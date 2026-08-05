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Diese Smartphones überzeugen laut Stiftung Warentest

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Welches Smartphone überzeugt? Stiftung Warentest gibt Antworten.Symbolbild: shutterstock

Diese Smartphones überzeugen laut Stiftung Warentest

Auch in der Schweiz gibt es günstige und gleichzeitig gute Handys. Stiftung Warentest hat nun Smartphones unter die Lupe genommen, die auch in der Schweiz erhältlich sind. Welche Exemplare besonders überzeugen.
05.08.2026, 11:0705.08.2026, 11:34

Ein neues Handy ist meist teuer. Eine Untersuchung der Stiftung Warentest hat nun aber ergeben, dass auch hierzulande gute Smartphones für vergleichsweise wenig Geld zu haben sind. 25 Smartphones, die in der Schweiz erhältlich sind, erhielten im Test die Gesamtnote «gut», ein Smartphone sogar die Note «sehr gut».

«Sehr gut» ist demnach das Samsung Galaxy S26 Ultra für rund 800 Franken. Am günstigsten ist das Motorola Moto G86 5G für um die 200 Franken mit dem Prädikat «gut».

Galaxy S26 Ultra im Test
Das Samsung Galaxy S26 Ultra (256 GB) wurde am besten bewertet.Bild: watson

In die Bewertung von Stiftung Warentest flossen unter anderem die Kamera, das Display, der Akku und die Handhabung ein. Die getesteten Smartphones kosten zwischen 200 und 1700 Franken. Ein Preisvergleich lohnt sich daher – ebenso die Wahl des Onlineshops, denn auch dort gibt es grosse Preisunterschiede, berichtet der «Beobachter».

Die ganze Liste

Mit «sehr gut» bewertet:

Mit «gut» bewertet:

  • Motorola Moto G86 5G
  • Motorola Moto G77 (256 GB)
  • Nothing Phone (4a) (128 GB)
  • Xiaomi 15T (256 GB)
  • Motorola Edge 70
  • Oppo Reno15 F 5G
  • Google Pixel 10a (128 GB)
  • Nothing Phone (4a) Pro (128 GB)
  • Samsung Galaxy S25 FE (128 GB)
  • Oppo Reno14 5G (256 GB)
  • Fairphone 6 mit /e/OS
  • Sony Xperia 10 VII
  • OnePlus 15R
  • Samsung Galaxy S26 (256 GB)
  • Xiaomi 15T Pro (512 GB)
  • Xiaomi Poco F8 Ultra (256 GB)
  • Apple iPhone 17e (256 GB)
  • Oppo Reno15 Pro 5G
  • Samsung Galaxy S26+ (256 GB)
  • OnePlus 15 (256 GB)
  • Xiaomi 17 (256 GB)
  • Google Pixel 10 Pro XL (256 GB)
  • Xiaomi 17 Ultra (512 GB)
  • Vivo X300
  • Google Pixel 10 Pro Fold (256 GB)

(kek)

So hat watson das Galaxy S26 Ultra bewertet:

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