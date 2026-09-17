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Aldi hat jetzt eine eigene Barbie – so viel kostet sie

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Die Aldi-Barbie gibt es ab dem 21. September zu kaufen.Bild: Aldi Suisse

Aldi hat jetzt eine eigene Barbie – so viel kostet sie

Von bekannten Stars über verschiedene Berufe bis hin zu ausgefallenen Designs: Von der Kultpuppe gibt es bereits zahlreiche Versionen. Jetzt gibt es die Barbie auch vom Discounter Aldi in Zusammenarbeit mit Mattel.
17.09.2026, 20:4617.09.2026, 20:46

Barbie-Fans aufgepasst: Es gibt von Mattel wieder eine neue Barbie. Diesmal in Zusammenarbeit mit dem Discounter Aldi. Die sogenannte «Aldimania-Barbie» kommt gleich mit einem ganzen Einkaufswagen mit verschiedensten Produkten daher.

Neben dem Einkaufswagen mit Münzschloss gehören zur Barbie eine Einkaufstasche, eine Wasserflasche, ein Visor-Cap, pinke Sandalen, eine Sonnenbrille sowie verschiedene Lebensmittel.

Einzige Barbie eines Detailhändlers europaweit

Die «Aldimania-Barbie» ist die einzige Barbie eines Detailhändlers europaweit und ausschliesslich in ausgewählten Ländern wie der Schweiz, Österreich, Deutschland, Italien oder Grossbritannien erhältlich. Ab dem 21. September 2026 können Barbiefans sie in allen Aldi-Filialen kaufen. Aber Achtung: nur solange sie vorrätig ist. Mit einem Preis von 14.99 Franken ist die Puppe vergleichsweise günstig, da Barbies im Look von Stars schon einmal um die 70 Franken kosten können.

Mattel hat schon einige Barbies von berühmten Persönlichkeiten auf den Markt gebracht. Allein in diesem Jahr erschienen Exemplare von Miley Cyrus, Whitney Houston und Kylie Minogue.

(kek)

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