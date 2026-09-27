«Mal schauen, was sich ergibt», «Ich bin offen für alles» und «Lass es einfach auf dich zukommen» – alles Klassiker im Dating-Universum, die wohl mehr verwirren als klären. Bild: Digital Vision

Das bedeutet der Dating-Satz «Du bist eigentlich nicht mein Typ» wirklich

Manchmal weiss man beim Dating nicht ganz: War das jetzt ein Kompliment? Oder wurde ich hart beleidigt? Der Satz «Also eigentlich date ich immer ganz andere Typen als dich» gehört definitiv dazu. Für die «Frage der Liebe» baten wir deshalb einen Psychologen um Einordnung.

Julia Dombrowsky / watson.de

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Ob laut, lockig oder ehrgeizig: Viele Menschen haben in Liebesdingen einen speziellen Typ, auf den sie immer wieder anspringen. Ergibt sich dann doch mal ein Date ausserhalb des üblichen Beuteschemas, fällt schnell ein Satz, der irritiert: «Eigentlich bist du gar nicht mein Typ.»

Ist das nur ein Zeichen dafür, wie aussergewöhnlich du bist? Oder ein Hinweis, dass dein Date nicht auf dich steht?

Wir fragten bei Markus Ernst nach. Er studierte Psychologie an der Universität Marburg, arbeitet als Paartherapeut und befasste sich als Parship-Experte mit deren «Dating-Kompass 2026».

Dieser Satz kann ein echtes Kompliment sein

Er gibt zu, dass dieser Satz irritiert, da er durchaus «sowohl positiv als auch negativ gemeint sein» kann. Der Kontext sei deshalb entscheidend.

«Wer sich nicht sicher ist, sollte ruhig nachfragen, wie der Satz gemeint war.» Markus Ernst

Sollte jemand schon lange erfolglos nach einem festgefahrenen Beuteschema daten, kann das Durchbrechen dieses Musters erleichternd sein. Manche Menschen freuen sich also aufrichtig, wenn es an unerwarteter Stelle funkt. Wenn sich abseits vom üblichen Drama eine kleine Liebe entspinnt, die sich überraschend ruhig anfühlt, besser als sonst. Markus Ernst führt aus:

«Positiv betrachtet kann er bedeuten, dass jemand merkt, wie begrenzt seine bisherigen Vorstellungen vom ‹perfect match› waren.»

Wer ausserhalb seines Typs datet, findet vielleicht den unerwarteten perfect match. Bild: Moment RF

Wenn mit diesem Satz also eine freudige Überraschung verbunden ist, «kann diese Aussage ein gutes Zeichen sein», glaubt der Paartherapeut. Weil es beweist, dass «echtes Interesse oft über oberflächliche Präferenzen hinausgeht».

Vielleicht hat eure Verbindung einfach ungewohnt viel Tiefgang. Das könnte ein Hinweis auf langfristige Kompatibilität sein.

Wann solche Aussagen zur Red Flag werden

«Problematisch wird die Aussage aber dann, wenn sie abwertend oder herablassend formuliert wird», warnt Markus Ernst. Meist spürt man das ja schon am Tonfall und dem Zusammenhang. Ein «eigentlich bist du ja nicht mein Typ», während du dich ausziehst, ist verständlicherweise sehr verunsichernd. Selbst wenn es nicht so gemeint sein sollte.

Grundsätzlich gilt: Jemandem zu sagen, dass man eigentlich auf eine andere Art Mensch abfährt, ist heikel und «kann den Eindruck vermitteln, man sei nur eine Ausnahme oder ein Kompromiss.» Niemand sollte sich so fühlen wie eine zweite Wahl. Daher braucht eine solche Aussage mindestens noch einen zweiten Satz zur Erklärung.

«Bislang habe ich noch nie einen so quirligen Menschen gedatet, aber ich finde es toll, wie fröhlich du bist», ist schon viel ermutigender. Entscheidend ist immer «die Botschaft dahinter», macht der Psychologe klar:

«‹Du überraschst mich positiv› klingt anders als ‹Eigentlich bist du nicht attraktiv für mich›.»

Ob dieser Satz also ein Ritterschlag oder eine fette Beleidigung ist, musst du ein Stück weit selbst herausfinden. Aus paartherapeutischer Sicht liegt die Lösung des Rätsels, wie so oft, in der Kommunikation. «Wer sich nicht sicher ist, sollte ruhig nachfragen, wie der Satz gemeint war», sagt Markus Ernst.

Ein ehrliches Gespräch ist nie verkehrt. «Gute Kommunikation ist der Schlüssel und schafft hier schnell Klarheit», schliesst der Experte das Thema ab. Diese Fähigkeit ist übrigens bei allen Typen von Datenden und Liebenden wichtig – völlig egal, ob klein und temperamentvoll oder schlaksig und still.