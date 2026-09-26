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Finde in diesem Psychoquiz heraus, welcher Peanuts-Charakter du bist

v.L.: Linus, Charlie Brown, Snoopy, Woodstock 1980 UnitedArchives01227413 V l Linus Charlie Brown Snoopy Woodstock 1980 UnitedArchives01227413
Bild: imago stock&people

Snoopy, Charlie oder Woodstock: Welcher Peanuts-Charakter bist du?

Seit über 75 Jahren gehören die Peanuts zu den erfolgreichsten Comics der Welt. Und auch 2026 ist Snoopy überall. Zeit also, herauszufinden, welcher «Peanuts»-Charakter du bist.
26.09.2026, 17:2226.09.2026, 17:22
Corina Mühle
Corina Mühle

In den vergangenen Jahren erleben immer mehr klassische Kindheitsfiguren wie Garfield, Hello Kitty, Spider-Man und dieses Jahr auch Diddl ein Comeback. Auch Snoopy ist gefühlt überall: auf Pyjamas, Tassen, Buchzeichen, Einkaufstaschen, Notizblöcken, T-Shirts, Stiften – und natürlich auf Social Media.

Alle lieben den frechen Beagle. Bevor wir aber zum Quiz kommen und ermitteln, welcher «Peanuts»-Charakter du bist, schauen wir uns doch noch den allerersten Comic-Streifen aus den 50er-Jahren an.

Der allererste Peanuts-Cartoon

Am 2. Oktober 1950 erschien der erste Cartoon der «Peanuts» in mehreren US-amerikanischen Zeitungen. Bis zu seinem Tod im Jahr 2000 zeichnete Charles Schulz insgesamt 17'897 «Peanuts»-Comicstreifen.

Das hier ist der erste «Peanuts»-Comic, der im Oktober 1950 erschienen ist:

der allererste peanuts comic
Bild: Charles M. schulz

Der Vorgänger von Peanuts war «Li’l Folks», Schulz veröffentlichte diese Comics in seiner Lokalzeitung. In «Li’l Folks» tauchte der Name Charlie Brown zum ersten Mal auf und es war ein Hund zu sehen, der der Snoopy-Figur aus den frühen 1950er Jahren sehr ähnlich sah.

Charles M. Schulz Li’l Folks (newspaper clipping detail) May 30, 1948
Ausschnitt von «Li’l Folks» aus dem Jahr 1948.Bild: Charles M. Schulz

Als Schulz die Comics landesweit veröffentlichen wollte, musste er den Namen ändern, da «Li’l Folks» bereits verwendet wurde. So sind die «Peanuts» entstanden.

Jetzt spielen!

Sarkastisch wie Snoopy oder doch eher sensibel wie Woodstock? Jetzt ist es an der Zeit, äusserst wissenschaftlich zu ermitteln, welcher «Peanuts»-Charakter du bist.

6 Fragen
Cover Image

Welcher «Peanuts»-Charakter bist du?

Finde hier heraus ob du eher ein Snoopy, Woodstock oder doch eher Charlie Brown bist.

Welcher Charakter bist du? Schreibe es in die Kommentare!

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