum Abend konnten interessierte an den je einstündigen kostenlosen Klassen teilnehmen oder sich im Livestream online dazuschalten. Laut Veranstaltern hatten sich knapp 7'000 Menschen zu den Kursen angemeldet. Das Event findet am längsten Tag des Jahres und nun schon zum 24. Mal statt. Der 21. Juni ist zudem der Internationale Tag des Yogas. (sda/dpa)

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