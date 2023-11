People-News

Das Ende einer Ära – Snoop Dogg gibt das Kiffen auf

Mehr «Leben»

Der Rapper Snoop Dogg hat am Donnerstagabend auf X (vormals Twitter) bekannt gegeben, dass er mit dem Rauchen aufhören will. Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit seiner Familie habe er sich zu diesem Schritt entschlossen.

Snoop Dogg ist für seinen Cannabis-Konsum bekannt. Er beschäftigte sogar eine professionelle «Blunt-Rollerin», die auch für den Rapper Kid Cudi arbeitete.

Nun hat die Ankündigung das Internet in Aufruhr versetzt. Von «The apocalypse has come» bis «The post is high tho» ist alles dabei.