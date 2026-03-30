Spektakulärer Raub in Italien: Cézanne, Renoir, Matisse gestohlen

Sie kamen in der Nacht und gingen strukturiert vor: Einbrecher stahlen wertvolle Gemälde von Renoir, Cézanne und Matisse aus einem Museum in Italien.

Christoph Cöln / t-online

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Maskierte Einbrecher haben aus einem Museum in Norditalien Gemälde von Renoir, Cézanne und Matisse gestohlen. Vier Diebe drangen in der Nacht zum 23. März in das Museum der Stiftung Magnani Rocca in Traversetolo bei Parma ein und entkamen mit den Kunstwerken, wie ein Polizeisprecher am Sonntag bestätigte. Demnach brachen sie die Eingangstür auf und flohen später durch den Park des Museums.

Die Gemälde wurden im Museum der Stiftung Magnani Rocca gestohlen. Bild: Getty Images Europe

Die Täter hätten ihren Diebeszug «in weniger als drei Minuten begangen, ohne zu improvisieren, strukturiert und organisiert», erklärte ein Museumssprecher dem Fernsehsender SkyTG24. Weil die Alarmanlage losgegangen und schnell Sicherheitsleute sowie die Polizei eingetroffen seien, hätten die Diebe jedoch schon nach kurzer Zeit flüchten müssen.

Gemälde mit Millionenwert

Laut italienischen Medienberichten handelt es sich bei den gestohlenen Gemälden um das Bild «Die Fische» von Auguste Renoir, «Stillleben mit Kirschen» von Paul Cézanne und «Odaliske auf der Terrasse» von Henri Matisse.

Mehrere Millionen waren die Gemälde wert, die aus dem Museum gestohlen wurden. (Archivbild) Bild: Getty Images Europe

Allein das impressionistische Gemälde von Renoir ist mehrere Millionen Euro wert. Es ist eines der wenigen Werke des französischen Künstlers, das in Italien in einer Dauerausstellung zu sehen war. Laut der regionalen Fernsehstation TGR sollen die Gemälde einen Gesamtwert von nahezu zehn Millionen Euro besitzen, sechs Millionen Euro davon soll das Renoir-Gemälde wert sein.

Die Polizei werte Aufnahmen von Überwachungskameras des Museums sowie von umliegenden Wohnhäusern und Geschäften aus, sagte der Sprecher. Das 1977 gegründete Museum der Stiftung Magnani Rocca beherbergt die Sammlung des 1984 gestorbenen Kunsthistorikers Luigi Magnani, darunter Werke von Albrecht Dürer, Van Dyck, Goya und Claude Monet.