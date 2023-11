Ofen for Shizzle. Bild: Solo Stove

Snoop Dogg, Werbe-Wizardizzle

Was hat er uns doch alle veräppelt: Letzte Woche verkündete Snoop Dogg auf X: «I'm giving up Smoke» – und versetzte damit die Kiffer-Szene in Aufruhr.

Sollte ihr Vorbild wirklich mit dem Rauchen aufhören? Das wäre ja, als würden Reality-Stars plötzlich aufhören, sich tätowieren zu lassen – oder Gordon Ramsay aufhören, zu fluchen.

Natürlich nicht. Ein paar Tage später löste der Rapper auf: Es handle sich lediglich um einen PR-Stunt für eine rauchfreie Feuerstelle.

Der krasse Gangster-Rapper.

Wirbt für eine rauchfreie Feuerstelle.

Nun. Das erste Mal ist es ja nicht, dass der krasse Snoop Dogg für etwas wirbt, das gar nicht mal so gangster-ig ist. Wir erinnern uns an folgende Kampagnen:

Snoop für Trinkwassersprudler.

Mit Schildkröte.

Snoop für Reinschlupf-Turnschuhe.

Snoop für Tortilla-Chips.

Mit BFF Martha Stewart.

Snoop Dogg für einen Essenslieferdienst.

Bild: justeat

Snoop für eine Auto-Versicherung.

Mit animiertem General auf dem Beifahrersitz.

Snoop für Bierchen.

Bild: Corona

(Immerhin.)

Snoop für «Kerzenanzünder und mehr».

Bild: bic

Die Kunst dabei, die offenbar nur ein Snoop Dogg beherrscht: All diese Kampagnen zu drehen, ohne dabei absolut lächerlich auszusehen.

(sim)

