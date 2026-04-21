Video: watson/Elena Maria Müller

Sardellen-Espresso. Ja. It's a thing, offenbar

Salz im Kaffee war gestern. Der nächste logische Schritt: Sardellen im Kaffee. Eine TikTok-Challenge für Mutige.

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«🤯 KAFFEE MIT SARDELLEN GEHT VIRAL!»

Öh ... wie bitte?

screenshot:

«DIE LEUTE KÖNNEN ES KAUM GLAUBEN: DER GESCHMACK IST ÜBERRASCHEND GUT UND DER GERUCH SO INTENSIV, DASS ER DICH SOFORT WACHRÜTTELT.»

Ach, wieder mal posaunt das Internetz irgendwas von einem «viralen Trend». Ihr wisst schon – eine dieser Food- oder Drink-Kombos, die «wider Erwarten gut» sind. Marshmallows mit Pommes-Chips, etwa. Bier mit Essiggurken. Espresso mit Orangensaft. Oh ja, gerade bei Drinks gibt es da so einiges.

Neuestes Beispiel? Das hier:

Bild: twatter

Ooooooookay.

Hey, ich liebe Sardellen. Und ich liebe Kaffee. Und trotzdem kann ich mir kaum eine Realität vorstellen, in der ich SARDELLEN-KAFFEE mögen könnte.

Analog wie damals, als ich TRAUBEN-PASTA (im Ernst, jetzt) probieren musste, wohl:

Beim Sardellen-Kaffee indes soll es sich nicht bloss um einen TikTok-Stunt handeln, denn offenbar gibt es hier tatsächlich einen kulturhistorischen Hintergrund ... so halb. In Vietnam gibt es etwas namens Cà Phê Mắm – «Fischsauce-Kaffee.» Zubereitet wird dieser aber nicht mit getrockneten Sardellen (an sich eine typisch vietnamesische Zutat – nicht aber für Kaffee, sondern für Wok-Gerichte), sondern mit einer kleinen Menge hochwertiger, fermentierter Thai-Fischsauce.

Ähnlich wie beim Hinzufügen von Salz zum Kaffee, um die Bitterkeit zu mildern, rundet das Umami der Fischsauce die schokoladigen Noten der Robusta-Bohnen ab und verstärkt die Süsse der Kondensmilch (vietnamesischer Kaffee wird mit Kondensmilch zubereitet).

Und wohl aus dieser Tradition heraus hat sich ein Nischentrend in hippen Coffeeshops entwickelt, wo seit Neuestem Vietnamese Anchovy Affogato Coffee und dergleichen angeboten werden. Da, guck:

Hey, wenn man es sich überlegt, ist das gar nicht so abwegig: Wenn die allseits beliebte Kombo aus Salz und Karamell funktioniert, warum dann nicht das Salz durch Fischsauce ersetzen, um einen etwas intensiveren, umamireicheren Geschmack zu erzielen?

Aber zurück zum Thema Sardellen-Espresso! Die Vorkoster auf Social Media berichteten übereinstimmend, dass der Geruch «etwas unangenehm» (lies: fischig) wäre, der Geschmack aber «überraschend angenehm» sei. Ein TikToker beschrieb den Geruch als «Hafen bei Ebbe», den Geschmack jedoch als «aussergewöhnlich gut und herzhaft».

Hmm. Wir wurden also gewarnt. Bitte sehr:

Video: watson/Elena Maria Müller

Fazit? Die Reaktionen reichen von «Ich merk's kaum» bis «WÄH». Somit stellt sich wie bei ach so vielen Social-Media-Food-Trends wie einmal die Frage: Wieso? Wenn das höchste der Gefühle «Naja man kann's trinken» ist, ... wozu das Ganze?

Bild: obi

Demnach ist das Fazit eindeutig: Sardellen auf Pizza, Pasta, Toastbrot mit Butter, Salade niçoise etc. – geht alles in Ordnung. Sardellen im Kaffee?

Nein.

Oh nein.

Notengebung aller bisher getesteten TikTok-Rezepte:

(Entsprechend den Schweizer Schulnoten: 6 ist die beste Note, 1 die schlechteste, 4 eine genügende.)

Notendurchschnitt: 3,6

Nope. Immer noch ungenügend, liebes TikTok.