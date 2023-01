Nachdem Shakira ihren Song veröffentlicht hatte, teilte Gerard Piqué ein Selfie mit Clara Chía via Instagram mit seinen Followern. Auch unter diesem Bild sind viele negative Kommentare zu finden. «Clara braucht ein neues Shampoo», heisst es dort. Oder: «Sie wird nie Shakira sein!», «Team Shakira» und Ähnliches.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Letzten Samstag hätte das Paar eigentlich den letzten Tour-Auftritt von Claras Lieblingsband «Oques Grasses» besuchen wollen – stattdessen zogen sie sich aber zurück in Piqués Anwesen in La Cerdanya – wie das Online-Medium sportsfinding.com berichtete.

Ihren Instagram-Account hat die Spanierin inzwischen deaktiviert – vermutlich, um den Anfeindungen via Social Media aus dem Weg zu gehen.

Diesen Druck konnte Clara Chía wohl nicht mehr aushalten. Wie die spanische Zeitung El Periodico berichtet, sie die junge Frau wegen einer Panikattacke in einer Privatklinik in Barcelona behandelt worden.

Besonders nach dem Shakira einen neuen Diss-Track gegen ihren Ex Gerald Piqué (und auch Clara) veröffentlichte, ist die 23-Jährige in den Augen vieler «die Böse». Der Hass im Netz kennt seither keine Grenzen.

Sie ist erst 23 Jahre alt und die Neue an der Seite des Ex-Fussballers Gerard Piqué: Clara Chía. Bis vor kurzem kannte noch sie niemand – jetzt spricht die ganze Welt von ihr.

«Ich habe in seinem Handy rumgeschnüffelt …»

Clara Chía heisst die neue Freundin des Ex-Fussballstars Gerald Piqué. Ihr Name sowie ihr Spitzname «Twingo» gingen um die Welt – spätestens als Shakira ein Hass-Track gegen ihren Ex-Mann und seine Neue veröffentliche. Der Hass im Netz prasselte daraufhin nur so auf die junge Frau ein. Die Folge: Ein Aufenthalt im Spital wegen einer Panikattacke.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Brasilien will keine Panzermunition abgeben + Selenskyj: «Russlands Terror muss verlieren»

Von der Zuger Villa in die Monaco-Blockwohnung: Vasellas unglaubwürdige Umzugsgeschichte

Timo Meier ist offiziell auf dem Markt – so teuer wäre er für sein neues Team

Auf dieser Karte findest du bestimmt die richtige Fasnacht für dich

Guggenmusik, Masken und urige Bräuche: die Schweiz hat viele Fasnachttraditionen zu bieten. Und viele Fasnachtfeste, wie diese Karte zeigt.

Du würdest eigentlich schon gerne gehen, aber weisst noch nicht so genau, wo es eigentlich Fasnacht in deiner Nähe gibt? Wir haben dir einige Feste, Umzüge und Bräuche zusammengesucht und auf einer Schweizkarte zusammengetragen. Damit hast du keine Ausrede mehr, nicht auf einem Fest in deiner Nähe zu erscheinen!