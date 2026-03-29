Lady Gaga wird 40 – die Looks 1 / 16 Lady Gaga wird 40 – die Looks 2008 tauchte sie mit kunstvollem Outfit und Wimpern auf, die so dicht waren, dass man kaum ihre Augen sehen konnte. quelle: www.imago-images.de / imago/justin campbell

Vom Fleischkleid bis zum Weltrekord – 40 Jahre Lady Gaga

Wenn Lady Gaga 40 Jahre alt wird, ist das Grund genug, um einen Blick auf ihre bisherige Karriere zu werfen, in der sie vor allem eines war: furchtlos!

Nadja Zeindler Folge mir

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Lady Gagas Geburtsname: Stefani Joanne Angelina Germanotta. Bild: Facebook

«Stefani Germanotta, du wirst nie berühmt sein.» So hiess eine Facebook-Gruppe, die Mitschüler von Lady Gaga in ihrer College-Zeit gründeten. Sie hätten nicht mehr danebenliegen können.

Exzentrischer Popstar

Als sie 2008 mit «Just Dance» die Weltbühne betrat, legte sie den Grundstein für ihren Kultstatus. Zunächst vor allem mit ihren exzentrischen Outfits, dann mit ihrer Haltung. Als sie 2010 im bis heute legendären Fleischkleid an den MTV Video Music Awards aufkreuzte, war der Aufschrei gross. Doch Gaga wollte mehr als nur schockieren. Sie hatte eine Botschaft.

Neben Lady Gagas Fleischkleid ging sogar Cher beinahe unter. Bild: www.imago-images.de

Zuvor lief sie mit ehemaligen LGBTQ+-Soldaten über den roten Teppich, um gegen die «Don’t Ask, Don’t Tell»-Politik der US-Regierung zu protestieren. Ihr Kleid war Teil des Statements: «Wenn wir sterben, hat das Fleisch an unseren Knochen keine sexuelle Orientierung, keinen Unterschied. Wir sollten diejenigen nicht diskriminieren, die bereit sind, ihr Leben zu geben, um Amerikaner zu schützen. Denn wenn uns das Leben genommen wird, sind wir alle aus dem gleichen Fleisch.»

Popkultur-Ikone

Von Anfang an nutze Gaga ihre Plattform, um laut für diejenigen zu sein, die es nicht konnten. Als 2011 Gerüchte auftauchten, sie habe einen Penis oder sei ein Hermaphrodit, sagte sie in einem CNN-Interview locker: «Vielleicht ist das so. Wäre das so schrecklich?» Jahre später erklärte sie, sie habe bei dieser Antwort an alle gedacht, die sich für ihr Anderssein schämen. An ihre «kleinen Monster», wie sich ihre Fans nennen.

Für sie wurde der Song «Born This Way» zur Hymne. 2012 gründete Gaga die gleichnamige Organisation, die sich für die mentale Gesundheit junger Menschen einsetzt. Sie spricht offen über ihre Erfahrungen mit chronischen Schmerzen und sexueller Gewalt. Sie engagiert sich als Aktivistin für LGBTQ+-Rechte, für körperliche Selbstbestimmung und Initiativen zur HIV/AIDS-Prävention.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung 2016 unterstützte sie Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Bild: imago stock&people

2019 sang sie die US-Hymne bei der Amtseinführung von Joe Biden. Bild: keystone

Hollywood-Star

Gagas Karriere ist durch ständige Neuerfindungen geprägt. Vom Dance-Sound zu Popsongs versuchte sie sich 2014 sogar erfolgreich als Jazzsängerin. Als sie dafür mit Jazz-Schwergewicht Tony Bennett zusammenarbeitete, dachten manche plötzlich: «Hey, die kann ja richtig singen!» Da hatte sie übrigens bereits fünf Grammys in der Tasche. Bis heute hat sie 16 gewonnen. Hinzu kommen zwei Golden Globes und ein Oscar für den Song «Shallow» aus dem Film «A Star Is Born», mit dem sie den endgültigen Durchbruch als Schauspielerin schaffte.

Lady Gaga scheint alles erreicht zu haben. Sie sang 2017 in der Super Bowl Halbzeitshow, schrieb 2019 Geschichte, als sie als erste Künstlerin in einem Jahr einen Grammy, einen Oscar, einen BAFTA Award und einen Golden Globe gewann und 2025 stellte sie mit ihrem Konzert in Rio de Janeiro einen Weltrekord für das grösste Konzert mit 2,5 Millionen Fans auf.

Einst wurde sie als Abklatsch von Madonna bezeichnet. Mit 40 Jahren hat sie nicht nur ihren ehemaligen Mitschülern längst bewiesen, dass sie mehr als berühmt ist. Lady Gaga ist eine Ikone. (jul/fwa)