Herbstzeit heisst auch Pumpkin-Spice – oder doch nicht? Bild: Shutterstock

Pumpkin Spice war gestern: Diese Drinks liegen jetzt im Trend

In den USA scheint der Hype um das kultige Herbstgetränk Pumpkin Spice Latte vorbei zu sein. Dafür sind andere wilde Kreationen auf dem Vormarsch.

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Es herbstelt wieder – und damit beginnt auch die Saison für Pumpkin Spice Latte, Chai Latte und Co. Doch ein einst gefeiertes Herbstgetränk verliert offenbar an Hype: Der Pumpkin Spice Latte könnte seinen Status als Kultgetränk langsam einbüssen.

McDonald's hat in den USA vor Kurzem angekündigt, dass Pumpkin Spice Latte zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt nicht auf der Herbstkarte stehen wird, schreibt CNN. Stattdessen ersetzt die Fast-Food-Kette den klassischen Herbst-Drink durch eine andere saisonale Geschmacksrichtung: Caramel Apple Pie.

Starbucks als Nummer 1

McDonald's war ohnehin nie die erste Adresse für Pumpkin Spice Lattes – anders als Starbucks oder Dunkin' Donuts. Seit Starbucks das Herbstgetränk vor rund zwei Jahrzehnten erstmals auf den Markt brachte, wurde das Getränk zum Herbstklassiker. McDonald's' Schritt deutet nun aber darauf hin, dass die Begeisterung der Amerikaner für das Getränk nachlassen könnte.

Mit Äpfeln könnte McDonald's auch einen Trend erkannt haben. «Der bescheidene Apfel könnte zum nächsten Herbstklassiker werden», meint Trendforscherin Clare Conaghan gegenüber CNN. Man stellte fest, dass im Vergleich zum Vorjahr 99 Prozent mehr Cafés und andere Kaffeeanbieter Geschmacksrichtungen mit Apfelkuchen und 49 Prozent mehr Karamell-Apfel-Varianten im Angebot hatten. Zum Vergleich: Die Zahl der Betriebe, die Pumpkin Spice Lattes anboten, stieg lediglich um 37 Prozent.

Neue Getränke trenden

Dass das Kürbisgewürz durch andere Aromen ersetzt werden könnte, weist auch das Netz hin. Pinterest stellte im August fest, dass die Suchanfragen auf seiner Plattform nach Bananen-Latte-Sirup um 916 Prozent in die Höhe schossen; Blaubeerkaffee stieg um 384 Prozent; und Marshmallow-Kaltschaum stieg um 250 Prozent.

Ein aktueller Bericht von Google Trends zeigt, dass das Interesse an Pumpkin Spice von Trendgetränken wie Matcha und Chai überholt werden könnte. Auch der Blick auf die Google- Suche des letzten Monats in der Schweiz bestätigt dieses Bild. Laut der «Washington Post» steigt auch das Interesse an Noten wie Miso-Karamell, braunem Butterhonig und geräuchertem Butterscotch - und sogar an internationalen Aromen wie Hojicha, einem japanischen grünen Tee.

Trotzdem ist es noch zu früh, um eine Prognose darüber abzugeben, welche Getränke diesen Herbst zum Trend werden.



Starbucks verbindet mit dem Pumpkin Spice Matcha Latte gleich zwei Trends. Bild: starbucks.ch

Fans von Pumpkin Spice Latte können auf jeden Fall beruhigt sein: Den Pumpkin Spice Latte gibt es weiterhin. Bei Starbucks fing die Herbstsaison schon an. Im Angebot ist neben dem klassischen Pumpkin Spice Latte auch ein Pumpkin Spice Matcha Latte.

(kek)