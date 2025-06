Ausnahme-Zustand auf dem Gurten jedes Jahr während der Openair-Tage. Bild: keystone

Die grosse Openair-Karte der Schweiz: Hier steigen die Partys 2025

Der Sommer 2025 nähert sich mit grossen Schritten. Und das bedeutet auch: Die Zeit der Festivals und Openairs beschenkt uns wieder mit unvergesslichen Abenden, Tagen, Wochenenden. Die ersten Events sind auch schon wieder vorbei, aber jetzt geht es so richtig los. Wir haben für euch die wichtigsten Events des Jahres gesammelt.

Beim Gedanken an legendäre Festivals und Openairs in der Schweiz träumen wir doch alle schon ein bisschen von der nächsten Ausgabe. Auch in diesem Jahr wird wieder überall in passender Atmosphäre Musik gelauscht, getanzt, gefeiert und (im Zelt) übernachtet.

In den nächsten Wochen und Monaten können Musikliebhaber in der ganzen Schweiz an jedem Wochenende an einem Openair oder Festival feiern. Wo genau, zeigt dir unsere Karte.

Falls dein Lieblingsevent fehlt, schreib ihn in die Kommentare oder maile an reto.fehr@watson.ch:

Zoome und klicke auf die Karte und Events für mehr Informationen.

In der Karte sind rund 200 Openairs und Festivals vermerkt. Einige wenige davon finden 2025 jedoch nicht statt, da sie nur alle zwei (oder drei) Jahre durchgeführt werden. Andere teilten ihr definitives Ende 2024 mit. Sie wurden trotzdem berücksichtigt.

Wenige Events haben ihr Datum 2025 noch nicht publiziert oder machen eine Pause. Auch diese haben wir vorläufig in der Liste drin gelassen, genauso wie Anlässe, die schon statt fanden. Ist bereits ein Datum für 2026 bekannt, haben wir dieses genommen.

Bis Mai

Ice Rock

Datum: 8. bis 10. Januar 2026

Ort: Wasen

Genre: Heavy Metal, Hard Rock, ...

Datum: 15. Februar 2025

Ort: St.Gallen

Genre: Elektro Pop, Dark Folk, ...

Datum: 20. bis 22. Februar 2025

Ort: Nyon

Datum: 15. März 2025

Ort: Zürich



Datum: 21. März 2025

Ort: Luzern

Genre: Blues, Rock, Americana, Indoor​

Datum: 21. bis 23. März 2025

Ort: Uster

Genre: Metal



Datum: 27. bis 29. März 2025

Ort: Zürich

Genre: Hip Hop, Rock, Electronic, ...



Datum: 4. bis 6. April 2025

Ort: Basel

Genre: Blues

Datum: 26. April 2025

Ort: Altdorf

Datum: 26. April 2025

Ort: St.Gallen

Genre: Indoor

Datum: 1. bis 10. Mai 2025

Ort: Genf

Datum: 2. und 3. Mai 2025

Ort: Berikon

Datum: 18. bis 24. Mai 2025

Ort: Schaffhausen

Genre: Jazz

Datum: 23. und 24. Mai 2025

Ort: Neu St.Johann

Genre: Metal

Datum: 30. bis 31. Mai 2025

Ort: Hallau

Genre: Folk Punk, ...

Datum: 30. Mai bis 1. Juni 2025

Ort: BischofszellGenre: Folk, Benga, Hard Rock, ...

Datum: 30. Mai bis 1. Juni 2025

Ort: Steffisburg

Start im Juni

Caribana Festival Crans

Datum: 4. bis 7. Juni 2025

Ort: Crans

Genre: Pop, House, Deep House, ...

Datum: 4. bis 8. Juni 2025

Ort: Crissier

Genre: Blues

Datum: 4. bis 9. Juni 2025

Ort: Winterthur

Genre: World Music, Reggae, Latin, ...

