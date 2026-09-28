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Monster-Propeller und Raumschiffe: die legendären Windkanäle der NASA

Unitary Plan Wind Tunnel at Ames Unitary Plan Wind Tunnel at Ames. Image Credit: NASA Ames Research Center https://www.nasa.gov/image-detail/ac99-0101-3/
Bild: nasa

Monster-Propeller und fliegende Badewannen: die crazy Windkanäle der NASA

Sie erfüllen einen technischen, wissenschaftlichen Zweck – und sind gleichzeitig wahre ästhetische Kunstwerke: Eine Zeitreise durch die gewaltigsten Testanlagen der NASA.
28.09.2026, 04:5228.09.2026, 05:35
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Riesige Windkanäle besitzen eine ganz eigene, faszinierende Ästhetik. Während des 20. Jahrhunderts wurden solche Anlagen intensiv von der NASA und ihrer Vorgängerin NACA genutzt. In den Forschungszentren in Langley, Virginia, und Ames, Kalifornien, entstanden Dutzende spezialisierte Windkanäle, um Phänomene wie hohe Windgeschwindigkeiten, Turbulenzen, Vereisung oder Ionisation zu erforschen. Einige dieser Bauwerke waren gigantisch: Der grösste bis heute aktive Windkanal im Ames Research Center misst an seiner engsten Stelle 24 x 37 Meter (Lufteinlass und Austrittskonus sind physikalisch bedingt noch um ein Vielfaches grösser). In den 1990er-Jahren führten Fortschritte bei Computersimulationen zur Stilllegung und zum Abriss vieler älterer Anlagen.

Diese Sammlung zeigt eindrückliche Bilder der faszinierendsten NASA-Windkanäle aus dem vergangenen Jahrhundert.

1920: NACA Wind Tunnel Number 1 – der Urvater.

The 1st one: The air intake for NACA tunnel number one. In 1920, the National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) completed its first wind-tunnel facility, a copy of an existing British tunnel. ...
Bild: nasa

Fünf Jahre nach seiner Gründung im Jahr 1915 nahm das National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) seine erste Windkanalanlage im Langley Memorial Aeronautical Laboratory in Hampton, Virginia, in Betrieb – einen Nachbau eines bereits bestehenden britischen Kanals. Der wabenförmige offene Lufteinlass sorgte für eine gleichmässige, turbulenzfreie Luftströmung.

Damals wurde ausschliesslich mit Miniaturmodellen getestet.

Historical NASA wind tunnels https://www.nasa.gov/gallery/nasa-ames-unitary-plan-wind-tunnel-history-gallery/
Bild: NASA

1932: Inzwischen besitzt Langley einen Grosswindkanal, worin echte Flugzeuge getestet werden können. Im Bild ein Flugboot der US Navy vom Typ Loening XSL-1.

Historical NASA wind tunnels https://www.nasa.gov/gallery/nasa-ames-unitary-plan-wind-tunnel-history-gallery/
Bild: NASA

1939: Kleinere Windkanäle mit skalierten Modellen blieben derweil aber weiterhin im Einsatz. Hier einer, in dem Flugmodelle im Freiflug getestet werden konnten.

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Bild: NASA

1940: Derweil wird im kalifornischen Moffett Field, südlich von San Francisco, das Ames Research Center gebaut.

Photo taken in 1940 showing the construction progress of Ames Research Center. Photo taken in 1940 showing the construction progress of Ames Research Center. Image Credit: NASA https://www.nasa.gov/i ...
Bild: nasa

1941: «der fliegende Pfannkuchen»

Historical NASA wind tunnels https://www.nasa.gov/gallery/nasa-ames-unitary-plan-wind-tunnel-history-gallery/
Bild: NASA

Vom Langley-Ingenieur Charles Zimmerman entwickelt, wurde der Prototyp des Vought V-173 im Windkanal getestet – wo er prompt den Übernamen the flying pancake erhielt.

1943: Mehr als 10 Meter betrug der Durchmesser der Ventilatoren im Hochgeschwindigkeitswindkanal von Ames.

