Die Kinos gehen wieder auf! Diese 28 Filme erwarten dich noch 2020



Die Coronakrise hat auch die Kinobranche hart getroffen. Die Säle blieben wochenlang geschlossen, unzählige Filme wurden teilweise um Monate verschoben. Doch Dank den Lockerungen weltweit kann auch die Kinobranche die Projektoren langsam wieder anwerfen. Auch in der Schweiz werden die Säle ab dem 6. Juni wieder geöffnet.

Wir haben bei den Studios nachgefragt, welche Filme nach der ganzen Verschieberei denn 2020 überhaupt noch in die Kinos kommen. In der folgenden Liste findet ihr eine Auswahl aus 28 Filmen, die (theoretisch) noch in diesem Jahr starten werden.

Wichtiger Hinweis Die folgende Liste ist eine Auswahl der Filme, die bis Ende Jahr ins Kino kommen. Die Startdaten können sich je nach Entwicklung der Situation (erneut) ändern. Vor allem bei den Junistarts ist es nicht gewährleistet, dass sie in allen Kinos zu sehen sein werden.

Juni

«Guns Akimbo»

In der nahen Zukunft: Miles Leben ist nicht besonders aufregend. Doch dann wacht er eines Tages auf und findet Pistolen an seine Hände geschraubt. Er soll in einem illegalen Real-Life-Game gegen die tödliche Nix antreten.

Kinostart: 25. Juni

«The High Note»

Maggie ist die persönliche Assistentin der weltbekannten Sängerin Grace David. Ihr Job ist dabei alles andere als einfach, da Grace Ego fast so gross wie ihr Talent ist. Als die Sängerin ein neues Album aufnehmen will, sieht Maggie ihre Chance gekommen, um sich zu beweisen.

Kinostart: 26. Juni

Juli

«Tenet»

Um den genauen Inhalt von «Tenet» wurde bis jetzt ein riesiges Geheimnis gemacht. Klar ist nur, dass es sich um einen Spionage-Thriller mit Science-Fiction-Elementen handelt. Irgendwie geht es um Zeit, die rückwärts läuft und den dritten Weltkrieg, der verhindert werden muss.

Kinostart: 16. Juli

«Mulan»

Mulan fällt es schwer, die gesellschaftlichen Erwartungen einer jungen Frau zu erfüllen. Als eine gegnerische Streitmacht in China einfällt, fordert der Kaiser aus jeder Familie einen Mann als Krieger. Da ihr Vater zu krank ist, gibt sich Mulan als sein Sohn aus und zieht in die Schlacht.

Kinostart: 27. Juli

«Spongebob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung»

Spongebobs geliebte Haustierschnecke Gary wird «geschnecknappt». Also begeben er und Patrick sich auf eine epische Reise in die verlorene Stadt Atlantic City, um Gary zurückzuholen.

Kinostart: 30. Juli

«The King of Staten Island»

Seit sein Vater gestorben ist, hat Scott sich nicht mehr weiterentwickelt. Er verbringt seine Tage damit, Gras zu rauchen und davon zu träumen, Tätowierer zu werden. Doch dann zwingen ihn die Ereignisse, sich mit seiner Trauer auseinanderzusetzen.

Kinostart: 30. Juli

August

«Dark Waters»

Robert Bilott ist eigentlich Anwalt für grosse Unternehmen. Als familiärer Gefallen schaut er sich den Fall eines Farmers an, dessen 150 Kühe alle an derselben seltsamen Krankheit gestorben sind. Bald glaubt Bilott dem Farmer, der behauptet, die ortsansässige Chemiefirma hätte etwas damit zu tun und übernimmt den Fall.

Kinostart: 13. August

«Wonder Woman 1984»

Der genaue Inhalt zu «Wonder Woman 1984» ist noch unklar. Bekannt ist, dass der Film in den 80er-Jahren spielt. Wonder Woman versucht in der modernen Welt ein Leuchtfeuer der Vernunft zu sein, damit die Menschen sich nicht erneut gegenseitig bekämpfen.

Kinostart: 13. August

«Der einzig wahre Ivan»

Bild: Disney

Der Gorilla Ivan versucht mithilfe des Elefanten Stella die Bruchstücke seiner Vergangenheit zusammenzusetzen. Gleichzeitig versuchen die beiden aus ihrer Gefangenschaft zu entkommen.

Kinostart: 27. August

«The New Mutants»

Fünf junge Mutanten, die ihre Fähigkeiten gerade erst entdeckt haben, werden in einer geheimen Einrichtung gefangen gehalten. Dort kämpfen sie nicht nur darum, ihrer Gefangenschaft zu entkommen, sondern auch den Sünden ihrer Vergangenheit.

Kinostart: 27. August

«Unhinged»

Rachel ist im Auto unterwegs und spät dran. Als der Fahrer vor ihr bei Grün nicht losfährt, hupt sie und fährt an ihm vorbei. Sie ahnt nicht, dass sie sich damit die angestaute, enorme Wut des Mannes auflädt. Ein tödliches Katz-und-Mausspiel beginnt.

Kinostart: 27. August

September

«A Quiet Place 2»

Nach den Ereignissen des ersten Teils muss sich die Familie Abbott nun den Schrecken der Aussenwelt stellen. Auf ihrem Weg ins Unbekannte erkennen sie bald, dass die Kreaturen aber nicht die einzige Bedrohung sind, die da draussen lauert.

