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Emma Amour

Diese Dating-App-Red-Flags müssen weg!

Eventuell verbringe ich aktuell viel zu viel zu viel zu viel Zeit auf Dating-Apps. Deswegen hier ein paar notes to myself. Und ans Karma. Und an alle, die sich ebenfalls durch den Swiping-Dschungel schwingen.

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Ich liebe Dating-Apps. Und ich hasse Dating-Apps. Ich liebe sie aber mehr, als dass ich sie hasse.

Wenn ich sie hasse, dann amüsieren sie mich schon auch. Dann aber verliere ich schon auch gerne mal den Glauben an die (männliche) Menschheit und habe Angst, dass ich alleine verende.

Mit 32 Chinchillas. Bin ja nicht so der Katzentyp.

Damit das aber nicht passiert, soll ich mal aufschreiben, was ich will. Beziehungsweise was ich NICHT will, legt mir neulich meine Freundin und Therapeutin ans Herz.

Also mache ich das. Hier 7 Dinge, die ich wirklich nicht will.

1. Gym-Poser

Hey wirklich, voll easy, dass du gerne ins Gym gehst. Und sicher auch gesund und gut, dass du ein Sixpack hast, ausser du isst nur Reis und Poulet und hast keinen Spass in deinem Leben. So oder so: Dein Sixpack ist mir egal. Dein Body ist mir egal. Ich will dein Brain. Ich will wegen deines Brains mit dir lachen, während wir frittiertes Poulet statt mageren Fleisches essen. Weil YOLO. Und sexy.

2. Also eigentlich «Höhö, weisch, so chli offeni Beziehig, Zwinker Zwinker» …

Diese Spezies begegnet mir neu. Vor Sandro war ich ja schon viel auf Dating-Apps unterwegs. Da gab es den Höhö-liierten Mann aber noch nicht. Oder ich habe ihn erfolgreich verdrängt. Ich meine den Mann bzw. all die sehr vielen Männer, die in ihren Profilen NICHT erwähnen, dass sie in einer Beziehung sind. Die das dann aber so nebenbei mal bei Chatnachricht 53 in einem winzigen Nebensätzchen erwähnen/beichten. Hey, da bin ich raus. Und miste lieber meine Gewürzschublade aus.

3. Der ultra mega enorm wichtige Businessman, der NIE kann, weil BUSINESS, BABY!

Jobs sind wichtig. Wirklich. Sie sollen Spass machen. Sie sollen megagut bezahlt sein und wir sollen alle megagut in unseren Jobs sein. Fühl ich, leb ich, mach ich mit. Aber da drüben auf den Dating-Apps ist jedermann ein ultra mega enorm wichtiger Businessman. Unersetzlich. Der Beste in seinem Fach. Ultrakrass. Summa cum laude everywhere. Und drum kann er eben fast nie abmachen. Oder muss mich zwischen zwei megawichtige Meetings quetschen. Wenn überhaupt. Aber grundsätzlich geht die Welt zugrunde, wenn er mal Feierabend machen würde.

Come on, ich habe erst gerade einen Kinderherzchirurgen gedatet. Wenn, dann hätte der so was behaupten dürfen. Hat er aber nicht. Und jetzt bin ich wieder beleidigt, dass er sich nie mehr gemeldet hat. Pha.

4. Zuerst Euphorie, dann Ghosting, dann Na?

Wenn ich einen Match habe, läuft's oft recht gut. Ausser er eröffnet das Gespräch mit «Na?». Was antwortet man auf «Na?». Vielleicht «Na-tronlauge?» oder «Na-chttischlampe?» oder «Na-cktschneckenschleim?». Aber eigentlich will ich mich über ein anderes «Na» aufregen. Über das, das der Typ nach Tagen des Ghostings out of the blue schreibt. Nachdem wir matchten und coole Konversationen hatten. Im best case sogar schon ein Date ausgemacht haben. Das er nie bestätigt hat. Nach abgelaufener Frist aber mit einem «Na?» hinter der Ecke hervor kommt. Na? Merkst du was?

5. 3, 2, 1... Dirty Talk!

Ich weiss. Auf Dating-Apps geht's oft ums Vögeln. Find ich total okay. Will ja auch mal wieder bumsen. Einfach gerne im Real Life. Nachdem ich den Kandidaten in echt gesehen, gerochen und gehört habe. Ist's dann immer noch lässig, steht ja der unverbindlichen Liebemacherei absolut nichts im Weg. Sind ja 2026. Und es ist Frühling. Aber Dudes. Nach der dritten Nachricht mal mit Sexting einfahren ist nicht nur höchst übergriffig, sondern komplett maximal unsexuell. Oder mag jemand die Hand heben, der es lässig fände, zwei Minuten nach Match gefragt zu werden, ob sie/er seine Aubergine sehen will und wenn ja, dann «Telegram, Baby!?»

6. Der einsilbige Wolf

Ich weiss, Dating-Apps machen müde und nicht alle schreiben gerne. Und Mann hat auch noch ein Leben und so. Trotzdem: Wenn du von Dating-Apps so die Schnauze voll hast, lösche sie. Oder mach mal Pause. Weil ohne Scheiss, ich gebe mir Mühe. Wenn du nur einsilbig antwortest und nie nur eine halbe Rückfrage stellst, dann müsstest du vielleicht auch besser mal deine Gewürzschublade ausmisten.

7. Lovebombing: Päng! Päng! Päng!

Das gab's also vor Sandro irgendwie auch nicht. Und ich weiss auch noch gar nicht, wie und wo genau einordnen und WTF das eigentlich ist. Ich rede von den Männern, die mir quasi eine halbe Sekunde nach dem Match den Ring an den Finger würgen wollen. Und die mir alle 45 Sekunden schreiben. Und 13 Sekunden, nachdem sie geschrieben haben und ich nicht geantwortet habe, 235 Nachrichten hinterhersenden, um mir zu sagen, dass SIE MICH WIRKLICH TREFFEN WOLLEN. Ich hab das Phänomen gegoogelt. Weil eben, ich war ja doch eine Weile raus, es ist Lovebombing. Es ist nicht gut. Also nicht so. Lovebombt eure Katzen, Hunde, Hamster. Oder eure Mütter.

bild: watson