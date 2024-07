19 Dinge, die du kennst, wenn du introvertiert bist – oder einfach Menschen hasst

Na ja. Nicht gerade hasst. Aber vermutlich bist du schon eher froh, wenn du an den meisten Stunden am Tag deine Ruhe hast. Sonst hättest du vermutlich nicht auf dieses Bilderlisticle geklickt.

Willkommen also in einer Runde introvertierter Leute. Schauen wir uns zusammen ein paar Memes an, die uns alle perfekt beschreiben.

Ist es schwer für dich, einfach mal um Hilfe zu bitten?

Wenn man an seinem Geburtstag essen geht und plötzlich eine Torte um die Ecke kommt und alle anfangen zu singen.

Bitte macht das nicht.

Ich, wie ich mich für 6 Monate erhole, nachdem ich an einem Freitagabend aus war.

Ich, wie ich mich darüber beschwere, kein Sozialleben zu haben, wenn ich in Wirklichkeit sowieso am liebsten zuhause bleibe und mit niemandem spreche für mehrere Tage hintereinander.

Ich, der Introvertierte, und der Uberfahrer, der während der ganzen Fahrt kein Wort gesagt hat.

Ich, wie ich die Nummer google, die angerufen hat, anstatt einfach den Anruf zu beantworten.

Ich, wie ich warte, dass das Telefon aufhört zu klingeln, damit ich eine Nachricht schreiben kann, was du wolltest.

Introvertierte, die einen ganzen Anruf überstanden haben.

Es ist geschafft.​

Introvertierte, wenn die Lift-Türen schliessen, bevor noch irgendjemand den Lift betreten konnte.

Bist du am Freitag beschäftigt?

Das kommt darauf an, wie der Rest der Information lautet.​

Wie man Freunde gewinnt: Sprich mit Menschen.

Wenn alle ein Drama durchmachen und du ungesellig bist, damit dir sowas nicht passiert.

Extravertierte Menschen mit ihren Dutzenden von Freunden vs. Introvertierte mit 1 langjährigen Freund.

Du bist so still.

Ich wünschte, du wärst es auch.​

Ich brauche keine neuen Menschen in meinem Leben.

Wenn ich jemanden sehe, den ich kenne, und warten muss, bis sie verschwinden.

Wenn jemand, den du kaum kennst, anfängt, dir Persönliches zu erzählen.

Eine random extravertierte Person, die mich aus irgendeinem Grund mochte – und ich, der Introvertierte

Hey, ich bin in deiner Stadt.

Ok, viel Spass!​

Bonus:

Bestes Nummernschild ever:

Bild: instagram/introvertmemess

(sim)