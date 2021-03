Leben

Musik

Grammy Awards 2021: Beyoncé als Favoritin und aller weiteren Infos



Beyoncé als Top-Favoritin: Das musst du zu den Grammy Awards 2021 wissen

In der Nacht vom 14. auf den 15. März findet die 62. Grammy-Verleihung statt. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Mega-Event des wichtigsten Musikpreises in einem etwas anderen Rahmen durchgeführt. Das musst du dazu wissen:

Was sind die Grammys überhaupt?

Die Grammys gehören zu den bedeutendsten Filmauszeichnungen der Musikbranche. Jährlich werden sie von der Recording Academy in Los Angeles verliehen.

Vergleichbar sind die Auszeichnungen mit den Oscars der Filmindustrie. Statt Filme, Schauspieler*innen und Regisseure*innen werden bei den Grammys jährlich Sänger*innen, Komponist*innen, Songs und Alben ausgezeichnet.

Bild: keystone

Grammys in Zeiten von Corona: wann, wo, und wie?

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Grammys vom 31. Januar auf den 14. März verschoben worden. Trotz der Verschiebung finden die Auszeichnungen in einem anderen Rahmen als in den Jahren davor statt. Grösstenteils werden die Verleihungen virtuell abgehalten. Trotzdem kann man sich auf ein paar gestreamte Liveacts freuen. Die Interpreten und Interpretinnen werden an unterschiedlichen Orten auftreten.

«Die Künstler kommen zusammen und sind doch getrennt voneinander, um füreinander und als Gemeinschaft Musik zu spielen und die Musik zu feiern, die uns alle eint.»

Dabei hat man sich Orte ausgesucht, die finanziell am stärksten betroffen sind wie der Nachtclub Troubadour in Los Angeles, in Apollo Theater in New York oder im Station Inn in Nashville. «Die Künstler kommen zusammen und sind doch getrennt voneinander, um füreinander und als Gemeinschaft Musik zu spielen und die Musik zu feiern, die uns alle eint», heisst es auf der offiziellen Webseite.

Das waren die Grammys 2020:

Welche Acts werden an den Grammys live auftreten?

Zu den von der Academy bereits angekündigten Liveacts gehören unter anderem Taylor Swift, Harry Styles, Cardi B, Bad Bunny, Dua Lipa und Billie Eilish.

Wo wird die Grammy-Awards- Verleihung gestreamt?

Die offizielle Show beginnt bei uns erst am 15. März ab 1 Uhr (MEZ). Wer nicht so lange wach bleiben möchte, kann ab 21 Uhr den Walk über den roten Teppich live mitverfolgen. Um 0.30 Uhr beginnt dann die Pre-Show. Hier kommst du direkt zum Live-Stream.

Wer moderiert die Grammys 2021?

Die diesjährigen Grammy Awards wird der Moderator der «Daily Show» Trevor Noah moderieren. Funfakt am Rande: Noah ist Halbschweizer.

Wer gilt als Favorit der Grammy Awards 2021?

Beyoncé gilt mit neun Nominationen in diesem Jahr als Top-Favoritin. Zudem hat sie Chancen auf einen Grammy-Rekord: Falls sie vier Preise gewinnt, überholt sie die Country-Sängerin Alison Krauss als Frau mit den meisten Grammys.

Bild: EPA/EPA

Im Gegensatz zur amerikanischen Pop-Queen ging der kanadische Sänger und Songwriter «The Weeknd» mit seinem Album «After Hours» leer aus. Er erhielt keine einzige Nominierung, obwohl sein Album wochenlang die Billboard-Charts dominierte. Er ist deshalb ein bisschen wütend.

Und nun zu den Nominationen der Hauptkategorien:

Record Of The Year

Beyoncé – Black Parade

Black Pumas – Colors

DaBaby ft. Roddy Ricch – Rockstar

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Post Malone – Circles

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé – Savage

Album Of The Year

Jhené Aiko – Chilombo

Black Pumas – Black Pumas (Deluxe Edition)

Coldplay – Everyday Life

Jacob Collier – Dejesse Vol. 3

Haim – Women in Music Pt. III

Dua Lipa – Future Nostalgia

Post Malone – Hollywood’s Bleeding

Taylor Swift – Folklore

Song of the Year

Beyoncé – Black Parade

Roddy Ricch – The Box

Taylor Swift – Cardigan

Post Malone – Circles

Dua Lipa – Don’t Start Now

Billie Eilish – Everything I Wanted

H.E.R. – I Can’t Breathe

JP Saxe ft. Julia Michaels – If The World Was Ending

Best New Artist

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Eine Auflistung der restlichen Nominationen findest du hier.

(cst)

