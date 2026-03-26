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Bilder: So cool waren Mondbasen früher – zumindest in der Fantasie

Mondbasis? Hat da jemand MONDBASIS gesagt??

Bild: catacombs.space1999
Egal, wie die angekündigte NASA-Mondbasis aussehen wird, so cool wie die Zukunftsvisionen von anno dazumal wird sie niemals.
26.03.2026, 04:3826.03.2026, 04:38
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Der folgende Bildstoff reiht sich nahtlos ein in die lose Oliver-Baroni-Serie zum Thema «früher war die Zukunft geiler». Bezüglich Autodesign, etwa, trifft diese These zu.

Nie war die Zukunft schöner ... als in der Vergangenheit

Bezüglich Flugreisen, Hausroboter und Architektur ebenfalls.

Und vor allem trifft es zu, wenn es um das Thema Weltraumforschung geht.

&quot;Future Cities: Homes &amp; Living into the 21st Century&quot; From the Series &quot;The World of the Future&quot; published by Usborne, 1979. Gatland, Kenneth; David Jefferis https://i.imgur.c ...
Bild: imgur

Für uns Kinder der 1970er Jahre war es eine ausgemachte Sache, dass es bis zum Ende des Jahrzehnts eine dauerhaft bemannte Basis auf dem Mond geben würde. Und es war nichts als logisch, dass besagte Mondbasis bis zur Jahrtausendwende bereits die Grössenordnung einer Kleinstadt haben würde – und dabei höchstwahrscheinlich riesige Glaskuppeln aufweisen würde, unter denen wir Menschen unser Leben so ziemlich genauso führen könnten wie zu Hause auf Mutter Erde.

Nun erreicht uns die Nachricht, die US-Raumfahrtbehörde NASA plane nun eine dauerhafte menschliche Präsenz auf dem Mond. 50 Jahre zu spät, aber immerhin.

Neuer Nasa-Chef krempelt Mond- und Marsmissionen um – das ist bekannt

Laut NASA-Chef Jared Isaacman sei das Ziel, «vor dem Ende der Amtszeit von Präsident Trump auf den Mond zurückzukehren, eine Mondbasis zu bauen, eine anhaltende Präsenz zu etablieren und die anderen Dinge zu tun, die eine amerikanische Anführerschaft im Weltraum sicherstellen».

epa12601800 Newly-confirmed Administrator of NASA Jared Isaacman speaks to reporters outside the White House in Washington, DC, USA, 18 December 2025. US President Donald Trump had removed Isaacmans ...
Isaacman-PK: Da hat der Pressefotograf aber genau im richtigen Moment abgedrückt!
Bild: keystone

Ja, klar: Hintergrund ist der globale Konkurrenzkampf im All. Grösster Konkurrent der USA ist China mit dem vorgegebenen Ziel, bis 2030 Menschen auf den Mond zu bringen. Und auch Russland will auf den Mond ...

... aber wetten, dass alle diese Programme eines gemeinsam haben werden?

Ihre Mondbasen werden kleine, enge, hässliche Dinger sein. Hey, im Zweifel werden sie wie ein paar Baustellencontainer aneinandergereiht aussehen.

Auf jeden Fall nicht so:

Lunar Base concept by David A. Hardy (1970s) https://www.reddit.com/r/RetroFuturism/comments/x3hd0u/lunar_base_concept_by_david_a_hardy_1970s/
Bild: reddit

Oder so:

JOHN MADDEN Moon base https://imgur.com/moon-base-Nmqzemj
Bild: imgur

Ach, wie waren doch die Zukunftsvisionen von Mondbasen schön, ... damals in der Vergangenheit!

&quot;On the New Moon, A Likely Scene: An Aluminized Base for Pioneers&quot;, LIFE Magazine, 1959 https://www.reddit.com/r/RetroFuturism/comments/jszk3s/on_the_new_moon_a_likely_scene_an_aluminized_ba ...
Bild: reddit

Seit dem Beginn des Wettlaufs ins All in den 1950er Jahren entwickelten alle – von Raketenwissenschaftlern bis hin zu Kinderbuchillustratoren, von Sci-Fi-Regisseuren bis hin zu Industriedesignern – Projektionen davon, wie eine bemannte Mondbasis in nicht allzu ferner Zukunft aussehen könnte.

