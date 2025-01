Bild: Shutterstock

⬆ Du, wenn du merkst, dass diese Dinge im 2025 zehn Jahre alt werden ⬆

Wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen:

Also, eigentlich sind wir aktuell näher am Jahr 2050. Und das Jahr 2000 – hach, was waren das noch für Zeiten! – liegt tatsächlich schon ein Vierteljahrhundert zurück.

Was wir eigentlich sagen wollen, ist: Die Zeit rast. Das wird uns einmal mehr bewusst, wenn wir sehen, welche Trends und Ereignisse der Populärkultur heuer ihr 10-Jähriges feiern.

Hier, im Schnelldurchlauf.

Dann tut es vielleicht nicht so weh.

Der Hunde-Snapchat-Filter

Alle* im Jahr 2015 so:

*Du nicht, ist klar.

Adeles «Hello» und die damit verbundenen Memes

Plötzlich waren gefühlt alle Adele-Fan.

Oder: Drakes «Hotline Bling» und die damit verbundenen Memes

Der Ausdruck «Netflix & Chill» trendete erstmals auf Social Media

In den wenigsten Fällen wurden wirklich Serien gestreamt ...

Der «neue» Star-Wars-Film

... ist inzwischen gar nicht mehr neu, sondern fucking zehn Jahre alt. Gemeint ist Episode 7 («The Force Awakens»), der Auftakt der dritten Star-Wars-Trilogie.

Bild: Disney

Selfiesticks. Selfiesticks überall

Es war das Jahr der Selfiesticks. Wo sind die eigentlich hin?

Passend dazu eine Slideshow:

Unten geht es weiter.

1 / 21 Alles, was Sie immer über Selfie-Stangen wissen wollten – aber bisher nicht zu fragen Was uns zum Gruppen-Selfie führt.

(Damals haben wir dich noch gesiezt, User.)

Die Apple Watch

... kam im April vor zehn Jahren in die Läden. Wer hätte damals gedacht, dass die Verkäufe der Uhr irgendwann durch die Decke gehen würden? Vermutlich die wenigsten. Hier unser Artikel von 2015:

Der Dab

Du weisst schon. Das hier:

Diese Schlagzeile.

Na ja. Jetzt ist er ja wieder da. Diese Meldung ist also gar nicht mal so gut gealtert.

Das Kleid

Nein, es ist immer noch nicht weiss-gold.

#Foodporn

Im Jahr 2015 gab es unter dem Hashtag #foodporn 54 Millionen Bilder auf Instagram, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen liessen.

Die Schattenseite des Trends, der bis heute scheinbar kein Ende gefunden hat:

Es wird ka-alt!

Bild: reddit

«Left Shark» beim Superbowl

Katy Perrys kostümierter Tänzer bei der Halbzeitshow des Superbowls war entweder bekifft oder hat einfach vergessen, die Choreografie zu üben. (Oder beides.)

Bestens unterhalten hat er uns aber allemal.

Welches ist deine (beste) Erinnerung an 2015? Falls du noch welche hast, schreib sie in die Kommentare!