Kinostart: 3. September

«The Personal History of David Copperfield»

Nach dem Tod seiner Mutter entflieht der junge David der Tyrannei seines Stiefvaters. Unterschlupf findet er bei seiner Tante Betsey, die ihm wieder auf die Beine hilft. David hat fortan nur noch ein Ziel: Autor und ein absoluter Gentlenman werden.

Kinostart: 10. September

«The King's Man»

Eine Gruppe der schlimmsten Tyrannen und kriminellen Superhirne der Geschichte versammelt sich, um einen Krieg zu planen, der Millionen von Menschen auslöschen soll. Ein Mann setzt sich zum Ziel, sie aufzuhalten, doch die Zeit läuft ihm davon.

Kinostart: 17. September

Oktober

«Tod auf dem Nil»

Bild: 20th Century Fox

Ermittler Hercules Poirot ist in Ägypten, um sich eine Urlaubsreise auf dem Nil zu gönnen. Bald aber wird er in mörderische Verwicklungen um ein Liebesdreieck hineingezogen.

Kinostart: 8. Oktober

«Bios»

Bild: AP

In einer postapokalyptischen Welt geht es mit einem Erfinder zu Ende. Damit sein geliebter Hund auch nach seinem Tod sicher ist und Gesellschaft hat, baut er einen Roboter. Fortan lernt dieser alles über das Leben, die Liebe, Freundschaft und was es heisst, Mensch zu sein.

Kinostart: 10. Oktober

«The French Dispatch»

Der US-amerikaner Arthur Howitzer gründet in Frankreich die Zeitschrift «The French Dispatch». Bald finden sich diverse Exil-Journalisten der 1950er-Jahre zusammen, um für Arthur zu schreiben. Im Film erwachen die Figuren der verschiedenen Kurzgeschichten, die sich die Autoren ausdenken, in Kurzfilmen zum Leben.

Kinostart: 15. Oktober

«Halloween Kills»

Nachdem «Halloween» 2018 den allerersten, gleichnamigen Teil des Franchises fortgesetzt (und die anderen Teile ignoriert) hat, geht es nun in die dritte Runde. Über den Inhalt ist bisher noch nichts bekannt.

Kinostart: 15. Oktober

«Connected»

Katie Mitchell wird in die Filmschule ihrer Träume aufgenommen. Gegen ihren Willen bringt ihre ganze Familie sie mit dem Auto zum Campus. Doch dann wird der Roadtrip durch einen Aufstand der Maschinen unterbrochen. Die Mitchells müssen fortan zusammenarbeiten, um die Welt zu retten.

Kinostart: 22. Oktober

«Black Widow»

Angesiedelt zwischen «Captain America: Civil War» und «Avengers: Infinity War» geht der Film auf die Vergangenheit von Natasha Romanoff ein. Gleichzeitig werden noch einige Fragen zum restlichen MCU beantwortet.

Kinostart: 29. Oktober

November

«James Bond: Keine Zeit zu sterben»

James Bond ist eigentlich aus dem aktiven Dienst zurückgetreten. Als ihn aber sein alter Freund Felix Leiter aufsucht, lässt er sich breitschlagen, ein letztes Mal eine Mission anzunehmen. Diese ist weitaus gefährlicher als anfangs gedacht.

Kinostart: 12. November

«Godzilla vs. Kong»

Bild: Warner Bros.

Als der gigantische King Kong auf den unaufhaltsamen Godzilla trifft, hält die Welt den Atem an, um zu sehen, wer der beiden König der Monster wird. Vierter Teil des Monster-Universums von Warner Bros.

Kinostart: 19. November

«Soul»

Ein Musiker, der seine Leidenschaft für die Musik verloren hat, wird aus seinem Körper transportiert. Mithilfe einer Kleinkinderseele, die erst noch einiges über sich selbst lernen muss, versucht er den Weg zurück zu finden.

Kinostart: 26. November

Dezember

«Free Guy»

Ein Bankangestellter bemerkt, dass er eigentlich nur ein nicht spielbarer Charakter in einem Online-Game ist. Also entschliesst er sich, seiner programmierten Routine zu entkommen und sein Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Kinostart: 10. Dezember

«Peter Rabbit 2: The Runaway»

Vom Leben im Garten gelangweilt, geht Peter in die Grossstadt, wo er auf zwielichtige Gestalten trifft und am Ende Chaos für die ganze Familie verursacht.

Kinostart: 10. Dezember

«The Croods 2»

Bild: DreamWorks

Die prähistorische Familie Crood sieht sich einem rivalisierenden Stamm gegenüber: den Bettermans. Diese sind weiter entwickelt und in allem besser als die Croods.

Kinostart: 17. Dezember

«Dune»

Bild: Warner Bros/Legendary Pictures

21'000 Jahre in der Zukunft ist die Menschheit über das ganze Universum verteilt. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Spice, das es den Menschen erlaubt, ihre mentalen Fähigkeiten massiv zu erweitern. Entsprechend umkämpft ist diese Substanz, die nur auf einem einzigen Planeten vorkommt.

Kinostart: 17. Dezember

«Top Gun: Maverick»

Nach mehr als 30 Jahren als Pilot hat Pete Mitchell eigentlich alles erreicht. Nur den Aufstieg im militärischen Rang hat er bisher tunlichst vermieden, denn hohe Offiziere gehören nicht ins Cockpit, sondern hinter einen Schreibtisch.

Kinostart: 23. Dezember