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Bild: NASA

1943: Man nannte sie computers – im wörtlichen Sinne: «Rechnerinnen», die die Daten von Manometertafeln ablasen und komplexe Testresultate von Hand berechneten.

Computers reading from the Manometer Board of the 16 Foot Wind Tunnel. NASA ID: ARC-1943-AAL-4962 Computers&#039; at work in 16ft wind tunnel - calculating test data - reading manometer board Date Cre ...
Bild: nasa

Während des Krieges waren rund 200 Frauen am Langley-Laboratorium des National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) als Mechanikergehilfinnen und Laborassistentinnen tätig – Aufgaben, die zuvor von Männern ausgeführt wurden.

Women Adequately Filling Posts In NACA Laboratory NASA ID: LRC-1943-B701_P-33030 Women Adequately Filling Posts in NACA Laboratory: Nearly 200 women are employed at the Langley Laboratory of the Natio ...
Bild: nasa

1943: der Flugzeugrumpf eines North American XP-51B im Hochgeschwindigkeitswindkanal von Ames.

ARC-1943-AAL-3782 NASA ID: ARC-1943-AAL-3782 NACA Photographer - North American XP-51B Airplane with outer wing panels removed and ready for testing in Ames 16 foot wind tunnel. Date Created:1943-03-2 ...
Bild: nasa

1943: Bau des mit 40 × 80 Fuss (ca. 12 x 24 Meter) Durchmesser bisher grössten Windkanals im Ames Research Center.

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Bild: NASA

Die Namensbezeichnung von Windkanälen bezieht sich stets nur auf die engste Stelle – die eigentliche Messstrecke (40 × 80 Fuss bzw. 12,2 x 24,4 Meter). Lufteinlässe und Antriebsabschnitte sind physikalisch bedingt um ein Vielfaches grösser. Hier ein Bild desselben Kanals in Ames, das wenige Wochen nach dem obenstehenden entstand …

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Bild: NASA

… mitsamt Luftschiff im Hintergrund.

So sah der fertige Windkanal aus:

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Bild: NASA

Sechs Ventilatoren mit einem Durchmesser von je 12 Meter wurden von je einem 6'000-PS-Elektromotor angetrieben, was eine Luftströmung von bis zu 370 km/h ermöglichte.

1943: Montage eines der hölzernen Antriebsventilatoren des Höhenwindkanals (Altitude Wind Tunnel, AWT).

Altitude Wind Tunnel Drive Fan being Assembled NASA ID: GRC-1943-C-01849 National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) engineers assembled the Altitude Wind Tunnel’s (AWT) large wooden drive fan ...
Bild: nasa

1944: aerodynamische Tests einer Ryan FR-1 – des ersten Gemischtantrieb-Jäger der U.S. Navy mit Kolben- und Strahltriebwerk – im Windkanal von Ames.

Ryan FR-1 in NACA Ames 40x80 foot Wind Tunnel. NASA ID: A-7309 3/4 front view from below of the Ryan FR-1 airplane mounted in the NACA Ames 40x80 foot wind tunnel. Production configuration. Date Creat ...
Bild: nasa

1946: Austrittskonus und Antriebsventilatoren des Grosswindkanals in Langley, Virginia. Jeder Ventilator hat einen Durchmesser von 11 Metern und wird von einem 4'000-PS-Elektromotor angetrieben.

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Bild: NASA

1948: Aussenansicht des Hochgeschwindigkeits-Windkanals von Ames, Kalifornien.

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Bild: NASA

1948: Unten links ist das Ergebnis eines Zwischenfalls während der Tests im Grosswindkanal von Langley zu sehen.

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Bild: NASA

Ein Helikopterrotor, der an der Apparatur rechts befestigt war, riss sich los und prallte gegen die Struktur.

1952: Test eines Modells des Senkrechtstarters Lockheed XFV-1 in Ames.

Lockheed XFV-1 model in the 40x80 foot Wind Tunnel at NASA Ames Research Center. NASA ID: A-17167 Lockheed XFV-1 model. Project engineer Mark Kelly (not shown). Remote controlled model flown in the se ...
Bild: nasa

1953: Modell eines Jet-Aufklärers vom Typ Republic RF-84F, montiert im 19-Fuss-Druckwindkanal (5,8 Meter).

