16 neue Lieder: Ende Juli kommt Billie Eilishs neues Album raus

Billie Eilish kündigt ihr zweites Album «Happier Than Ever» an: Am 30. Juli dürfen wir uns auf 16 neue Lieder der amerikanischen Sängerin freuen.

Nach dem erfolgreichen Debütalbum «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» der 19-jährigen Billie Eilish folgt nun bald das zweite Album «Happier Than Ever». Dies kündigte die US-Popsängerin heute auf ihrem Instagram-Account an.

«Das ist das Beste, was ich je kreiert habe und ich bin so nervös und aufgeregt, bis ihr es euch anhören könnt!», schreibt Eilish unter das Bild. Und bald ist es auch schon so weit. Am 30. Juli soll das Album erscheinen. Es besteht aus 16 Liedern. Wie diese heissen, wissen wir bereits:

Getting Older I Didn’t Change My Number Billie Bossa Nova my future Oxytocin GOLDWING Lost Cause Halley’s Comet Not My Responsibility OverHeated Everybody Dies Your Power NDA Therefore I Am Happier Than Ever Male Fantasy

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Popstar seine Welttournee letztes Jahr im März nach nur drei Auftritten absagen. In einem Interview verriet Eilish, dass sie dadurch viel Zeit hatte und es ohne Corona wohl nicht so schnell eine neue Scheibe gegeben hätte. Und wenn doch, dann hätte diese vermutlich ganz anders geklungen. Das bedeute aber nicht, dass es überhaupt um Corona geht. «Wenn die Dinge im Leben anders sind, bist du auch anders. So ist das nun mal», so Eilish.

Mit ihrem ersten Album «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» räumte die Amerikanerin unter anderem bei den Grammy Awards mehrere Preise ab – darunter für das Album des Jahres, den Song des Jahres und als beste neue Künstlerin. (cst)

