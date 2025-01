Meghan bringt bei Netflix eine Lifestyle-Doku an den Start. Bild: netflix

Meghans neue Lifestyle-Doku bei Netflix wird bereits verrissen

Jennifer Ullrich / watson.de

Nachdem «Harry & Meghan» 2022 ein grosser Erfolg bei Netflix war, stehen die Sussexes unter Zugzwang. Das Problem: Harrys neuere Projekte wie eine Doku über die Invictus Games oder seine Polo-Serie gingen unter. Nun soll Meghan das Ruder mit einer Lifestyle-Doku herumreissen. «With Love, Meghan» erscheint am 15. Januar.

Vorab wurde ein Trailer veröffentlicht, und Kritik lässt nicht lange auf sich warten. Eine Szene erinnert beispielsweise an ein Hobby, dem Prinzessin Kate schon seit Jahren nachgeht. Zufall oder Taktik?

Meghan inszeniert sich auf Netflix als Imkerin

Bei Netflix verteilt die 43-Jährige jetzt Tipps fürs Kochen, Gärtnern und Gastgeben. Wie die Vorschau zeigt, empfängt sie auch prominente Bekannte wie Mindy Kaling und Abigail Spencer. Bei Social Media fühlen sich mehrere Personen an die Youtube-Kochshow «Emma’s Kitchen» erinnert – und dabei bleibt es nicht.

Mindy Kaling als Gast bei Meghan Markle. Bild: netflix

So ist Meghan in einer Szene des Trailers als Bienenzüchterin zu sehen, inklusive weisser Schutzkleidung. Seit Jahren zählt das Imkern allerdings auch zu den Hobbys von Prinzessin Kate. Zwischen den beiden Frauen wird seit Jahren eine stille Rivalität herbei beschworen, natürlich bleibt auch dieser Moment also nicht unbemerkt.

Erst 2023 präsentierte sich Prinzessin Kate in Anmer Hall in Norfolk in der gleichen Kluft, die jetzt Meghan zur Schau stellt. Auf X finden sich diverse kritische Kommentare zum Trailer. Eine Userin meint:

«Ich glaube nicht, dass Meghan weiss, wer sie ist, weshalb sie immer wieder andere erfolgreiche Frauen kopiert.»

Ein anderer Nutzer, der offensichtlich kein Fan von Meghan ist, wird ebenfalls deutlich. Er schreibt zunächst: «Die Familie Middleton züchtet seit über 20 Jahren Bienen und Catherine stellt ihren eigenen Honig her.» Dann teilt er gegen Meghan aus. Sie sei «eine unerträgliche Nachahmerin, die mit dem Imkern erst kürzlich für ihre Netflix-Show begonnen hat».

Es gibt aber auch Personen, die Meghan verteidigen. «Meghan Markle hat den Bezug zur Realität verloren, weil sie kocht und backt», zitiert eine Person die Hater und teilt gleichzeitig ein Foto von William und Kate, die bei einem Staatsbesuch von Stammesleuten durch die Gegend getragen werden.

Meghan präsentiert bekannte Rezepte

Apropos Nachahmen: In ihrer Serie zeigt Meghan auch eine Vorspeise, für die Tomaten derart zubereitet werden, dass sie optisch an Marienkäfer erinnern. Mehrere Personen bemerken, dass es bereits seit 2015 auf Dutzenden Food-Blogs und Pinterest-Seiten Rezepte für das Gericht gibt.

Vieles spricht also dafür, dass auch diese Dokumentation einen schweren Stand haben könnte. Harrys Polo-Serie schaffte es beispielsweise weder in der Schweiz noch in den USA und Grossbritannien in die Top Ten von Netflix. Dabei können sich die Sussexes einen weiteren Flop eigentlich nicht leisten – zu wichtig ist der Deal mit dem Streaming-Anbieter.

«With Love, Meghan» ist ab dem 15. Januar auf Netflix verfügbar.

Hier kannst du den Trailer schauen:

