People-News

US-Sänger Joe Jonas reicht Scheidung von «Game of Thrones»-Star Sophie Turner ein

Mehr «International»

US-Sänger Joe Jonas (34, «Sucker»), der seit 2019 mit der britischen Schauspielerin Sophie Turner (27, «Game of Thrones») verheiratet ist, will sich scheiden lassen. Wie aus Gerichtsunterlagen im Bezirk Miami Dade County im US-Staat Florida hervorgeht, reichte Jonas den Antrag zur Auflösung der Ehe am Dienstag ein.

Die Sprecher der Eheleute reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Laut US-Medienberichten machte Jonas in dem Antrag geltend, dass die Ehe unheilbar zerrüttet sei.

Jonas und Turner im März an einer Oscar-Party. Bild: keystone

Der Jonas-Brothers-Frontmann und die Schauspielerin haben zwei kleine Töchter, die 2020 und 2022 geboren wurden. Jonas und Turner hatten sich 2017 verlobt und dann 2019 gleich zweimal das Jawort gegeben – im Mai in Las Vegas und im Juli in Frankreich.

Mit seinen Brüdern Kevin und Nick hatte Joe 2005 die von Teenagern umschwärmte Band Jonas Brothers gegründet. Die Gruppe löste sich 2013 auf, feierte sechs Jahre später aber mit dem Album «Happiness Begins» ein Comeback. Die Brüder verfolgten Solo-Karrieren und traten vor die Filmkameras. Derzeit ist das Trio in den USA wieder auf Tour. (sda/dpa)