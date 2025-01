DAS Kleid wird 10 Jahre alt! ... und andere optische Täuschungen, die dich verrückt machen

In diesem Jahr ist es bereits eine Dekade her, dass ein eigentlich unscheinbares Kleid zu einem riesigen Internet-Phänomen wurde – und uns schier den Verstand raubte.

(Ja, zehn Jahre. Du bist alt.)

Wir erinnern uns: Im Februar 2015 stellte eine Frau das Bild eines Kleides auf Tumblr und fragte: «Ist das Kleid blau-schwarz oder weiss-gold?» Das Foto hatte in den Tagen zuvor für Uneinigkeit in ihrer Familie gesorgt. Kurze Zeit später ging das Bild von dem Kleid mit den scheinbar ungeklärten Farben viral. Menschen rund um den Globus fragten sich:

Schwarz-blau oder weiss-gold?

Das Kleid, das Diskussionen entfacht und vermutlich Freundschaften zerstört. bild: wikipedia

Obwohl der Fall später aufgeklärt wurde und die Auflösung inzwischen bekannt ist, möchten wir dich zunächst erneut fragen:

Das Geheimnis hinter dem Streifenkleid und seiner unklaren Färbung? Ein sehr mieses Foto – und natürlich unser Gehirn, das manchmal lustige Sachen macht. «Das Originalbild war überbelichtet, die Beleuchtungsquelle war also unklar», erklärt US-Neurowissenschaftler Pascal Wallisch in einer Studie. «Infolgedessen stellen wir Vermutungen darüber an, wie das Kleid beleuchtet wurde, was sich auf die Farben auswirkt, die wir sehen.» Was bedeutet, dass das Kleid durchaus hätte weiss sein können, durch ungünstige Lichtverhältnisse dennoch bläulich wirkte.

Das Kleid ist im Übrigen blau und schwarz.

Passend zum Kleid: Der Schuh

Ein paar Jahre nach dem Kleid kam der Schuh. Das Prinzip hinter der optischen Täuschung war dieselbe: Eine miserable Aufnahme sorgt dafür, dass nicht deutlich war, welche Farbe das Objekt darauf hatte.

Im Falle des Schuhes war die Frage ...

Sogar Will Smith war damals total verwirrt.

Und hier die Auflösung für alle, die die Treter über die Jahre schon wieder vergessen haben:

Sie sind rosa. Nicht etwa grau. bild: slate

Immer wieder geistern optische Täuschungen durchs Netz. Eines der aktuellsten ist etwa das Video von einem Pferd, von dem niemand so genau weiss, ob es in Richtung Kamera läuft oder davon weg.

Und falls dir deine Augen und Hirnzellen vom angetrengten Hinsehen noch nicht wehtun, gibt es nun ein paar schnelle optische Täuschungen und Spielereien aus den vergangenen Jahren Internetz.

Glaubst du, dass die Flächen oben und unten exakt die gleiche Farbe haben? Falls nicht, verdecke die Kanten beim Pfeil einfach mit deinen Fingern!

Diese Boxen bewegen sich nicht. Nein, wirklich nicht.

Bild: imgur

Dieses Foto einer Schweizer Künstlerin: Wie viele Mädchen sehen wir auf diesem Bild?

Angeblich sind es nur zwei.

Welches Auto hier ist der grösste Schlitten?

Die Auflösung kommt hier:

Cray-zeee!

Erkennst du, was auf diesem Bild zu sehen ist?

Tippe oder klicke auf das Bild für die Auflösung.

Es ist eine Zigarre!

Wie lange dauert es, bis der grosse Zeiger den kleinen einholt?

Für immer. Sie sind tatsächlich gleich schnell.

Du willst langsamer durch diesen Gang gehen? Decke mit deinen Fingern Wände ab!

Starre eine Zeit auf das Kreuz in der Mitte und warte darauf, dass dich dein Gehirn veräppelt.

Wtf.