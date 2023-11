Snoop Dogg wird auch in Zukunft rauchen. Bild: keystone

People-News

Die Weed-Welt ist wieder in Ordnung: Snoop Dogg gibt das Kiffen doch nicht auf

Am Donnerstag versetzte Rapper Snoop Dogg die internationale Kiffer-Szene in Aufruhr. Der 52-Jährige vermeldete auf Twitter: «I'm giving up smoke.» Für viele eine klare Botschaft: Snoop Dogg will das Kiffen aufgeben. Er habe dies nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit seiner Familie entschlossen, so der Musiker weiter. Und sorgte damit für ungläubige Reaktionen auf den sozialen Medien.

Nur vier Tage später ist aber klar: Snoop Dogg, der sogar eine professionelle «Blunt-Rollerin» beschäftigt, wird auch in Zukunft nicht auf seine Joints verpflichten. So löste der Rapper in einem weiteren Post auf X (vormals Twitter) auf, dass es sich um einen PR-Gag handelt.

So bedeutet der Satz «I'm giving up smoke» nicht wie angenommen «Ich gebe das Rauchen auf», sondern wortwörtlich «Ich gebe den Rauch auf». Denn kurz darauf ist Snoop Dogg an einer rauchfreien Feuerstelle zu sehen, für dessen Hersteller der Musiker wirbt.