Datum: 6. bis 8. Juni 2025

Ort: Einsiedeln

Genre: Latin, Salsa, ...

Datum: 6. bis 8. Juni 2025

Ort: Zeihen

Genre: Psychedelic & Progressive Trance

Datum: 6. und 7. Juni 2025

Ort: Aarberg

Datum: 6. und 7. Juni 2025

Ort: Murten

Datum: 12. bis 14. Juni 2025

Ort: Interlaken

Genre: Punk Rock, Hardcore, ...

Datum: 12. bis 15. Juni 2025

Ort: Neuenburg

Genre: Hip Hop, Electronic, ...

Datum: 13. bis 14. Juni 2025

Ort: Oberrieden

Genre: Hip Hop, Bassmusic, ...

Datum: 13. und 14. Juni 2025

Ort: Basel

Genre: Rock, Electronic, ...

Bemerkung: Festival gegen Diskriminierung und für Vielfalt, Standorte auch Klosterhof und Theaterplatz

Datum: 13. und 14. Juni 2025

Ort: Wil

Genre: Pop, Bluegrass, ...

Datum: 13. und 14. Juni 2025

Ort: Tägerwilen

Genre: Electronic, Hip Hop, ...

Datum: 13. und 14. Juni 2025

Ort: Wil

Datum: 14. Juni 2025

Ort: Wohlen

Datum: 16. Juni bis 11. Juli 2025

Ort: Zürich

Datum: 20. und 21. Juni 2025

Ort: Bad Ragaz

Genre: Pop, Indie Rock, ...

Datum: 20. und 21. Juni 2025

Ort: Zürich

Datum: 19. bis 21. Juni 2025

Ort: Kriens

Genre: Diverse Musikrichtungen

Datum: 19. bis 21. Juni 2025

Ort: Glarus

Datum: 20. und 21. Juni 2025

Ort: Zürich

Genre: Diverse Musikrichtungen

Datum: 20. und 21. Juni 2025

Ort: Pratteln

Datum: 20. und 21. Juni 2025

Ort: Ehrendingen

Genre: Diverse Musikrichtungen

Datum: 20. und 21. Juni 2025

Ort: Herzogenbuchsee

Genre: Punk Rock, Hip Hop, ...

Datum: 20. und 21. Juni 2025

Ort: Gurmels

Genre: Rock

Datum: 20. bis 22. Juni 2025

Ort: Zäziwil

Datum: 25. und 26. Juni 2025

Ort: Niederbüren

Genre: Schlager

Datum: 25. bis 28. Juni 2025

Ort: Münchenstein

Genre: Pop, Rock, ...

Datum: 26. bis 29. Juni 2025

Ort: Zernez

Genre: Psytrance, ...

Datum: 26. bis 28. Juni 2025

Ort: Dottikon

Genre: Schweizer Bands

Datum: 27. bis 29. Juni 2025

Ort: Interlaken

Genre: Country, ...

Datum: 26. Juni bis 6. Juli 2025

Ort: Schupfart

Genre: Klassik

Datum: 27. und 28. Juni 2025

Ort: Zürich

Genre: Diverse Musikrichtungen

Datum: 27. und 28. Juni 2025

Ort: Lenk

Datum: 2. bis 6. Juni 2025

Ort: Zürich

Datum: 26. und 27. Juni 2025

Ort: Rüschegg

Datum: 26. bis 28. Juni 2025

Ort: Grenchen

Datum: 26. bis 28. Juni 2025

Ort: Hauteville

Datum: 26. bis 29. Juni 2025

Ort: St.Gallen

Genre: Diverse Musikrichtungen

Datum: 27. bis 29. Juni 2025

Ort: Orpund

Datum: 27. bis 29. Juni 2025

Ort: Poschiavo

Datum: 27. und 28. Juni 2025

Ort: Riehen

Datum: 27. Juni 2025

Ort: Basel

Genre: Blues

Start im Juli

Kulturfestival St.Gallen

Datum: 1. bis 19. Juli 2025

Ort: St.Gallen

Genre: Hip Hop, Reggae, ...

