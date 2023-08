Es ist «Break-Up-Season» – und die Sterne sollen schuld sein

In Hollywood scheint der Haussegen schief zu hängen: Die Pärchen trennen sich im Wochentakt. Natürlich findet sich auf TikTok eine – überirdische – Erklärung.

Hast du das schon einmal erlebt? Sämtliche Pärchen um dich herum scheinen sich zu streiten oder gar zu trennen. In Beziehungen, von denen du dachtest, sie würden ewig halten, fängt es an zu kriseln. Etwas scheint in der Luft zu liegen, aber was? Die TikTok-Gemeinde will nun herausgefunden haben, was genau das Problem ist. Und der Grund liegt nicht in der Luft, sondern in den Sternen. Zumindest, wenn man an Astrologie glaubt.

Nun gilt Astrologie unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bestenfalls als fortgeschrittener Aberglaube. Astrophysiker bestreiten, dass die Stellung der Himmelskörper einen Einfluss auf unser Leben hat.

Astrologie ist also keine Wissenschaft, sondern schlicht: Unterhaltung.

(Wenn du dich also vom ganzen Astrologie-Teil nicht belästigen lassen willst, spring einfach direkt zum Punkt «Diese Paare sind der ‹Break-Up-Season› zum Opfer gefallen». Danke.)

Nun zu den Sternen. Schuld daran, dass gerade viele Beziehungen zerbrechen, sei die Venus. Diese ist nämlich vom 22. Juli bis am 3. September rückläufig.

Aber wart, hä? Was bedeutet rückläufig? Und wieso gerade die Venus? So viele Fragen – und auf TikTok gibt's die Antworten.

Die Venus soll als Liebesplanet unser Liebesleben beeinflussen

Von vorn: Venus ist der Planet der Liebe. Und laut #astrotok beeinflusse die Venus auch tatsächlich das Liebesleben der Menschen auf der Erde, unsere Leidenschaft und Beziehungen.

Doch was soll es bedeuten, wenn sie rückläufig ist? Bei der rückläufigen Venus handelt es sich um eine optische Illusion, bei der es von der Erde aus so aussieht, als ob sich die Venus rückwärts bewegen würde. Dies geschieht bei der Venus nur rund alle 18 Monate.

Dabei bleibt der Planet zwar in seiner Umlaufbahn, Astrologinnen und Astrologen gehen jedoch davon aus, dass die Rückläufigkeit trotzdem eine Auswirkung habe – und diese würde oftmals eher als negativ wahrgenommen.

Rückläufigkeit soll zur Reflexion führen

Ein Planet in retrograde – wie ein rückläufiger Planet in der Astrologie genannt wird – soll dazu auffordern, sich mit seinem Inneren auseinanderzusetzen und zu reflektieren. Liegt der Fokus auf den Beziehungen, scheinen viele zu merken, dass sie nicht mehr glücklich sind.

Darum soll es in dieser Zeit zu vielen Trennungen kommen und viele hätten das Bedürfnis, dem oder der Ex zu schreiben. Die Zeitspanne, in der die Venus rückläufig ist, ist deshalb auch bekannt als die «Break-Up-Season». Alles klar?

Diese Paare sind der «Break-Up-Season» zum Opfer gefallen

Wie auch immer man zu Venus, Jupiter und Co. steht: Tatsächlich haben sich sehr viele Paare in den vergangenen Wochen getrennt. Auch in meinem Privatleben, aber das ist weniger spannend als Hollywood, darum: hier eine Übersicht der Trennungen von der anderen Seite des Teiches.

Rosalía und Rauw Alejandro

Venus war erst seit drei Tagen rückläufig, als bereits die ersten Tribute gefordert wurden. Die Musikerin Rosalía und Rauw Alejandro trennten sich nach 3 Jahren Beziehung und lösten damit auch ihre Verlobung auf.

Sofía Vergara und Joe Manganiello

Sofía Vergara und Joe Manganiello waren für viele DAS Traumpaar Hollywoods. Die beiden lernten sich 2014 kennen und heirateten ein Jahr später. Ende Juli haben die beiden nun bekannt gegeben, dass sie sich scheiden lassen.

Justin Trudeau und Sophie Gregoire

Der kanadische Premierminister gab Anfang August bekannt, dass er und seine Frau Sophie Grégoire Trudeau sich nach 18 Jahren Ehe getrennt haben. Er ist erst der zweite kanadische Premier, der sich während seiner Amtszeit trennte.

Der erste war sein Vater.

Ariana Grande und Dalton Gomez

Viele haben die Trennung der beiden schon vorhergesagt. Trotzdem wurde in den letzten Wochen kein Ehe-Ende so heftig diskutiert wie das von Ariana Grande und Dalton Gomez. Vor allem, weil Grande bereits einen neuen Mann an der Seite hat – und er ist ebenfalls noch verheiratet.

Britney Spears und Sam Asghari

Auch hier kommt die Trennung nicht als Überraschung. Erst im letzten Jahr gaben sich Britney Spears und der 12 Jahre jüngere Sam Asghari das Ja-Wort. Nun gehen die beiden jedoch schon wieder getrennte Wege.