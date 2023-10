People-News

Wir können alle aufatmen: Hollywood-Paar hat sich im Scheidungskrieg geeinigt

Die Schauspielerin hatte Klage gegen den Sänger eingereicht. Doch nun scheinen sich Sophie Turner und Joe Jonas im Streit um ihre Töchter zu einigen.

Jennifer Doemkes / t-online

Sophie Turner und Joe Jonas lassen sich scheiden. bild: imago

Es war ein Schock für die Fans, als Anfang September bekannt wurde, dass Joe Jonas die Scheidung von Sophie Turner eingereicht hat. Seit 2016 galten die beiden als Traumpaar, erst im vergangenen Sommer wurde ihre zweite Tochter geboren. Doch die Liebe der Schauspielerin und des Sängers endete in einem bitteren Rosenkrieg. Vor wenigen Wochen reichte die 27-Jährige Klage gegen ihren Ex ein.

Jetzt sollen sich die Fronten zwischen den beiden Stars ein wenig gelockert haben. Anfang Oktober gaben die Anwälte des Ex-Paares bekannt, dass Sophie Turner und Joe Jonas sich zu einer mehrtägigen Mediation bereit erklärt hatten. Dabei sollten Sorgerechtsfragen geklärt und ein Erziehungsplan für die beiden Töchter aufgestellt werden.

Vorläufige Einigung im Sorgerechtsstreit

Diese ist nun vorbei – mit einem positiven Ergebnis. Wie unter anderem das US-Portal «Page Six» unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, stehen die beiden kurz vor einer «gütlichen Einigung in allen Fragen zwischen ihnen». Sie sollen sich bereits auf eine vorläufige Sorgerechtsvereinbarung für ihre Töchter, die dreijährige Willa und Baby Delphine, geeinigt haben.

Demnach sollen die Kinder bis zum 21. Oktober bei Sophie Turner bleiben, die mit ihnen innerhalb dieses Zeitraums nach Belieben durch die USA oder Grossbritannien reisen darf. Danach wird Joe Jonas knapp zwei Wochen lang Zeit mit seinen Töchtern verbringen. Bis zum 7. Januar 2024 wird sich das Ex-Paar in diesem Rahmen das Sorgerecht teilen, sodass die Kinder die Möglichkeit haben, Thanksgiving mit ihrem Vater und Weihnachten mit ihrer Mutter zu verbringen.

Streitpunkt war vor allem der Aufenthaltsort der Mädchen. Vor der Trennung wollten Sophie Turner und Joe Jonas mit ihnen von den USA nach Grossbritannien, die Heimat der «Game of Thrones»-Darstellerin, ziehen. Nun bleibt der Sänger jedoch in Amerika und wollte die Kinder nicht ausreisen lassen. Seine Ex hatte ihn daraufhin auf die Herausgabe der Pässe ihrer Töchter verklagt.