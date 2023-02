Die Simpson-Familie in einer der Folgen der jüngsten und 34. Staffel. Bild: www.imago-images.de

Deshalb zensiert Disney die «Simpsons» in Hongkong

Die «Simpsons»-Folge «One Angry Lisa» ist in Hongkong nicht mehr verfügbar – weil darin Zwangsarbeitslager erwähnt werden.

Nico Conzett

Die Kult-Zeichentrickserie «Die Simpsons» ist bekannt dafür, gesellschaftlich, sozial oder politisch fragwürdige Umstände in ihren Episoden anzuschneiden. So auch in der neuesten Staffel, Nummer 34. In der zweiten Folge «Eine wütende Lisa» kauft Mutter Marge einen neumodischen Hometrainer und trainiert auf diesem.

Dabei führt sie ein virtueller Guide in einer Tour zur Chinesischen Mauer. Währenddessen spricht er über «die neuen Wunder» im Reich der Mitte, wie Bitcoin-Minen und Zwangsarbeitslager, in denen Kinder Smartphones herstellen würden.

Der chinesischen Regierung wird seit Langem vorgeworfen, ungeliebte Mitbürger, insbesondere Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren, in Zwangsarbeitslager zu schicken und diese dort «umzuerziehen».

Der Hinweis des virtuellen Simpsons-Guides war nun wohl zu viel für die chinesischen Zensoren, die in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong seit dem rigorosen Vorgehen gegen prodemokratische Bewegungen im Jahr 2019 wesentlich mehr Einfluss ausüben als zuvor. Folge 2 von Staffel 34 wurde nämlich kurzerhand aus dem Streamingdienst Disney+ gestrichen.

Episode 2 von Staffel 34 fehlt neuerdings auf Hongkonger Disney+-Konten. Bild: twitter/screenshot disney+

Hongkong genoss zuvor lange bedeutend mehr kulturelle, politische und auch soziale Freiheiten als der Rest Chinas. Nun fallen aber offenbar immer mehr literarische und filmische Werke unter den langen und kritischen Arm von Xi Jinpings Kontrolleuren. Auch die politische Meinungsäusserung und die freie Medienberichterstattung haben häufiger mit Zensur zu kämpfen.

2021 wurde in Hongkong ein Filmzensurgesetz verabschiedet, offiziell, um Inhalte zu unterbinden, die «die nationale Sicherheit gefährden». Laut dem Guardian sollte dieses Gesetz aber nicht für Streaming-Dienste gelten. Weshalb das Disney-Unternehmen auf dem hauseigenen Dienst nun doch eingreift, ist unklar – ein Zensur-Zusammenhang lässt sich aufgrund des Inhalts der verschwundenen Folge aber kaum abstreiten. Eine Anfrage des «Guardians» bei der «Walt Disney Company» bezüglich einer Stellungnahme blieb unbeantwortet.

Die Folge «Eine wütende Lisa» ist schon die zweite «Simpsons»-Episode, die in Hongkong nicht mehr verfügbar ist. Auch die zwölfte Folge von Staffel 16 wurde nie auf Disney+ gezeigt: Dort wird das chinesische Massaker auf dem Tiananmen-Platz an Demokratie befürwortenden Demonstranten im Jahr 1989 satirisch thematisiert.