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Bild: NASA

1954: Luftaufnahme der Bauarbeiten am Unitary-Plan-Windkanal-Komplex in Ames.

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Bild: NASA

Und hier der Blick vom Boden aus auf den 11-stufigen Kompressor:

11-stage compressor Historical view from Ames 8-foot Supersonic Wind Tunnel construction. View of the 11-stage compressor. May 20, 1955 https://www.nasa.gov/image-detail/unknown-film-sba-settings-neu ...
Bild: nasa

1955: Ein NACA-Ingenieur untersucht die Kompressorblätter des Hauptverdichters des Unitary-Plan-Überschallwindkanals.

NACA Engineer Examines Wind Tunnel Compressor Blades NASA ID: GRC-1955-C-39730 An engineer examines the main compressor for the 10- by 10-Foot Supersonic Wind Tunnel at the National Advisory Committee ...
Bild: nasa

Die Anlage war nach dem Unitary Plan Act des US-Kongresses benannt, der den Bau von Windkanälen bei der NACA, der Air Force, in der Industrie und an Universitäten koordinierte – und ab 1958 auch bei der NASA. In jenem Jahr wurde die NACA im Zuge des Wettlaufs ins All aufgelöst und mit erweitertem Raumfahrt-Mandat in die neu geschaffene NASA (National Aeronautics and Space Administration) überführt.

1959: Test eines Mercury-Raumkapsel-Modells im Trudelwindkanal.

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Bild: NASA

Und hier wird eine echte, lebensgrosse Mercury-Kapsel in Langley getestet:

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1961: Also doch! Die Aliens sind unter uns und die USA experimentieren im Geheimen mit ihrer Antriebstechnik …

AVROCAR tested in the NASA Ames 40x80ft Wind Tunnel NASA ID: ARC-1961-A-27748 Front view of the Avrocar on variable height struts in 40x 80 wind tunnel with overhead doors open. Date Created:1961-01-2 ...
Bild: nasa

… nicht ganz. Hier handelt es sich um das VZ-9 Avrocar, ein experimentelles Senkrechtstarter-Fluggerät, das vom kanadischen Flugzeughersteller Avro Canada und dem US-Militär entwickelt wurde, …

Overhead View of Avrocar Annular Jet VTOL Airplane in Ames 40x80 foot Wind Tunnel. NASA ID: A-27773 Avrocar Annular Jet VTOL Airplane in Ames 40x80 foot Wind Tunnel. Date Created:1997-12-30 Center:ARC ...
Bild: NASA

... und unter anderem im Windkanal von Ames getestet wurde.

Overhead View of Avrocar in Ames 40x80 foot Wind Tunnel. NASA ID: A-26418-007 Color view of the Avrocar from overhead in the 40x80 wind tunnel, without A1:H73 mounted on variable height struts. Date C ...
Bild: nasa

1962: Schlierenaufnahme der Stosswellen an einem Modell der X-15 im transsonischen Windkanal.

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1963: die «fliegende Badewanne»

ARC-1963-A-31467 NASA ID: ARC-1963-A-31467 M-2 Lifting body 40x80ft Full Scale Wind Tunnel Date Created:1963-10-07 Center:ARC Keywords: 40x80ft , M-2 , Lifting body Photographer:Dino Ponseggi Es hand ...
Bild: nasa

Die NASA M2-F1, genannt the flying bathtub, war der erste bemannte Prototyp eines sogenannten «Tragrumpfkonzepts» (lifting body). Das Konzept sollte testen, ob ein Raumfahrzeug ohne klassische Tragflächen – bei dem allein der Rumpf Auftrieb erzeugt – wie ein Gleitflugzeug landen kann.

Doch nicht nur Raumfahrt- und Militärfluggeräte wurden getestet: Bereits Anfang der 1960er-Jahre wurde das SCAT-Programm (Supersonic Commercial Air Transport) ins Leben gerufen, das das Konzept eines zivilen Überschallverkehrsflugzeugs, SST (Supersonic Transport) untersuchte. Hier ist ein Modell mit Pfeilflügel-Konfiguration (Arrow-Wing) in einem Windkanal in Ames im Jahr 1962 zu sehen:

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Bild: NASA

1965: Test des SST-Designs von Lockheed im Hochgeschwindigkeitskanal von Ames.