Mal waren es offiziell genehmigte Konzeptstudien des NASA Glenn Research Center, wie dieses Gemälde von David A. Hardy aus den frühen 70er-Jahren, ...

Lunar base by David A. Hardy. https://www.reddit.com/r/cassettefuturism/comments/snt7nw/lunar_base_by_david_a_hardy/
Bild: reddit

... mal waren es wissenschaftliche Spekulationen für Magazine, wie diese «future moon colony» von David Meltzer, die 1968 im «National Geographic Magazine» erschien:

A future moon colony imagined in a 1968 illustration by David Meltzer, published the next year in National Geographic https://www.reddit.com/r/RetroFuturism/comments/k2dllb/a_future_moon_colony_imagin ...
Bild: reddit

Und mal waren es wunderbar unterhaltsame Was-wäre-wenn-Szenarien, wie etwa im eingangs dieses Artikels gezeigte Kindersachbuch «Future Cities: Homes & Living into the 21st Century» von 1979, das unter anderem diese legendäre Doppelseite enthält, ...

&quot;Future Cities: Homes &amp; Living into the 21st Century&quot; From the Series &quot;The World of the Future&quot; published by Usborne, 1979. Gatland, Kenneth; David Jefferis This spread featur ...
Bild: obi

... welche «die Olympischen Spiele im Jahr 2020» darstellt.

Nun, das Jahr 2020 haben wir bereits hinter uns, und es gab keine Olympischen Spiele auf dem Mond. Und bislang gibt es auch noch keine Mondkolonie, die in irgendeiner Weise dem hier ähnelt:

Robert McCall&#039;s NASA Moon Base, 1986 https://www.reddit.com/r/RetroFuturism/comments/jrrh62/robert_mccalls_nasa_moon_base_1986/
Bild: reddit

Und schon gar nicht dem hier:

Moon Base Game Room by Paul Alexander https://www.reddit.com/r/RetroFuturism/comments/115136s/moon_base_game_room_by_paul_alexander/
Bild: reddit

Bislang gibt es keine Mondkolonie, punktum.

Schade, denn Vorlagen dafür gab es etliche. Hier eine aus einem japanischen Kinderbuch aus den 50er-Jahren:

&quot;Moon Landing,&quot; Japanese illustration (artist unknown) 1950&#039;s https://www.reddit.com/r/RetroFuturism/comments/11acvjx/moon_landing_japanese_illustration_artist_unknown/
Bild: reddit

Und hier eine Visualisierung von 1968 vom Illustrator Les Bossinas für das NASA Glenn Research Center:

Moon Base painted for the NASA Glenn Research Center by NASA technical illustrator Les Bossinas https://www.reddit.com/r/RetroFuturism/comments/awzpe2/moon_base_painted_for_the_nasa_glenn_research/
Bild: reddit

Bossinas' kreisförmiger Zitadellenentwurf erwies sich übrigens als sehr einflussreich, tauchte er doch bald danach in diesem wunderschönen Konzeptentwurf von Robert McCall für den Film «2001: A Space Odyssey» auf:

&#039;2001 Lunar Surface&#039; by Robert McCall, concept work for&#039; 2001: A Space Odyssey&#039; directed by Stanley Kubrick 1968 https://www.reddit.com/r/RetroFuturism/comments/x6y4n6/2001_lunar_s ...
Bild: reddit

Regisseur Stanley Kubrick verwendete in der Folge für den Film genau diesen Entwurf für die Clavius Moon Base.

2001 - A Space Odyssey: Clavius Base on the moon. https://catacombs.space1999.net/plus/dt/2001/ti2001d.html
Bild: catacombs.space1999
2001 - A Space Odyssey: Clavius Base on the moon. https://catacombs.space1999.net/plus/dt/2001/ti2001d.html
Bild: catacombs.space1999

Auch Moon Base Alpha 1 aus der britisch-italienischen Science-Fiction-Serie «Space 1999», die von 1975–1977 lief, folgte diesem Design ...

