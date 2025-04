Roger Federer hält auffällig unauffällig seine Rolex in die Kamera. Bild: ifuckinglovewatches/instagram

Aufregung um Instagram-Post: Roger Federer zeigt neues Rolex-Modell

Roger Federer war am Wochenende in den Bergen und lässt auch seine Fans durch einen Instagram-Post daran teilhaben. Das Pikante daran: An seinem Handgelenk trägt er eine bislang unbekannte Rolex.

Roger Federer lässt es sich in den Bergen bei Fondue und Lagerfeuer gut gehen und auch das Skifahren kommt nicht zu kurz. Dass er eine gute Zeit hat, hält er auch seinen Followern nicht vor und postet auf Instagram eine Reihe Bilder vom vergangenen Wochenende.

Doch aufmerksam, wie die Fans sind, fällt ihnen sofort was ins Auge: ein bislang unbekanntes Uhrenmodell. In den Kommentaren sind die Fans ganz aus dem Häuschen, denn bei der Uhr könnte es sich um das neue Modell «Land Dweller» von Rolex handeln, das auf dem Markt noch gar nicht erhältlich ist.

Ob es sich bei der Uhr an Federers Handgelenk wirklich um die «Land Dweller» handelt, könnte schon bald aufgeklärt werden, denn heute startet in Genf der Uhren-Event «Watch and Wonders», wo auch neue Uhrenmodelle wie eben die Rolex «Land Dweller» vorgestellt werden. Das gute Stück soll um die 14'000 Franken kosten.

Nun fragen sich aber die Follower und Uhren-Spezialisten, ob Federer das Ganze geplant hat, oder es ein Versehen war. Da Roger Federer als Markenbotschafter von Rolex fungiert, ist es auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, dass es sich um besagtes Modell handeln könnte. (kek)