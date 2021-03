Leben

Billie Eilish knackt mit neuer Frisur Insta-Rekord



Lange war die schwarz-grüne Mähne das Markenzeichen der Sängerin, nun hat sich Billie Eilish einen neuen Look verpasst. Auf Instagram präsentiert sie sich mit platinblonder Ponyfrisur – und schreibt Geschichte.

Trotz ihres jungen Alters gehört Billie Eilish schon jetzt zu den grössten Stars unserer Zeit. Die 19-Jährige gilt aktuell als erfolgreichste Musikerin der Welt, verkaufte unzählige Alben und wurde mit Preisen überhäuft. Doch nicht nur ihre Musik ist besonders, auch Billies Look sorgt immer wieder für Aufsehen.

Zuletzt zeigte sich die Sängerin lange mit einer zweifarbigen Haarpracht aus schwarzen Spitzen und giftgrünem Ansatz. Doch das ist nun Geschichte. Auf ihrem Instagram-Account postete sie ein Selfie mit einer völlig neuen Frisur: Billie ist jetzt blond.

«Zwick mich», schreibt die 19-Jährige zu dem Posting. Anscheinend kann sie ihre Verwandlung selbst noch nicht ganz glauben. Ihren mehr als 17 Millionen Followern gefällt der neue Look jedenfalls. Und wie: Mit dem Foto knackte Billie einen Instagram-Rekord. Innerhalb von nur sechs Minuten klickten eine Million Menschen auf «Gefällt mir». So schnell sammelte auf der Plattform noch keiner so viele Likes.

Nach wenigen Stunden hat sich das Frisurenfoto mit knapp 17 Millionen Daumen nach oben bereits in die Top fünf der meist geliketen Instagram-Postings aller Zeiten katapultiert. Auch die unzähligen Komplimente in den fast 300'000 Kommentaren zeigen: Billies neuer Look ist ein voller Erfolg. (jdo/t-online)