Datum: 1. bis 6. Juli 2025

Ort: Kestenholz

Datum: 4. bis 6. Juli 2025

Ort: Wettingen

Datum: 4. und 5. Juli 2025

Ort: Wildhaus

Datum: 4. und 5. Juli 2025

Ort: Gossau

Genre: Blues, Zydeco, ...

Datum: 4. bis 19. Juli 2025

Ort: Montreux

Genre: Diverse Musikrichtungen

Datum: 4. bis 6. Juli 2025

Ort: Zürich

Genre: Latin

Datum: 5. Juli 2025

Ort: Laufen

Genre: Blues

Datum: 5. Juli 2025

Ort: Wädenswil

Datum: 8. bis 12. Juli 2025

Ort: Biel

Genre: Diverse Musikrichtungen

Datum: 10. bis 12. Juli 2025

Ort: Frauenfeld

Genre: Hip Hop, Rap, ...

Datum: 10. bis 12. Juli 2025

Ort: Lugano

Genre: Jazz

Datum: 10. bis 20. Juli 2025

Ort: Locarno

Datum: 10. bis 27. Juli 2025

Ort: Lugano

Datum: 11. bis 13. Juli 2025

Ort: Vipserterminen

Datum: 11. und 12. Juli 2025

Ort: Wollishofen

Datum: 11. und 12. Juli 2025

Ort: Twann

Genre: Reggae

Datum: 11. Juli bis 7. August 2025

Ort: Cevio

Genre: Konzerte in diversen Orten im Tal (Brontallo, Moghegno, Maggia, Cevio, Avegno)

Datum: 11. bis 13. Juli 2025

Ort: Nufenen

Genre: Reggae, R&B, ...

Datum: 12. Juli 2025

Ort: Kemptthal

Genre: Drum & Bass

Datum: 14. bis 19. Juli 2025

Ort: Fribourg

Datum: 15. bis 19. Juli 2025

Ort: Sion

Datum: 16. bis 19. Juli 2025

Ort: Bern

Genre: Hip Hop, Pop, ...

Datum: 17. bis 26. Juli 2025

Ort: Luzern

Datum: 18. bis 20. Juli 2025

Ort: Safiental

Genre: Diverse Musikrichtungen

Datum: 18. bis 20. Juli 2025

Ort: Pfäffikon

Genre: Reggae

Datum: 18. Juli bis 8. August 2025

Ort: Saas-Fee

Datum: 22. bis 27. Juli 2025

Ort: Nyon

Datum: 23. Juli bis 3. August 2025

Ort: Thun

Datum: 24. bis 26. Juli 2025

Ort: Lumnezia

Datum: 24. bis 26. Juli 2025

Ort: Bivio Rotten

Datum: 25. und 26. Juli 2025

Ort: Ulrichen

Genre: Rock, Punk, Metal

Datum: 25. und 26. Juli 2025

Ort: Rütenen

Datum: 25. und 26. Juli 2025

Ort: Röthenbach bei Herzogenbuchsee

Datum: 25. und 26. Juli 2025

Ort: Etziken

Datum: 25. bis 27. Juli 2025

Ort: Waldkirch

Datum: 25. und 26. Juli 2025

Ort: Bütschwil

Datum: 26. Juli bis 8. August 2025

Ort: Pontresina



Datum: 31. Juli bis 10. August 2025

Ort: Nidau

Datum: 30. Juli und 2. August 2025

Ort: Estavayer-le-Lac

Datum: 30. Juli bis 2. August 2025

Ort: Flumserberg

Datum: 30. Juli bis 9. August 2025

Ort: Schaffhausen

Datum: 31. Juli bis 2. August 2025

Ort: Basel

Datum: 31. Juli bis 2. August 2025

Ort: Steinhausen

Genre: Diverse Musikrichtungen

Datum: 31. Juli bis 2. August 2025

Ort: Deisswil

Start im August

Out in the Green Garden

Datum: 1. bis 3. August 2025

Ort: Frauenfeld

Datum: 1. und 2. August 2025

Ort: Gränichen

Genre: Hardcore Alternative Rock, ...