Space: 1999 - Lunar Base 1 https://catacombs.space1999.net/
Bild: catacombs.space1999
Space: 1999 - Lunar Base 1 https://catacombs.space1999.net/
Bild: catacombs.space1999

... wobei man die Gelegenheit nicht verpasste, die eine oder andere Glaskuppel-Biosphäre einzubauen, die in Zukunftsvisionen der 1970er fast schon obligatorisch war.

Space: 1999 - Lunar Base 1 https://catacombs.space1999.net/
Bild: catacombs.space1999

Okay – bleiben wir husch bei der Mondbasis von «Space 1999», denn das Design ist schlicht grossartig. Guckt mal den Wohnbereich an!

Space: 1999 - Lunar Base 1 https://catacombs.space1999.net/
Bild: catacombs.space1999

Und die Schlaghosen der Uniformen!

Space: 1999 - Lunar Base 1 https://catacombs.space1999.net/
Bild: catacombs.space1999

Und die Frisuren erst!

Space: 1999 - Lunar Base 1 https://catacombs.space1999.net/
Bild: catacombs.space1999

Hey, selbst wenn sich die angekündigte Mondbasis der NASA am Ende als nicht komplett enttäuschend herausstellen sollte, derart coole Frisuren wie die Jungs aus «Space 1999» wird die Besatzung niemals haben!

Und schon gar nicht so coole Morgenmäntel.

Space: 1999 - Lunar Base 1 https://catacombs.space1999.net/
Bild: catacombs.space1999

Okay, zurück zu den Konzeptillustrationen! Hier «The Moon In the Year 2024», wie er in der «Futurama»-Ausstellung von GM auf der Weltausstellung in New York 1964 zu sehen war:

The Moon in the year 2024, as seen in GM&#039;s Futurama exhibit at the New York World&#039;s Fair, 1964 https://www.reddit.com/r/RetroFuturism/comments/18yd8s0/the_moon_in_the_year_2024_as_seen_in_gm ...
Bild: reddit

Hier ein Konzept von NASA-Illustrator Bob Luke von 1974:

Artist: “Bob Luke” moon base concept drawing for NASA in 1974. Have not been able to confirm he worked for NASA or find out much more about him but thought y’all might enjoy and dig to find more for m ...
Bild: reddit

«Moon Base Central Plaza» von Pat Rawlings, 1986, das offenbar ein unterirdischer Park mit Sauerstoffzufuhr sein soll. Die Wartungsteams stehen bestimmt unter grossem Druck.

&#039; Moon Base Central Plaza &#039; . Pat Rawlings . 1986 Subsurface park . Apparently an &#039;open air&#039; environment . Those guys are getting their lift from inflatable wings &amp; ballet danc ...
Bild: reddit

Ein Entwurfsvorschlag für eine aufblasbare Unterkunft aus dem Jahr 1989:

1989: A sixteen-meter diameter inflatable habitat such as the one depicted here could accommodate the needs of a dozen astronauts living and working on the surface of the Moon. Depicted are astronauts ...
Bild: paleofuture.com

In dieser 1969er-Ausgabe des «Science Journal» ging Dr. Rodney Wendell Johnson, leitender Planer des Advanced Manned Mission Program der NASA, auf das Problem der extremen Temperaturen auf der Mondoberfläche ein. Für eine semipermanente Basis schlug er vor, vorgefertigte Unterkünfte und ausbaubare Labore einzugraben.

The May, 1969 issue of Science Journal features an article by Dr. Rodney Wendell Johnson about lunar colonies of the future. Dr. Johnson was the Advanced Planner for NASA&#039;s Advanced Manned Missio ...
Bild: paleofuture.com

Etwas weniger Science und umso mehr Fiction: So stellte sich Künstler Ed Emshwiller «Weihnachten auf dem Mond» vor anno 1954:

&quot;Christmas on the Moon&quot;, Ed Emshwiller&#039;s original and final cover art for Galaxy Science Fiction, December 1954. https://www.reddit.com/r/RetroFuturism/comments/1pv0264/christmas_on_th ...
Bild: reddit
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