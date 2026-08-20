Lululemon hat mit der XXL-Tasche Marketing durchgespielt. Bild: eu.Lululemon.com

«Big-Ass-Bag»: Diese XXL-Tasche sorgt im Netz für Lacher

Du liebst es, deinen ganzen Hausrat mitzuschleppen? Dann könnte diese neue Tasche von Lululemon etwas für dich sein.

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Lululemon hat vor Kurzem eine XXL-Tasche mit dem Namen Big-Ass-Bag auf den Markt gebracht. Zu Deutsch: eine verdammt grosse Tasche. Und hier ist der Name Programm.

Sie kostet im Vergleich zu anderen Markentaschen «nur» rund 230 Franken und bietet ein Volumen von 80 Litern. Glücklicherweise hat die Tasche gepolsterte Schultergurte, damit sich die 80 Liter nicht in die Schultern fressen. Ebenfalls mitgeliefert wird eine Bonus-Mini-Tasche für zusätzlichen Stauraum, falls einem irgendwie doch der Platz ausgeht oder man die Tasche im Schrank verstauen will.

Es ist nicht die erste Tasche im XXL-Format, auch Marken wie Loewe, The Row oder Chanel lancierten schon grosse Modelle, schreibt der Guardian. Minibags wie die von Jacquemus, in denen nur ein Lippenstift Platz hat, sind zurzeit weniger gefragt.

Sängerin Lizzo geht 2019 mit ihrem Mini-Täschchen viral. Bild: www.imago-images.de

Auf Social Media verspottet

Online sorgt die Tasche wegen ihrer enormen Grösse schon für Gesprächsstoff und den einen oder anderen Lacher: «Ich erkenne ein Studio-Apartment, wenn ich eines sehe», schreibt ein User auf Instagram. Ein anderer meint: «Das war keine Sonnenfinsternis, es war eine Lululemon Big-Ass-Bag.» Eine nicht ganz ernstgemeinte Bewertung lautet: «Ich habe es auf meine Sommer-Rucksackreise mitgenommen. Ich konnte den Eiffelturm, das Kolosseum und viele andere Denkmäler zurückbringen.»

Einer witzelt: «Meine Mutter war immer in der Lage, ihr ganzes Leben in ihrer Handtasche mittragen zu können; jetzt wird sie in der Lage sein, das meines Vaters, das meiner Schwester und mein ganzes Leben darin zu tragen!»

Eine TikTokerin versuchte gar, gleich selbst in die Tasche zu kriechen: Und es funktionierte.

Andere scherzen, dass die Tasche klein sei: «Ich kann nur zwei meiner fünf Kinder in diese Tasche packen», beschwerte sich jemand scherzhaft. Einem anderen ist die Tasche nicht gross genug für das Ego der Schwiegermutter.

Hersteller reagiert mit Humor

Auch Lululemon bietet Ideen, was mit der Tasche getragen werden könnte. Neben dem Transport von Lebensmitteln oder der Wäsche können Konsumenten auch gefühlt ihren ganzen Kleiderschrank in die Ferien mitnehmen: «Warum ein Outfit einpacken, wenn man sie alle einpacken kann?», meint das Unternehmen mit einem Augenzwinkern. Ob die Tasche im Flugzeug aber als Handgepäck durchgeht, ist unklar.

(kek)