Seltsamer Kunst-Diebstahl weckt bei Bundesgericht Zweifel – Sammler erhält kein Geld

Zudem hätten die gestohlenen Kunstwerke laut zwei Experten in den Jahren vor der vermeintlichen Tat erheblich an Wert verloren, hält das Bundesgericht weiter fest. Dass gerade diese Gegenstände gestohlen worden seien, mache stutzig.

Der Verhaftete servierte der französischen Polizei verschiedene Versionen. Dabei gar er auch an, dass er mehrmals mit einem Bekannten in die Schweiz gereist sei. Dabei habe er den Sammler aus Genf kennengelernt, der einen Versicherungsbetrug begehen wollte.

Das Kunstfreund besass eine umfangreiche Sammlung. Die Stücke wurden alarmgesichert in seinem Haus und in einem Schuppen gelagert. Im Jahr 2005 schloss er eine Diebstahlversicherung ab, die eine Entschädigung von bis zu fünf Millionen Franken vorsah.

Der Sammler hatte von seiner Versicherung zunächst eine Million Franken verlangt, später 895'000 Franken. Doch diese verweigerte eine Zahlung, was die Genfer Justiz stützte. Diese Entscheide der Vorinstanzen seien nicht willkürlich gewesen, hält das Bundesgericht in seinem am Freitag veröffentlichten Urteil nun fest.

Die Schweiz öffnet ihre Tore für Flüchtende aus der Ukraine. Andere Geflüchtete aus Syrien oder Afghanistan beobachten das argwöhnisch. Sie fühlen sich ungleich behandelt.

Im Stundentakt gelangen derzeit Flüchtende aus der Ukraine in die Schweiz. 8500 waren es bis am Mittwoch. Die meisten kommen mit dem Zug am Zürcher Hauptbahnhof an und werden danach für die Registrierung zum Bundesasylzentrum geschickt. Dort bilden sich seit Tagen lange Schlangen. Die Ukrainerinnen – die meisten sind Frauen mit ihren Kindern – sitzen auf ihren Koffern, gucken in Handys, warten geduldig, bis sie an der Reihe sind.