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Schweizer kaufen Rasensprenger trotz Wasserknappheit

Ein Rasensprenger w�ssert einen Rasen vor einem Haus. Im Rahmen der Trockenheit wurde in einigen Landkreisen in Niedersachsen ist das Sprengen der heimischen Gr�nanlagen bereits verboten. Themenbild, ...
Die Schweizer Gärten werden auch in den Hitzetagen fleissig bewässert.Bild: www.imago-images.de

Trotz Wasserknappheit boomen Rasensprenger

Hitze und Trockenheit führen vielerorts zu Wasserknappheit. Die hohe Nachfrage nach Rasensprengern zeigt jedoch: Herr und Frau Schweizer möchten ihren Garten trotzdem sattgrün halten.
29.07.2026, 19:2229.07.2026, 19:22

Die Schweiz ächzt unter der nicht enden wollenden Hitzewelle. Neben Mensch und Tier leidet auch die Natur. Und auch das Wasser wird knapp. Viele Gemeinden appellieren an ihre Bürgerinnen und Bürger, Wasser zu sparen. Doch ihre Gärten und Rasen lassen die Schweizerinnen und Schweizer nicht im Stich, wie die hohe Nachfrage nach Rasensprengern zeigt.

Bewässerungsverbote in Nachbarländern

Bei unseren deutschen Nachbarn geht die Wasserknappheit so weit, dass es in einigen Orten zu Wasserverboten kommt. Tagsüber dürfen Gärten somit nicht mehr bewässert werden, geschweige denn der Swimmingpool gefüllt werden. Auch in Frankreich und Italien sorgt die Hitze für Dürre.

Trotz der derzeitigen Lage halten es viele Schweizerinnen und Schweizer aber doch für nötig, ihre Gärten in Schuss zu halten. Dies lassen die Verkaufszahlen von Galaxus vermuten. In den vergangenen Wochen gab es eine extrem hohe Nachfrage nach Rasensprengern. Im Juni und Juli 2026 kauften die Konsumentinnen und Konsumenten über 75 Prozent mehr der Geräte als im Vorjahr. Verglichen mit dem gesamten letzten Halbjahr liegt das Verkaufsplus bei 65 Prozent – ein Rekord.

Ebenfalls gefragt sind Gartenschläuche und Bewässerungssysteme. Hier gibt es ein Plus von 33 und 28 Prozent.

So wässerst du deinen Garten richtig

Wer einen grünen Rasen einem vertrockneten vorzieht, sollte beim Bewässern aber einiges beachten.

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Auch beim Bewässern des Gartens können Fehler passieren.Bild: www.imago-images.de
  • Der frühe Vogel fängt den Wurm: Für einen grünen Rasen lohnt es sich, etwas früher aufzustehen. Am besten wird der Rasen in den kühlen Morgenstunden zwischen 5 und 9 Uhr bewässert. Somit gelangt das Wasser tief in den Boden, bevor die Sonne erstarkt.
  • Qualität statt Quantität: Der Rasen sollte nur 1- bis 2-mal pro Woche bewässert werden. Dies aber gründlich für bis zu einer Stunde. So gelangt das Wasser tiefer in den Boden und sorgt für kräftiges Wurzelwachstum. Der Rasen wird so robuster und hält länger durch.
  • Tagsüber und abends tabu: Ein grosser Teil des Wassers verdunstet wegen der Hitze durch den Tag. Und ist die Wiese über Nacht nass, können sich Pilzkrankheiten ausbreiten.
  • Zeit ist Geld: Wer morgens schnell zur Arbeit muss oder einfach ausschlafen möchte, kann auch einen Timer stellen. Das automatische Bewässerungssystem mit Zeitschaltuhr geht dann von selbst zur richtigen Zeit los.

(kek)

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17 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Marc83
29.07.2026 19:35registriert April 2018
Eigentlich sollte es jedem einleuchten Wasser zu sparen. Aber bei watson bekommt man noch eine Anleitung dafür wie am besten seinen Rasen wässert...
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