Datum: 1. und 3. August 2025

Ort: S-chanf

Datum: 1. und 3. August 2025

Ort: Gipf-Oberfrick

Datum: 2. August 2025

Ort: Muri

Datum: 5. bis 23. August 2025

Ort: Basel

Datum: 6. bis 17. August 2025

Ort: Winterthur

Datum: 7. bis 9. August 2025

Ort: Brienz

Datum: 7. bis 9. August 2025

Ort: Lichtensteig

Datum: 7. bis 9. August 2025

Ort: Bern

Genre: Diverse Musikrichtungen

Datum: 7. bis 10. August 2025

Ort: Zürich

Datum: 8. und 9. August 2025

Ort: Bremgarten

Datum: 8. und 9. August 2025

Ort: Eggersriet

Datum: 8. und 9. August 2025

Ort: Einsiedeln

Datum: 8. bis 9. August 2025

Ort: Kreuzlingen

Genre: (Indie-)Pop, Rock, Electro

Datum: 8. bis 10. August 2025

Ort: Zofingen

Datum: 8. bis 10. August 2025

Ort: Hinwil

Genre: Diverse Musikrichtungen

Datum: 8. bis 10. August 2025

Ort: Vinelz

Datum: 8. bis 10. August 2025

Ort: Churwalden

Genre: Pop, Rock, Afro Beats, R&B, Hip Hop, Indie-Pop, Synthpop

Datum: 9. August 2025

Ort: Orpund

Genre: Hip Hop, Trap, ...

Datum: 13. bis 16. August 2025

Ort: Penthaz

Datum: 14. bis 30. August 2025

Ort: Wolfenschiessen



Datum: 14. bis 17. August 2025

Ort: Gampel

Genre: Indie Rock, Hip Hop, Alternative Rock, ...

Datum: 15. und 16. Augsut 2025

Ort: Zürich

Datum: 15. und 16. August 2025

Ort: Malans

Datum: 15. und 16. August 2025

Ort: Herzogenbuchsee

Datum: 15. bis 17. August 2025

Ort: Vallamand

Datum: 15. August 2025

Ort: Basel

Genre: Jazz

Datum: 15. bis 17. August 2025

Ort: Uster

Genre: Pop, Folk, Rock, ...

Datum: 21. bis 23. August 2025

Ort: Begnins

Datum: 21. bis 23. August 2025

Ort: Schwarzsee

Genre: Rock- und Popmusik

Datum: 21. und 22. August 2025

Ort: Zug

Datum: 22. und 23. August 2025

Ort: Domat/Ems

Datum: 22. und 23. August 2025

Ort: Schangnau

Datum: 22. und 23. August 2025

Ort: Gurmels

Datum: 22. bis 24. August 2025

Ort: Aarburg

Datum: 22. bis 30. August 2025

Ort: Opfikon

Datum: 28. bis 30. August 2025

Ort: La Tour-de-Peliz

Datum: 29. und 30. August 2025

Ort: Spiez

Datum: 29. und 30. August 2025

Ort: Arbon

Datum: 29. bis 31. August 2025

Ort: Appenzell

Datum: 29. und 30. August 2025

Ort: Aarau



Datum: 27. bis 31. August 2025

Ort: Willisau

Start ab September

Openair am Greifensee

Datum: 4. bis 6. September 2025

Ort: Greifensee

Datum: 4. bis 6. September 2025

Ort: Düdingen

Genre: Experimental, Indie Pop, ...

