Warhols «Marilyn» ist nur das zweitteuerste Gemälde aller Zeiten – das sind die Top 10

In der Nacht auf Dienstag, 10. Mai, wurde in New York das Bild «Shot Sage Blue Marilyn» von Andy Warhol versteigert. Satte 195 Millionen Dollar wurden von einem unbekannten Käufer dafür bezahlt. Damit schafft es das Kunstwerk auf Platz zwei der teuersten Gemälde, die je über eine Auktion ihren Besitzer wechselten.

Die folgenden Gemälde bilden die Top-Ten der teuersten je versteigerten Kunstwerke. Gemälde, die privat ihren Besitzer wechselten und nicht an einer Auktion versteigert wurden, sind hier nicht aufgeführt. Das sind die Jahrgänge, Preise und Besitzer:

«Meules (Heuhaufen)» – Claude Monet

Bild: AP Sotheby's

Preis: 110.7 Millionen Dollar

Versteigerungsdatum: Mai 2019

Käufer: Hasso Plattner (Deutschland)



Auf Platz 10 haben wir gleich das teuerste impressionistische Gemälde. Es wurde für 110.7 Millionen Dollar verkauft und ist Teil einer Serie von Bildern. Der französische Impressionist Claude Monet malte sie in den Jahren 1890/91. Die Motive zeigen jeweils temporäre Getreideschober, die auf den Feldern neben einem Grundstück des Malers in Giverny in Frankreich aufgerichtet wurden. Monet malte die Getreideschober während verschiedenen Jahres- und Tageszeiten.

«Fillette à la Corbeille Fleurie» – Pablo Picasso

Bild: EPA/EPA

Preis: 115 Millionen Dollar

Versteigerungsdatum: Mai 2018

Käufer: Familie Nahmad (Libanon/Monaco)

Das Werk von 1905 stammt aus der «Rosa Periode» des spanischen Malers. Es zeigt ein Pariser Strassenmädchen namens «Linda» – mehr ist über das Mädchen allerdings nicht bekannt. Das Jahr 1905 war ein entscheidendes für Picasso: Es markierte den Übergang von seiner «Blauen Periode» zur optimistischeren «Rosa Periode» – und damit von einem armen, eher unbekannten zum erfolgreichen Maler.

«Der Schrei» – Edvard Munch

Bild: AP MUNCH MUSEUM / SCANPIX

Preis: 119.9 Millionen Dollar

Versteigerungsdatum: Mai 2012

Käufer: Leon Black (USA)

«Der Schrei» wird der Stilrichtung des Expressionismus zugeschrieben. Insgesamt vier Gemälde und eine Lithografie tragen diesen Titel. Sie zeigen alle weitgehend dasselbe Motiv und entstanden zwischen 1893 und 1910.

«Twelve Landscapes» – Qi Baishi

Preis: 140.8 Millionen Dollar

Versteigerungsdatum: Dezember 2017

Käufer: Chinesischer Sammler (Name unbekannt)

Qi Baishi gilt als der wichtigste moderne Maler Chinas. Die zwölf Bilder entstanden während einer Reise des Malers im Jahr 1926 durch das Land. Ihm wird nachgesagt, dass er sich nie von der westlichen Ästhetik beeinflussen liess, was mit ein Grund für den Respekt ist, den der Maler genoss, und wohl auch für den hohen Preis seiner Bilder.

«Three Studies of Lucian Freud (Triptychon)» – Francis Bacon

Bild: EPA

Preis: 142.4 Millionen Dollar

Versteigerungsdatum: November 2013

Käufer: Elaine Wynn (USA)

Das Werk des irisch-britischen Malers Bacon entstand 1969. Es zeigt den deutschen Maler Lucian Freud. Bacon und Freud waren enge Freunde und malten sich regelmässig gegenseitig. Allerdings malten sie auch zur selben Zeit und waren künstlerische Konkurrenten. Die beiden zerstritten sich in den 1970er Jahren.

«Nu couché (sur le côté gauche)» – Amedeo Modigliani

Bild: AP/Sotheby's

Preis: 157.2 Millionen Dollar

Versteigerungsdatum: November 2015

Käufer: unbekannt

Auch der «Liegende Akt» ist Teil einer Serie. Modigliani malte zwischen 1916 und 1919 insgesamt 35 Aktbilder. 1920 verstarb der Maler im Alter von 35 Jahren an Meningitis. Das Auktionshaus Sotheby's, welches das Gemälde versteigerte, machte keine Angaben zum Käufer oder zur Käuferin.

«Nu couché» – Amedeo Modigliani

Bild: AP/Christie's Images

Preis: 170.4 Millionen Dollar

Verkaufsdatum: November 2015

Käufer: Long Museum (privates Museum in China)

Auch dieses Bild ist Teil der Serie von Modigliani. Es wurde 2015 von einem chinesischen Sammlerehepaar erworben und hängt seither in deren Privatmuseum in Shanghai.

«Les femmes d'Alger (Version «O»)» – Pablo Picasso

Bild: wikimedia

Preis: 179.4 Millionen Dollar

Verkaufsdatum: Mai 2015

Käufer: unbekannt

Das Bild Picassos entstand 1955 und war eine Hommage an seinen im November 1954 verstorbenen Kollegen Henri Matisse. Knapp zwanzig Jahre vor dem letzten Besitzerwechsel wurde «Les femmes d'Alger (Version O)» noch für 32 Millionen Dollar bei Christie's versteigert.

«Shot Sage Blue Marilyn» – Andy Warhol

Bild: keystone

Preis: 195 Millionen Dollar

Verkaufsdatum: Mai 2022

Käufer: unbekannt

Auch hier ist der Käufer oder die Käuferin «noch» nicht bekannt. Die «Salbeiblaue» Marilyn ist eines von fünf mit der Technik des Siebdrucks kreierten Bilder. Es ist neu das teuerste je versteigerte Bild aus der Moderne.

«Salvator Mundi» – (wahrscheinlich) Leonardo Da Vinci

Bild: AP/AP

Preis: 450.3 Millionen Dollar

Verkaufsdatum: November 2017

Käufer: (wahrscheinlich) Mohammed bin Salman

«Salvator Mundi» ist das mit Abstand teuerste Gemälde der Geschichte. Noch im Jahr 2005 erwarb es ein New Yorker Kunsthändler für mickrige 1175 Dollar, danach wurde es sorgfältig und jahrelang restauriert. Den Kultstatus erreichte das Bild allerdings erst durch den Preisrekord – nachdem es mehrere Male mit jeweils unglaublichen Margen den Besitzer gewechselt hatte.

Der «Retter der Welt» wird dem Renaissance-Meister Leonardo da Vinci zugeschrieben – eine Vermutung, an der aber immer wieder gezweifelt wurde und die bis heute nicht geklärt ist. Ebenfalls nicht sicher geklärt, ist, wer der Besitzer ist. Erst 2019 wurde von Medien berichtet, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hätte das Bild ersteigern lassen. Offiziell bestätigt wurde das aber bis heute nicht. Seit seiner Ersteigerung wurde das Bild nicht mehr öffentlich gesehen.

