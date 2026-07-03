Taylor Swift Hochzeit:

Die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Arena haben ein Niveau erreicht, das selbst für New Yorker Verhältnisse beispiellos ist. Wie das New York Police Department (NYPD) mitteilt, wurden mehrere Strassenzüge rund um den Madison Square Garden komplett für den Verkehr gesperrt. Laut John Miller, dem Chef-Sicherheitsanalysten von CNN, geht es dabei nicht nur um das Management der riesigen Fan-Ansammlungen, sondern vor allem um den expliziten Wunsch der Braut. Swift gilt seit Jahren als extrem sicherheitsbewusst – eine Folge der vereitelten Terrorpläne bei ihren Konzerten in Wien im Jahr 2024 sowie des Anschlags bei Ariana Grande in Manchester 2017. «Was wir hier sehen, mag wie Overkill wirken, aber zu viel Sicherheit ist in diesem Fall besser als zu wenig», so Miller. Er betont, dass Swift jeden einzelnen Punkt des Sicherheitskonzepts im Vorfeld persönlich geprüft und abgesegnet habe. (mke)