Fixed Wing Supersonic Transport in Ames 40x80 Foot Wind Tunnel. NASA ID: A-34529 3/4 front view of Fixed Wing SST - Lockheed SST on Ground Plane with leading edge flaps deflected in Ames 40x80 foot Wi ...
Bild: NASA

1969: hier ein Modell des NASA-eigenen Designs SCAT-15F, im grossen Windkanal von Ames.

Supersonic Transport Model mounted in the Ames 40x80 Foot Wind Tunnel. NASA ID: AC-42062 SCAT-15F supersonic transport model, lower 3/4 front view. Date Created:1969-01-13 Center:ARC Keywords: SST , A ...
Bild: NASA

1975 arbeitete NASA weiterhin am Konzept eines SST. Im Rahmen des SCAR-Programms (Supersonic Cruise Aircraft Research) untersuchte die NASA in den 1970er-Jahren verbesserte Flugeigenschaften bei niedrigen Geschwindigkeiten und Lärmminderungskonzepte.

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Bild: NASA

Parallel dazu ging die Forschung an der Raumfahrt weiter. Hier sieht man das Modell des Space Shuttle Orbiter (SSV, Modell A100) im Mai 1975 im grossen Windkanal.

Space Shuttle SSV Orbiter Model In 40x80 Foot Wind Tunnel. NASA ID: AC75-1161-003 Space Shuttle SSV Orbiter Model A100 0.36 Scale In 40x80 Foot Wind Tunnel. 3/4 lower rear view. Date Created:1975-05-3 ...
Bild: nasa

1977: Mary Jackson im Überschalldruckwindkanal in Langley. 1951 als Mathematikerin in der damals noch rassengetrennten Rechenabteilung gestartet, setzte sie sich durch Abendkurse an einer segregierten Highschool durch und wurde 1958 die erste schwarze Ingenieurin der NASA.

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Bild: NASA

1983: Untersuchung der Eisbildung an der Triebwerksgondel eines Turboprop-Triebwerks im Vereisungswindkanal.

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Bild: NASA

1986: die Antriebsventilatoren des 80 × 120 Fuss (25 x 37 Meter) grossen Windkanals im National Full-Scale Aerodynamics Complex des Ames Research Center – des grössten seiner Art.

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Bild: NASA

Hier sieht es von der anderen Seite aus:

80 by 120 foot wind tunnel at the National Full-Scale Aerodynamics Complex Tiny figures stand inside the football field-size air intake of the 80- by 120-foot wind tunnel at the National Full-Scale Ae ...
Bild: nasa

Ungefähr so gross wie ein Fussballfeld ist der Lufteinlass.

1991: Ein Modell des Space Shuttles wird im transparenten, sechseckigen Messbereich des magnetischen Aufhängungs- und Waagesystems schwebend gehalten.

Historical NASA wind tunnels https://www.nasa.gov/gallery/nasa-ames-unitary-plan-wind-tunnel-history-gallery/
Bild: NASA

2010: Ein Techniker öffnet die Türe, die in die Leitschaufeln des 16-Fuss-Transschallwindkanals von Langley eingebaut ist. Bei «transsonischem» Betrieb – also rund um den Bereich der Schallgeschwindigkeit – strömte die Luft in der Teststrecke mit etwa 240 bis 1'600 km/h.

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Bild: NASA

Der Kanal – eine von Dutzenden Forschungseinrichtungen in Langley – wurde 1939 erbaut und war bis 2004 in Betrieb, ehe er im Rahmen einer landesweiten Initiative zur Optimierung staatlicher Windkanäle stillgelegt wurde.

Auch der kleinere (8 Fuss – ca. 2,4 Meter) Transschalldruckwindkanal von Langley fiel der Optimierung zum Opfer. Nach der Schliessung im Jahr 1996 wurde er 2011 abgerissen.

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Bild: NASA
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