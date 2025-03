Wie Influencer Japans Matcha-Kultur gefährden

Auch die schrumpfende und alternde Bevölkerung in Japan wirkt sich direkt auf die Matcha-Produktion aus: Immer weniger junge Menschen sind bereit, in der Landwirtschaft tätig zu sein, während die ältere Generation der Teebauern zunehmend kleiner wird.

Der Matcha-Boom erfolgt zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach Gesundheit, Achtsamkeit und Wohlbefinden steigt. Immer mehr Menschen suchen nach Wegen, gesünder und bewusster zu leben und mehr in Einklang mit sich selbst zu kommen – ähnlich wie im Zen.

Das Problem liegt darin, dass die Ernte von hochwertigen Matcha-Sorten nur einmal im Jahr erfolgt. Das bedeutet: Bei steigender Nachfrage kann nicht mehr geerntet werden. Den Matcha aus Japan zu imitieren, ist schwierig. Das liegt an der einzigartigen Kombination aus Klima und Boden sowie an der Anbautechnik, die über Jahrhunderte hinweg perfektioniert wurde

Bereits im November 2024 kam es in Japan zu einem Mangel an Matcha.

Bereits im November 2024 kam es in Japan zu einem Mangel an Matcha. bild: tiktok

Traditioneller Matcha wird in Japan produziert. Obwohl der Grüntee in verschiedenen Regionen Japans angebaut wird, gibt es einen Ort, der für seinen hochwertigen Matcha besonders bekannt ist: Uji, südlich von Kyoto. Dort beherrschen die Matcha-Bauern seit Jahrhunderten die Techniken für den Anbau und die Ernte von sehr hochwertigem Matcha.

Trotz des Aufschwungs blieb die Tradition erhalten: Noch heute wird Matcha in Japan mit grosser Achtsamkeit zubereitet und genossen. Teezeremonien sind nach wie vor ein fester Bestandteil der japanischen Kultur und haben ihren Platz in der Gesellschaft bewahrt.

In der frühen Meiji-Zeit (1868–1912) begann der Anbau von Tencha, den Blättern für Matcha, an Fahrt zu gewinnen. Diese Zeit legte den Grundstein für die intensive Matcha-Produktion, die in Japan immer wichtiger wurde – und sich später weltweit verbreitete.

Die Geschichte reicht bis ins 9. Jahrhundert zurück und soll ihren Ursprung in China haben. Chinesische Mönche sollen Teeblätter gedämpft und zu Pulver verarbeitet haben, um sie in Form von «Teepulver» zu trinken. Diese Praxis hatte sowohl gesundheitliche als auch spirituelle Bedeutung. Der Tee soll den Mönchen geholfen haben, ihre Meditation zu vertiefen und ihren Geist zu beruhigen.

Kreml-Limousine explodiert vor Geheimdienstzentrum in Moskau

Eine Limousine des Kremls ist explodiert. Noch ist unklar, warum.

In der Nähe des Moskauer Geheimdienstzentrums an der Lubjanka ist offenbar eine Limousine aus dem Fuhrpark des Kremls in Flammen aufgegangen. Das zeigen Videos in den sozialen Medien. Laut einem Bericht der britischen Boulevardzeitung «Daily Star» handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen Aurus Senat im Wert von rund 330'000 Euro, der der Kreml-Verwaltung für Präsidenteneigentum gehört.