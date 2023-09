People-News

Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness trennen sich nach 27 Jahren Ehe

Wolverine oder jetzt wohl eher: Wolverout. Bild: keystone

Schauspieler Hugh Jackman (54) und Deborra-Lee Furness (67) gehen nach 27 Jahren Ehe getrennte Wege. Sie seien damit gesegnet gewesen, fast drei Jahrzehnte lang eine «wunderbare, liebevolle Ehe» geteilt zu haben, heisst es in einer gemeinsamen Erklärung des Paares, die von der Zeitschrift «People» am Freitag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Doch nun hätten sie sich für eine Trennung entschieden, um ihren «individuellen» Weg zu verfolgen. Ihre Familie sei weiterhin ihre «höchste Priorität». Sie wollten das nächste Kapitel mit «Dankbarkeit, Liebe und Güte» angehen.

Das australische Schauspieler-Ehepaar lernte sich 1995 bei den Dreharbeiten für die Fernsehserie «Correlli» kennen. Jackman spielte einen Häftling, der sich in die von Furness gespielte Gefängnis-Psychologin verliebt. Sie heirateten im April 1996. Das Paar hat zwei Adoptivkinder.

Vor zwei Jahren feierten sie Silberhochzeit. «Mit dir verheiratet zu sein, Deb, ist so natürlich wie Atmen», schrieb der australische Hollywood-Star («X-Men») im April 2021 auf Instagram. «Fast von dem Moment an, als wir uns trafen, wusste ich, dass es unser Schicksal war, zusammen zu sein.» In den vergangenen 25 Jahren sei die Liebe tiefer geworden, der Spass, die Aufregung und das Abenteuer berauschender, das Lernen voneinander noch grossartiger: «Ich bin für immer dankbar, dass wir unsere Liebe, unser Leben und unsere Familie miteinander teilen», schrieb Jackman damals. (sda/dpa)