Datum: 5. und 6. September 2025

Ort: Schüpfen

Genre: Rock

Datum: 5. und 6. September 2025

Ort: Wohlen

Genre: Diverse Musikrichtungen

Datum: 5. und 6. September 2025

Ort: Oetwil an der Limmat

Datum: 5. und 6. September 2025

Ort: Nesslau

Datum: 11. bis 13. September 2025

Ort: Le Noirmont

Datum: 12. und 13. September 2025

Ort: Gstaad

Datum: 13. September 2025

Ort: Chur

Genre: Indie Folk, Folk, Pop

Datum: 20. September 2025

Ort: Zürich

Datum: 26. bis 28. September 2025

Ort: Schupfart

Genre: Rock, Schlager, Pop

Datum: 3. bis 5. Oktober 2025

Ort: Pratteln

Genre: Rock

Datum: 16. Oktober bis 6. November 2025

Ort: Basel

Datum: 29. Oktober bis 1. November 2025

Ort: Zürich

Noch kein Termin / keine Durchführung

UrRock

Datum: Noch kein Termin 2025

Ort: Stans

Datum: Seit 2024 keine Durchführung mehr

Ort: St.Gallen

Datum: Noch kein Termin 2025

Ort: Fulenbach

Genre: Elektro

Datum: Keine Durchführung 2025

Ort: Mosnang

Datum: Keine Angaben für 2025

Ort: Wald

Genre: Diverse

Datum: Keine Infos 2025

Ort: Luzern

Datum: Keine Infos für 2025

Ort: Luzern

Datum: Keine Durchfürung mehr

Ort: Gunzgen

Datum: Keine Infos 2025

Ort: Hergiswil

Datum: Keine Infos 2025

Ort: Trogen

Datum: Keine Infos 2025

Ort: Windisch

Datum: Keine Durchführung 2025

Ort: Altendorf

Datum: Findet ab 2025 nicht mehr statt

Ort: Riniken

Datum: Findet ab 2025 nicht mehr statt

Ort: Brunnadern

Datum: Keine Durchführung 2025

Ort: Neftenbach

Genre: Reggae, Grunge, ...

Datum: Findet ab 2025 nicht mehr statt

Ort: Aarau

Datum: Findet ab 2025 nicht mehr statt

Ort: Rapperswil-Jona

Datum: 5eine Infos 2025

Ort: Zermatt

Genre: akustisches Festival

Datum: Keine Infos 2025

Ort: Zürich

Genre: Indoor

Erst 2026 wieder

Festival Antigel

Datum: 5. bis 28. Februar 2026

Ort: Genf

Datum: 8. bis 10. Januar 2026

Ort: Wasen

Genre: Heavy Metal, Hard Rock, ...

Datum: 16. bis 22. März 2026

Ort: Leysin

Datum: 10. bis 18. April 2026

Ort: Cully

Genre: Jazz

Datum: 30. Mai 2026

Ort: Riedholz

Genre: Trance, Hardstyle, Hardcore, Progressive, Techhouse-Techno

Datum: Nächste Durchführung 2026

Ort: Schmitten

Datum: Nächste Durchführung 2026

Ort: Winterthur

Genre: Rock, Punk und mehr

Datum: Durchführung alle 3 Jahre, nächstes 2026

Ort: Weisstannen

Datum: 19. bis 21. Juni 2026

Ort: Rapperswil-Jona

Datum: 19. bis 21. Juni 2026

Ort: Bern

Datum: 2. bis 6. Juni 2026

Ort: Winterthur

Datum und Standort Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Falls dein Lieblingsevent fehlt, schreib ihn in die Kommentare oder maile mir an reto.fehr@watson.ch.



Die Datumsangaben sind jeweils für 2025. In einigen wenigen Fällen haben wir schon das Datum für 2026 mit reingenommen.



Die Standorte sind so genau wie möglich. Bei Festivals mit mehreren Standorten haben wir uns für einen entschieden. Falls der Standort nicht exakt bekannt ist, haben wir jeweils die Ortsmitte gewählt.