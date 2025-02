Harry und Meghan arbeiten mit Netflix an mehreren Projekten. Bild: keystone

Trotz Pleiten: Netflix hält an Pläne mit Harry und Meghan fest

Imke Gerriets / watson.de

In den USA bauten sich Harry und Meghan nach ihrem royal Rückzug ein neues Leben auf. Seitdem bestreiten sie ihren Lebensunterhalt selbst – fernab von der britischen Krone. Dafür schlossen Deals mit Netflix und Spotify ab. Letztgenannter Streamingdienst beendete allerdings die Zusammenarbeit mit dem Paar.

So urteilte Royal-Autor Tom Bower gegenüber der «Daily Mail» bereits im vergangenen Jahr: «Ohne neue Sponsoren, ohne einen neuen Hollywood-Deal gibt es nur wenige klare Geldquellen», die sie zur Aufrechterhaltung ihres luxuriösen Lebensstils aber benötigen würden.

In jedem Fall hält Netflix an dem Paar fest. Nach Harrys Polo-Dokumentation kommt im März Meghans Lifestyle-Show. Welche Möglichkeiten die beiden künftig bekommen sollen, erklärte nun Netflix selbst.

Netflix-CCO spricht Klartext zur Arbeit mit Harry und Meghan

Schon nachdem Spotify die Zusammenarbeit mit Harry und Meghan beendet hatte, betonte eine Sprecherin von Netflix gegenüber «People»: «Wir werden weiterhin an einer Reihe von Projekten zusammenarbeiten, darunter auch an der kommenden Dokumentarserie 'Heart of Invictus'.» Die Doku «Harry & Meghan» sei zudem Netflix' grösstes Dokumentarfilm-Debüt aller Zeiten gewesen. Sie würden die Partnerschaft mit Archewell Producutions schätzen.

Wie gross diese Wertschätzung offenbar ist, legte nun ein Bericht der «Daily Mail» dar. Demnach würden die Verantwortlichen von Netflix dem Paar weiter zur Seite stehen, auch wenn die Einschaltquoten und Kritiken von Harrys Polo-Dokumentation enttäuschend gewesen seien.

Mit Blick auf die Berichte, dass sich der Streamingdienst von dem Paar trennen möchte, gab es eine eindeutige Stellungnahme von Bela Bajaria, Chief Content Officer von Netflix.

Der Streamer sei weiterhin «erfreut» über die Aussicht auf zukünftige Projekte mit Harry und Meghan, hiess es.

Netflix glaubt an Erfolg von «With Love, Meghan»

Netflix werde sich weiterhin für die Zukunft von Meghan und Harry einsetzen, erklärte Bela Bajaria. Sie betonte ihren Optimismus, dass die neue Lifestyle-Kochserie «With Love, Meghan» ein Erfolg werden würde.

Bela Bajaria sagte: «Meghans neue Show kommt bald heraus, was grossartig ist. Es ist eine grossartige Interpretation einer Lifestyle-Show und Schaufenster für Kalifornien, Montecito und die Natur.» Zudem merkte sie an: «Es gibt wirklich tolle Erkenntnisse über das Leben. Ich freue mich wirklich darauf, dass das herauskommt.»

Meghans Liebesfilm kann noch nicht produziert werden

Zudem wurde angegeben, dass Meghan weiter an einer Verfilmung des Bestseller-Romans «Meet Me at the Lake» von Carley Fortune arbeitet, der zu Netflix kommen soll. Erste Berichte darüber gab es bereits im Jahr 2023.

Der aktuelle Stand sei, dass sich das Projekt bislang noch in der «Entwicklungsphase» befindet und bisher noch kein grünes Licht für die Produktion erteilt sei. Hinsichtlich dessen, ob der Film definitiv herauskommt, erklärte Bajaria: «Er ist in Vorbereitung. Es ist ein grossartiges Buch [...] und wir sind froh, es zu machen.»

Zudem betonte sie: «Und wir haben Dinge in der Entwicklung. Alle sind gespannt, was kommt. Ich bin wirklich gespannt auf ihre Show.»

Auffällig ist aber, dass bei Netflix' Vorstellung der Neuerscheinungen keine konkreten Projekte von Harry und Meghan erwähnt worden seien, gab die «Daily Mail» an.

