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Swift zahlte New York 160'000 Dollar für Hochzeit

KEYPIX - epa13084926 Madison Square Garden is lit in pink and displays a sign reading &#039;JUST&amp;T MARRIED&#039; during Taylor Swift and Travis Kelce&#039;s wedding celebration in New York, New Yo ...
Swift hatte am vergangenen Wochenende in der berühmten Mehrzweckhalle in Manhattan den Football-Profi Travis Kelce (36) geheiratet.Bild: keystone

Swift zahlte New York 160'000 Dollar für Hochzeit

11.07.2026, 07:3611.07.2026, 07:36

Für die Sicherheitsmassnahmen rund um den Madison Square Garden bei ihrer Hochzeitsfeier am vergangenen Wochenende hat US-Superstar Taylor Swift (36) der Stadt New York mehr als 160'000 Dollar (etwa 130'000 Franken) gezahlt. Damit seien die Kosten für die Genehmigung und den Polizeieinsatz abgedeckt worden, sagte New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani bei einer Pressekonferenz. Die Genehmigung sei in den Tagen vor der Feier fertig bearbeitet worden.

Swift hatte am vergangenen Wochenende in der berühmten Mehrzweckhalle in Manhattan den Football-Profi Travis Kelce (36) geheiratet. Auf eine kleinere Feier mit Berichten zufolge rund 100 Gästen folgte ein Hochzeitsspektakel mit angeblich etwa 1000 Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten. Für die Veranstaltungen wurde die Gegend um den Madison Square Garden weiträumig abgesperrt, dutzende Polizisten waren im Einsatz.

Wie viel Geld Swift und Kelce insgesamt für das Spektakel ausgegeben haben, ist völlig unklar. US-Medien spekulieren über viele Millionen Dollar. Fotos von den Veranstaltungen wurden bislang nicht veröffentlicht. (sda/dpa)

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