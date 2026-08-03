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Nike und Adidas lancieren eckige Sneaker

Nike air force 1 square toe
Adidas präsentiert einen quadratischen Air-Force-1-Sneaker.Bild: Instagram/ kjstocked.numbers

Eckige Sneaker von Adidas und Nike spalten das Netz

Nikes Air Force 1 werden jetzt eckig und auch andere Sportartikelhersteller setzen auf die neue Form. Im Netz sind die Reaktionen gespalten.
03.08.2026, 16:5303.08.2026, 17:10

Sneakerhersteller wie Adidas, Nike oder Converse polarisieren gerade mit ihren neuesten Sneakermodellen, denn diese haben nicht wie sonst eine runde Zehenpartie, sondern eine eckige.

Nike präsentierte seine eckigen Air Force 1, oder wie ein Instagram-Kommentar passenderweise lautete, «Square Force 1», während der Pariser Herrenmodewoche in einem eigenen Showroom. Der Rest des Sneakers ist jedoch seinem alten Design treu geblieben. Neben dem klassischen weissen Sneaker gibt's bei Nike auch Modelle in bunt kariert oder Wildleder. Die neuen Kreationen soll es ab Frühjahr 2027 zu kaufen geben, schreibt «20 Minuten».

Neben Nike bietet auch Adidas seinen berühmten «Stan Smith» in einer kantigen Version an. Auf der Website ist er momentan ausverkauft.

stan smith kantig
Die Stan Smith SQ Shoes sind zurzeit ausverkauft.Bild: adidas.com

Und auch Converse hat bereits 2021 eine eckige Sneaker-Variante herausgebracht. Die Chucks wurden in Zusammenarbeit mit Designer Rick Owens kreiert.

converse square
Die eckigen Converse gibt's seit 2021.Bild: instagram/converse_jp

Die Reaktionen im Netz

Die kantige Silhouette sorgt im Netz für geteilte Meinungen. Zwar finden einige User Gefallen am neuen Look, doch viele reagieren mit Spott. «Die sind echt fies, man» oder «Ruft ASAP die Polizei» lauten einige der Kommentare. Andere vergleichen die Sneaker mit Büroschuhen oder dem Schuhwerk von Mafiosi.

Mit ihren eckigen Modellen folgen die Sneaker-Designer einem Trend, der sich schon länger in der Modewelt hält, bislang jedoch eher bei Sandaletten oder Boots. Ob sich die kantige Sneaker-Variante durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.

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(kek)

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