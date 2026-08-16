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Kunstraub Gemälde von Anonello da Messina aus Museum gestohlen

epa12851733 People look at the back of the panel during the inauguration of &#039;Ecce Homo&#039; by Antonello da Messina, in a world premiere at the Palazzo della Minerva in Rome, Italy, 26 March 202 ...
«Ecce Homo» von Antonella da Messina.Bild: keystone

Kunstwerke von Antonello da Messina aus Museum gestohlen

Aus einem Museum in der sizilianischen Stadt Messina sind in der Nacht auf Sonntag mehrere bedeutende Kunstwerke gestohlen worden. Unbekannte drangen in die Ausstellungsräume ein.
16.08.2026, 11:3916.08.2026, 11:39

Sie entwendeten drei von fünf Tafeln des berühmten Polyptychons von San Gregorio, die dem sizilianischen Meister Antonello da Messina zugeschrieben werden. Ausserdem stahlen die Täter eine beidseitig bemalte Tafel mit einer Darstellung der Madonna und des Christus. Das Werk wurde direkt aus einer gesicherten Vitrine entnommen. Die Polizei untersuchte den Tatort und versuchte, den Ablauf des Einbruchs zu rekonstruieren und Hinweise auf die Täter zu sichern.

Polyptychons von San Gregorio, Antonello da Messina
Polyptychon von San Gregorio.screenshot wikipedia

Antonello da Messina (um 1430-1479) war ein bedeutender sizilianischer Maler der Frührenaissance. Er wurde in Messina geboren und zählt zu den wichtigsten Künstlern des 15. Jahrhunderts. Bekannt wurde er insbesondere für seine Porträts und religiösen Gemälde. Dabei verband er Einflüsse der italienischen Renaissance mit der detailreichen Malweise der niederländischen Kunst.

Antonello da Messinas Porträts sind berühmt für ihre Lebendigkeit und ihre psychologische Tiefe. Der Künstler trug auf entscheidende Weise zur Verbreitung der seinerzeit neuen Technik der Harzölmalerei in Italien bei. (sda/apa)

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