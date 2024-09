Gute Laune, gleiches Outfit, gleicher Ehrgeiz: Bei Stefan Raab ist noch alles beim Alten.

Raab ist wieder da: So war die erste DGHNDMBSR-Show

Stefan Raab ist zurück im deutschen TV, jedoch mit einer Änderung. Statt auf ProSieben sendet er fortan auf der Streaming-Plattform RTL+ des Konkurrenz-Senders. Nachdem er zuletzt sein grosses Comeback im Boxring gefeiert hatte, ist er mit einer neuen Show zurück.

Michelle Nuhn / watson.de

Mehr «International»

Bei «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» (kurz: «DGHNDMBSR») haben jeweils fünf Kandidat:innen die Chance auf eine Million Euro. Der Knackpunkt: Dafür müssen sie keinen Geringeren als den Entertainer selbst in mehreren Runden schlagen.

Keine besonders einfache Aufgabe, wie sich bereits zu «Schlag den Raab»-Zeiten zeigte. Doch wirkt es so, als sei der Showmaster selbst nicht unbedingt in bester Verfassung – und das nach seinem Muskelmann-Auftritt beim vergangenen Boxkampf. Zum Ende der Show kommt Raab bereits an seine Grenzen.

Stefan Raab mit ausbaufähiger Leistung in RTL-Show

Schon beim ersten Spiel des Abends wird deutlich, dass der 57-Jährige zwar ehrgeizig, doch nicht unschlagbar ist. So kann Kandidat Oliver den Entertainer im Auftaktspiel mit dem Namen «Maschendrahtzaun» besiegen. Bei diesem müssen sich die beiden Männer durch eben genau so einen Maschendrahtzaun bis ins Ziel schneiden.

«Schön für dich!», heisst es im Anschluss von einem abgehängten Raab. Nach einer Quiz-Runde kann sich der Host der Show dann aber revanchieren und schmeisst seinen Kontrahenten bei einem Geschicklichkeitsspiel aus dem Rennen um die Million. Sören wagt sich als Nächster ins direkte Duell.

Beim letzten Spiel der Folge wird es dann sogar nochmal richtig interessant. Die Aufgabe: ein Reifenwechsel. Etwas, das vor allem Stefan Raab an seine Grenzen bringt. Wer nicht sieht, wie sehr er sich verausgabt, wird es sicherlich zumindest nicht überhören können. Das merkt auch der Kommentator an:

«So hat Stefan zuletzt geschnauft am Samstag im Ring ... in Runde sechs.»

«Schon in Runde eins», wirft Elton sichtlich amüsiert ein, während Raab sich weiterhin am Reifen des Autos verausgabt. Dass ihm dabei so langsam die Luft ausgeht, ist deutlich zu erkennen. Immer wieder entwischt ihm ein gequältes «Scheisse». Über die nächsten paar Minuten pumpt der 57-Jährige lautstark, wohingegen von seinem Gegner kein Pieps zu hören ist.

Raab müht sich – war er noch erschöpft vom Boxen? Bild: RTL/Julia Feldhagen

Obwohl der Gastgeber die Aufgabe am Ende zuerst gelöst zu haben scheint, kommt alles anders. Denn beim Checken der Schrauben lässt sich noch immer eine dieser an Raabs Auto bewegen. «Ich habe hundertmal gesagt: kontrollieren, bevor ihr die Glocke betätigt!», lautet das Fazit von Elton, der Sören daraufhin den Sieg des Spiels zuspricht, das zugleich auch den Abend vorzeitig beendet. In der kommenden Woche geht das Duell zwischen ihnen somit weiter.

«DGHNDMBSR»: Stefan Raab ist siegessicher

Vorab sprach Stefan Raab bereits über die Show und seinen ganz persönlichen Anspruch an sich selbst. Im Zuge dessen machte er deutlich, dass es die Kandidat:innen keineswegs einfach haben werden. Im Interview mit RTL betonte der Entertainer:

«Ich verliere mal ein Spiel. Ich verliere auch mal zwei Spiele, vielleicht auch mal drei Spiele, vielleicht verliere ich vier Spiele. Vielleicht verliere ich auch mal fünf Spiele, aber sechs Spiele verliere ich nicht am Stück.»

Zumindest schien Raab noch bei seinem TV-Comeback in bester Form zu sein. Schon fast wie ein Gott präsentierte er dem Publikum seinen durchtrainierten Körper, während er die Muskeln spielen liess. Schlussendlich half ihm das im Kampf gegen Regina Halmich dennoch nicht. Die Ex-Box-Weltmeisterin siegte deutlich nach Punkten.