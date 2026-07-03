Taylor Swift Hochzeit:

Während sich die glücklichen VIP-Gäste im Madison Square Garden keine Gedanken um Präsente machen müssen – das Paar hat ein striktes Geschenke-Verbot verhängt –, wirft das Thema eine ganz grundsätzliche Frage auf. Wie CNN-Wirtschaftsreporterin Yasmin Rufo berichtet, stehen Hochzeitsgäste heute immer öfter vor einem modernen Knigge-Dilemma. Statt klassischer Geschenkelisten finden sich auf Einladungen meist Zeilen wie: «Eure Anwesenheit ist Geschenk genug, aber wer möchte, darf gerne unseren Flitterwochen-Fonds füttern.» Doch wie viel überwiesene Kohle ist eigentlich angemessen? Als Faustregel gilt in der Branche nach wie vor: Der Betrag sollte mindestens die geschätzten Kosten für das eigene Essen und die Getränke des Abends decken – plus ein persönlicher Bonus je nach Nähe zum Brautpaar. Bei Swift und Kelce dürften diese Pro-Kopf-Kosten angesichts des geschätzten Budgets allerdings astronomisch sein. (mke)
Liveticker
Swift-Hochzeit: Strasse gesperrt ++ New York soll Strom sparen ++ Bis zu 100 Mio. Kosten
Die Promi-Hochzeit des Jahrzehnts: Pop-Ikone Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce geben sich heute Abend in New York das Jawort. Wer steht auf der VIP-Gästeliste, wie sieht das streng geheime Kleid aus – in unserem Liveticker erfährt du alles.
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21:16
Geschenke-Verbot bei Swift und Kelce: Wie viel schenkt man heute zur Hochzeit?
21:13
Ausnahmezustand in Manhattan: NYPD sperrt Strassen rund um den Madison Square Garden
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Arena haben ein Niveau erreicht, das selbst für New Yorker Verhältnisse beispiellos ist. Wie das New York Police Department (NYPD) mitteilt, wurden mehrere Strassenzüge rund um den Madison Square Garden komplett für den Verkehr gesperrt. Laut John Miller, dem Chef-Sicherheitsanalysten von CNN, geht es dabei nicht nur um das Management der riesigen Fan-Ansammlungen, sondern vor allem um den expliziten Wunsch der Braut. Swift gilt seit Jahren als extrem sicherheitsbewusst – eine Folge der vereitelten Terrorpläne bei ihren Konzerten in Wien im Jahr 2024 sowie des Anschlags bei Ariana Grande in Manchester 2017. «Was wir hier sehen, mag wie Overkill wirken, aber zu viel Sicherheit ist in diesem Fall besser als zu wenig», so Miller. Er betont, dass Swift jeden einzelnen Punkt des Sicherheitskonzepts im Vorfeld persönlich geprüft und abgesegnet habe. (mke)
21:11
Das Märchen-Finale nach 20 Jahren: Warum diese Hochzeit für Fans alles bedeutet
Für Millionen von «Swifties» weltweit ist der heutige Tag weit mehr als nur ein normales Promi-Event. Wie BBC-Musikkorrespondent Mark Savage analysiert, markiert das Jawort das emotionale und märchenhafte Finale einer Reise, die Fans seit fast zwei Jahrzehnten hautnah miterleben. Taylor Swift, die mittlerweile über 100 Guinness-Weltrekorde hält, baute ihre Karriere vor allem auf extrem nahbaren, ehrlichen Texten über die Höhen und Tiefen ihres Liebeslebens auf. Kollegin Lana Del Rey betonte einst in einem Interview, dass Swift diesen Erfolg «mehr will als jeder andere». Durch diese schonungslose Offenheit entstand eine einzigartige Community, die während der monumentalen «Eras Tour» über zehn Millionen Menschen verband. Für die Fans, die jahrelang mitgelitten und mitgefiebert haben, schliesst sich heute im Madison Square Garden endlich der Kreis zum ultimativen Happy End. (mke)
21:03
Immer die Brautjungfer, jetzt die Braut: Taylors Weg zum Altar
Bevor Taylor Swift heute selbst im Rampenlicht steht, hat sie reichlich Erfahrung auf der anderen Seite des Altars gesammelt. Die Pop-Ikone schlüpfte in der Vergangenheit mehrfach in die Rolle der Brautjungfer für ihre engsten Freundinnen. Unvergessen bleibt ihr emotionaler Auftritt als Trauzeugin bei der Hochzeit ihrer Sandkastenfreundin Britany Maack im Jahr 2016 oder ihr weinrotes Kleid bei der Trauung von Abigail Anderson 2017. Auch bei Schauspielerin Lena Dunham (2021) stand sie parat. Zuletzt glänzte Swift vergangenen September bei der Hochzeit von Selena Gomez und Musikproduzent Benny Blanco, wo sie laut CNN eine rührende Rede hielt. Jetzt drehen Gomez und Dunham den Spiess um: Beide wurden bereits sichtlich glamourös in New York gesichtet, um heute für ihre beste Freundin zu spuken. (mke)
21:01
Königlicher Segen kurz vor dem Jawort: Prinz William überrascht im Kelce-Podcast
Nur wenige Stunden vor der Trauung haben Travis Kelce und sein Bruder Jason eine ganz besondere Folge ihres Podcasts «New Heights» veröffentlicht. Zu Gast war kein Geringerer als der britische Thronfolger Prinz William. In dem vorab aufgezeichneten Gespräch drehte sich zwar alles um die Fussball-Weltmeisterschaft, doch das Timing sorgt für weltweite Schlagzeilen. William, der als grosser Swift-Fan gilt und die Sängerin bereits mehrfach traf, erinnerte sich im Podcast gern an Taylors legendären Konzertauftritt im Londoner Wembley-Stadion zurück, bei dem Travis Kelce überraschend als Background-Tänzer auf der Bühne stand. Auf Jasons Frage, welcher Wembley-Moment ikonischer gewesen sei – Travis' Touchdown 2015 oder sein Tanzauftritt für Taylor –, antwortete der Prinz lachend: «Travis als Background-Tänzer.» Ein britisches Geschenk zur «amerikanischen Königs-Hochzeit», auch wenn William selbst wegen anderer Verpflichtungen nicht persönlich im Madison Square Garden erscheinen wird. (mke)
20:58
Geheimhaltung auf Next-Level: Fahrt im abgedunkelten Zelt direkt in die Arena
Wer gehofft hat, am roten Teppich vor dem Madison Square Garden die Stars in ihren Abendroben abzufangen, wird wohl enttäuscht. Genehmigungsdokumente der Stadt New York zeigten laut CNN zwar ein Zeitfenster zwischen 15:00 und 17:00 Uhr (Ortszeit) für die Ankunft der Gäste an, doch zu sehen gab es kaum etwas. Die Organisatoren haben spezielle Zelttunnel über den Eingängen errichtet. Promi-Autos fahren direkt in diese blickdichten Zelte hinein, sodass die geladenen Gäste komplett ausserhalb der Sichtweite von Fans und Paparazzi aussteigen können. Trotz der extremen Geheimhaltung wurden in Manhattan bereits Superstars wie Bradley Cooper, Ed Sheeran, Dua Lipa und Sabrina Carpenter sowie die NFL-Profis George Kittle und Micah Parsons gesichtet. (mke)
20:55
Hochzeit könnte bis zu 100 Millionen Dollar kosten
Dass die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce kein Schnäppchen wird, war klar – doch die geschätzten Zahlen sprengen jeden normalen Rahmen. Die New Yorker Luxus-Hochzeitsplanerin JoAnn Gregoli schätzt die Kosten für das Event gegenüber CNN auf astronomische 25 bis 100 Millionen Dollar.
Grund für das Mega-Budget ist laut der Expertin die «herkulesische Aufgabe», eine gigantische Sportarena wie den Madison Square Garden in eine intime Märchenhochzeit zu verwandeln. «Man darf beim Betreten auf keinen Fall merken, dass man in einer Arena steht», so Gregoli. Das bedeute: Tausende Zuschauerränge müssen komplett mit edlen Stoffen verkleidet, Gänge und Toiletten luxuriös umgebaut und Tonnen von Blumen und Bäumen für eine künstliche Garten-Fassade herangekarrt werden. Hinzu kommen High-Tech-Lösungen wie aufwendiges Video-Mapping für die Lichteffekte. (mke)
Grund für das Mega-Budget ist laut der Expertin die «herkulesische Aufgabe», eine gigantische Sportarena wie den Madison Square Garden in eine intime Märchenhochzeit zu verwandeln. «Man darf beim Betreten auf keinen Fall merken, dass man in einer Arena steht», so Gregoli. Das bedeute: Tausende Zuschauerränge müssen komplett mit edlen Stoffen verkleidet, Gänge und Toiletten luxuriös umgebaut und Tonnen von Blumen und Bäumen für eine künstliche Garten-Fassade herangekarrt werden. Hinzu kommen High-Tech-Lösungen wie aufwendiges Video-Mapping für die Lichteffekte. (mke)
20:45
Promi-Experte vermutet Ablenkungsmanöver – Ist Taylor längst verheiratet?
Kurz vor dem geplanten Start der Zeremonie wachsen die Zweifel, ob der Ablauf heute wirklich so offensichtlich ist. Wie Entertainment-Journalist Brian Balthazar gegenüber CNN erklärte, trauen viele Branchen-Insider dem scheinbar klaren Zeitplan nicht. «Taylor Swift ist fast zu klug, als dass es für uns alle so offensichtlich wäre», so Balthazar. Es bestehe eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass die offizielle Trauung bereits im Geheimen (etwa am gestrigen Abend) stattgefunden hat und das Event im Madison Square Garden primär eine gigantische, perfekt abgeschirmte Party ist. Swift sei ein absoluter Profi darin, falsche Fährten zu legen, um ihre Privatsphäre zu schützen. Unterdessen verdichten sich die Promi-Sichtungen in New York: Neben Dua Lipa und Camila Cabello wurden auch die NFL-Stars George Kittle und Micah Parsons in Manhattan gesichtet. (mke)
20:45
Hochzeitsfeierlichkeiten nehmen Fahrt auf und New Yorker werden gebeten Strom zu sparen
Kurz vor dem geplanten Jawort zieht in New York ein ganz anderes Drama auf: Eine extreme Hitzewelle bringt das Stromnetz der Metropole an seine Grenzen. Wie der Energieversorger ConEdison mitteilt, waren in den letzten 24 Stunden bereits über 80'000 Haushalte von Stromausfällen betroffen – vor allem in den Bezirken Bronx und Queens. In Manhattan, wo die Feierlichkeiten im Madison Square Garden stattfinden sollen, brennt das Licht glücklicherweise noch. Dennoch wurden die New Yorker dringend aufgerufen, Strom zu sparen, um einen totalen Blackout zu verhindern. Vor dem Stadion wurde bereits ein riesiger Kühllaster gesichtet – ob dieser die Luxus-Hochzeit oder die sensible Elektronik vor dem Hitzetod retten soll, ist noch unklar. (mke)
- Heute 21.15 Uhr: Das grosse Jawort von Taylor Swift – doch eine fehlt nach Hollywood-Drama
- Swift-Kelce-Hochzeit: So intensiv laufen die Vorbereitungen in New York
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